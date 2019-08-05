Разная Мэрилин Монро: топ-7 фильмов с секс-символом всех эпох, которые стоит посмотреть

Имя Мэрилин Монро ассоциируется с сексуальностью, кокетливостью и харизмой. О ее таланте очаровывать, даже не пытаясь это сделать, говорили в каждом углу планеты. Однако это лишь минимум, на который она была способна. Мэрилин Монро отличилась также в моделинге, музыке и кинематографии. В день смерти легендарной личности мы подобрали лучшие фильмы со знаменитостью в главных ролях.

Несмотря на трагическую судьбу, Мэрилин Монро до сих пор остается одной из самых наследуемых личностей прошлого века. Белые кудри, пышные губы, красная помада и четко подведенные глаза – образ, который узнает даже тот, кто не интересовался ее творчеством.

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О ней говорят не иначе, чем как о секс-символе, который появился на горизонте в 1940-х и стал культовым образом всех эпох. Ею восхищались все состоятельные мужчины, ей завидовали даже счастливые женщины и ее обожали мировые политики.

Однако, несмотря на любовь миллионов, Норма Джин Мортенсон Бейкер (настоящее имя знаменитости) не познала счастья в личной жизни и 5 августа 1962 года покончила с собой. И, едва ли не единственное, что оставила после себя Мэрилин Монро – это легендарные роли в фильмах, которые и принесли ей мировую знаменитость. Поэтому, предлагаем вам просмотреть список лучших лент с культовой актрисой в главных ролях.

Фильмы с Мэрилин Монро

"Хористки" или "Леди из хора" (Ladies of the Chorus) (1948)

Дебютный фильм Мэрилин Монро, в котором ей предложили сыграть главную роль. Именно в картине "Хористки" она засветилась как чрезвычайно милая и певучая девушка из мюзикла.

В фильме Норма Джин сыграла Пегги Мартинс, которая вместе со своей матерью танцует в кардебалете. Мэй Мартинс, мама юной девушки, пристально следит за дочерью, пытаясь уберечь ее от ошибок, которые та может допустить. Однако от судьбы не уйдешь. Пегги встречает парня, который по-настоящему завоевывает ее сердце.

Рэнди Кэролл – именно так зовут парня, в которого влюбилась танцовщица балета. Несмотря на сильные чувства дочери, ее матери все равно трудно благословить их отношения, опираясь на свой горький опыт. По своей молодости она разочаровалась в мечте, что девушки из бурлеска могут выходить замуж за состоятельных кавалеров. Однако ей приходится одобрить выбор своей дочери, ведь они действительно любят друг друга. Влюбленным оставалось получить благословение только от матери богача Рэнди Кэролла.

Смотреть трейлер к фильму "Хористки": видео

После дебюта в мюзикле главные лица кинематографии того времени не могли оставить в покое ее талант, поэтому предложения съемок в фильмах сыпались одно за другим. В 1950 году Мэрилин Монро представила пять новых кинокартин со своим участием, а в 1951 появилась в следующей кинокартине, где снова сыграла главную роль.

"Моложе себя и не почувствуешь" (As Young as You Feel) (1951)

Казалось бы, в этом фильме Мэрилин Монро играет несколько второстепенную роль, однако ответственность на плечах ее персонажа лежала достаточно велика. Ей выпала возможность сыграть симпатичную секретаршу президента Мак-Кинли, который отправил своего коллегу Джона Ходжеса в отставку.

Гарриет (Мэрилин Монро) всеми силами пытается его успокоить, но все напрасно. До полного счастья жена Мак-Кинли, как оказывается, увлечена 65-летним Джоном, поэтому ее босс начинает волноваться еще больше. Секретарша, которая должна отвечать только за рабочие моменты, невольно становится еще и ответственной за душевное спокойствие своего начальника.

Смотреть трейлер "Моложе себя и не почувствуешь": видео

"Можешь не стучать" (Do not Bother to Knock) (1952)

Для этого фильма основой послужил роман Шарлотты Армстронг, опубликованный в 1951 году. В центре сюжета стоит Нелл (Мэрилин Монро), которую недавно выпустили из психиатрической больницы. Она попала туда после того, как узнала, что ее возлюбленный погиб.

Сразу после выписки ее дядя Эдди, который работает оператором лифта в отеле, рекомендует гостям ее как няню для их детей. Семейство Джонсов решает попробовать работать с Нелл, однако после неожиданного общения Джед Джонс видит в милой девушке беспокойную и слегка жуткую личность. Ему кажется, что Нелл не та, кому можно доверить ребенка.

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"Мы не женаты" (We're Not Married!) (1952)

Комедийная мелодрама покажет необычные истории шести пар, в одной из которых будет фигурировать Мэрилин Монро.

По сюжету накануне Рождества невнимательный юрист Мелвин получил известие, что его приняли на работу регистратором браков. Однако он не заметил главного – его назначение вступает в действие через неделю. За семь дней он "благополучно" зарегистрировал шесть браков. Супруги на протяжении многих лет не догадывались, что живут под одной крышей с сожителем, а не с официальным мужем или женой.

Как такое известие повлияло на отношения фиктивных супругов и смогут ли они считать это хорошей возможностью начать свою жизнь сначала? Мэрилин Монро, которая сыграла Аннабель Норрис, жену Джеффа Норриса, и многие другие актеры обеспечат хорошее настроение и комедийные сцены в классической американской мелодраме.

Смотреть трейлер к фильму "Мы не женаты": видео

"Джентльмены предпочитают блондинок" (Gentlemen Prefer Blondes) (1953)

Едва ли не самый популярный фильм, в котором сыграла Мэрилин Монро – это музыкальная кинокомедия, снятая по мотивам одноименной пьесы. Картина "Джентльмены предпочитают блондинок" известна также музыкальным номером в исполнении Мэрилин Монро, который получил название "Бриллианты – лучшие друзья девушки".

Стоит отметить, что героиня именно с такой жизненной позицией досталась голливудской звезде Монро. Она сыграла одну из двух девушек, которые отправились в морской круиз, последняя точка которого – Париж.

По сюжету, две симпатичные девушки зарабатывают на жизнь танцуя и распевая. Мэрилин Монро досталась роль легкомысленной Лорелай Ли, чья основная цель жизни – это удачно выйти замуж за богатого мужчину. Она не представляет своей жизни без бриллиантов, роскоши и помпезности, несмотря на то, что у нее есть жених, который ничем не хуже состоятельных французов.

А вот коллега Лорелай Ли по сцене является полной ее противоположностью. Темноволосая Дороти Шо серьезная и строгая девушка, которая совсем по-другому представляет свое семейное счастье и брак.

После того, как танцовщицы-певицы прибудут в желаемое место, ей придется выбираться из самых разных ситуаций, а до полного счастья, как оказалось, за легкомысленной Лорелай Ли следил детектив. Он собирал компромат на девушку, чтобы помешать ее свадьбе с избранником.

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"Как выйти замуж за миллионера" ​​(How to Marry a Millionaire) (1953)

Примерно те же намерения преследуют трех подруг, очаровательных девушек, которые серьезно нацелены найти для себя богатого спутника жизни. Они решают снять дорогое жилье, красивые апартаменты в элитном районе города, таким образом начиная охоту на состоятельных мужчин.

Через три месяца их шансы становятся очень скудны. Однако девушки не покидают надежды, что им удастся заполучить сердца богачей. Однако, поскольку их сбережения закончились, им пришлось продать всю мебель из квартиры, которую они арендовали. Вместо богатых мужчин им удается познакомиться с обычными ребятами, к которым у них появляются чувства. Перед тремя подругами встает нелегкий выбор: любовь или цель, за которой они приехали.

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"В джазе только девушки" (Some Like it Hot) (1959)

Один из последних самых популярных фильмов, в котором снялась Мэрилин Монро – это "В джазе только девушки". В картине она в очередной раз появилась в ярком, беззаботном и положительном образе белокурой девушки.

По сюжету, действие происходит в Чикаго в 1929 году. Главная блондинка Голливуда предстает в роли эффектной певицы, которая получила псевдоним Душечка, мечтает достичь успеха в карьере. Однако ее влечение к алкоголю и любовь к мужчинам не позволяет боссу воспринимать ее более серьезно. Между тем на горизонте появляются две конкурентки, Дафна и Джезефина, которые, как оказалось позже, являются мужчинами и скрываются от гангстеров. До полного счастья новые "солистки" влюбляются в главную героиню Душечку, что предвидит немало забавных ситуаций в картине.

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