Поклонники привыкли видеть успешную певицу в эпатажных образах и с насыщенным макияжем. Однако Настя Каменских вместе с Потапом отправилась в гости к маме в родное село и удивила простотой на новом фото. Она повторила архивный кадр, который сделала 5 лет назад.

Похоже, звездные супруги решили отдохнуть от насыщенного ритма жизни и суеты города на природе. Вместо курортов Настя Каменских и Потап выбрали родное село певицы, куда приехали к маме звезды Лидии. На личной странице в инстаграме артистка, которая работает под псевдонимом NK, показала эффектные фото, разница между которыми 5 лет.

К теме Нырнула в бассейн в платье и на каблуках: Настя Каменских озадачила дерзким поступком – видео

На новой фотографии Настя Каменских позировала в легком летнем платье свободного кроя с оригинальным принтом. Под одежду она не надевала белье и приспустила ее, засветив обнаженное плечо. В кадре роскошно выглядели и подтянутые ножки звезды. К слову, певица предстала босиком, без макияжа и с естественно волнистыми волосами, что придало фото особой атмосферы единения с природой.

Сообщение Каменских дополнила и архивной фотографией, сделанной в селе вблизи того же колодца 5 лет назад. На тот момент участница дуэта "Потап и Настя" фотографировалась в белых спортивных брюках, желтом свитере, который также приспустила, и черной обуви.

"Здесь отдыхает душа", – отметила Настя Каменских.



Настя Каменских в селе / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменских в селе 5 лет назад / Фото Instagram / @kamenskux

Несмотря на то, что локация почти не изменилась, сама певица поразила кардинальным перевоплощением, которое ощущается даже в навыках позирования на камеру. Очевидно, что с годами музыкальной карьеры Настя Каменских стала не только популярной, но и значительно увереннее в себе.

Напомним, что о поездке в гости к маме Насти Каменских ранее рассказал Потап. Он опубликовал фото любимой жены в черном сарафане во время угощения на природе и отметил, что она долго не появлялась в родном селе.