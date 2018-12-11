Разрушение, мрак и битва монстров в новом трейлере "Годзилла ІІ Король монстров"

25 Читати новину українською
"Годзилла ІІ Король монстров": второй официальный трейлер
"Годзилла ІІ Король монстров": второй официальный трейлер / Скриншот с видео

10 декабря в сети появился второй официальный трейлер долгожданной ленты "Годзилла ІІ Король монстров", в которой в мир людей вернулись старые и опасные монстры-гиганты из прошлого.

Новый видеоролик появился на YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures 10 декабря и только за сутки успел набрать более 3,8 миллиона просмотров.

Читайте также: Трейлер к фильму "Мстители: Конец игры" установил рекорд в сети: интересные детали

Смотреть второй трейлер "Годзилла ІІ Король монстров" онлайн:

В трейлере показано, как через пять лет после битвы за Сан-Франциско в мир людей возвращаются древние гиганты, о которых могли раньше слышать и видеть поклонники вселенной Годзиллы: гигантский мотылек Мотра, птеранодон Родан и трехглавый монстр Кинг Гидора. Кто же станет королем и чем будет разрушен от этого мир – узнаем только через полгода в кинотеатрах.

А пока стоит напомнить, что режиссером картины стал Майкл Доэрти, известный своими работами "Люди Икс", "Возвращение Супермена" и другими. В первой части "Годзиллы" режиссером выступил Гарет Эдвардс. Главные роли в анонсированном фильме исполнят Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Кен Ватанабе, Чарльз Дэнс, Томас Миддлдитч и другие.

Мировая премьера "Годзилла ІІ Король монстров" запланирована на конец мая 2019 года.

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
10 декабря 14:02 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
26926
Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
7 декабря 20:30 Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
515
Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
7 декабря 16:00 Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
Марта Вересюк 1918
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
7 декабря 15:36 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
14167
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
7 декабря 14:00 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
29217
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
7 декабря 11:00 Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
4321
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук