Разрушение, мрак и битва монстров в новом трейлере "Годзилла ІІ Король монстров"

10 декабря в сети появился второй официальный трейлер долгожданной ленты "Годзилла ІІ Король монстров", в которой в мир людей вернулись старые и опасные монстры-гиганты из прошлого.

Новый видеоролик появился на YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures 10 декабря и только за сутки успел набрать более 3,8 миллиона просмотров.

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Смотреть второй трейлер "Годзилла ІІ Король монстров" онлайн:

В трейлере показано, как через пять лет после битвы за Сан-Франциско в мир людей возвращаются древние гиганты, о которых могли раньше слышать и видеть поклонники вселенной Годзиллы: гигантский мотылек Мотра, птеранодон Родан и трехглавый монстр Кинг Гидора. Кто же станет королем и чем будет разрушен от этого мир – узнаем только через полгода в кинотеатрах.

А пока стоит напомнить, что режиссером картины стал Майкл Доэрти, известный своими работами "Люди Икс", "Возвращение Супермена" и другими. В первой части "Годзиллы" режиссером выступил Гарет Эдвардс. Главные роли в анонсированном фильме исполнят Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Кен Ватанабе, Чарльз Дэнс, Томас Миддлдитч и другие.

Мировая премьера "Годзилла ІІ Король монстров" запланирована на конец мая 2019 года.