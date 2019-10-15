Разорванный пуховик и синяки: Руслана Писанка рассказала о неприятном инциденте в Киеве

Знаменитая украинская актриса Руслана Писанка поделилась с поклонниками неприятной историей, которая случилась с ней на вокзале в Киеве. Звезду хотели ограбить цыгане.

Соответствующее заявление Руслана Писанка разместила на своей странице в фейсбук. Актриса призналась, что возвращалась в Киев на поезде. Однако не только поклонники узнали звезду, но и грабители, которые были похожи на цыган.

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Как утверждает актриса, пять людей окружили ее и на ходу открыли рюкзак. Руслана Писанка пыталась вырваться от грабителей, резко развернулась и упала на проезжую часть, травмировав руку.

Цыгане, не позорьте нацию! Сегодня в 6:45 на вокзале в Киеве меня пытались ограбить. Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, синяки, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной 5 человек орудуют,

– рассказала Руслана Писанка.

Кроме этого, актриса отметила, что после падения содержимое ее сумки оказался на земле. Однако поднимать вещи Русланы Писанки грабители не взялись, поскольку вступили в спор с ее мужем.

Такой неприятный инцидент вызвал немалый резонанс в сети. Поклонники Русланы Писанки поделились своими историями, а Ольга Сумская призвала правоохранителей, мэра Киева и главу столичного вокзала отреагировать на событие, ведь и с ней случались подобные ситуации.

Сколько это будет продолжаться? Уже несколько раз и мы попадали в такую ситуацию, как и Руслана Писанка! На вокзале беспорядок! Люди не могут спокойно дойти с поезда к такси и метро, потому что на них нападают семьи цыган. Абсолютно откровенно и нагло! Раньше они охотились по два-три, сейчас уже выходят на дело семьями, окружают человека и делают свое дело,

– заявила Ольга Сумская.

Актрисы – не единственные, кто стал жертвой ограбления. Певица MARUV, которая продолжает гастролировать в России и претендует на премии от страны-агрессора, дважды заявляла об инцидентах в аэропортах. Сумку артистки нагло вскрывали, забирая бижутерию и личные вещи.