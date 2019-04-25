Разрушенную Гаргульи из Норт-Дама восстановили на 3D-принтере: фото

После ликвидации пожара в Соборе Парижской Богоматери президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на реконструкцию Нотр-Дама уйдет 5 лет. Специалисты же предполагают, что процесс может затянуться на не один десяток лет. Чтобы ускорить восстановление культового сооружения, нидерландская компания Concr3de предложила отдельные элементы воспроизводить на 3D-принтере. И уже есть первый результат.

Чтобы не быть голословными, архитекторы Эрик Гебоерс и Маттео Балдассари показали одну из разрушенных гаргулий Le Stryge, созданную с помощью 3D-печати. В качестве материалов использовали пепел и аутентичную глину, передает Inspired.

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"Мы видели момент, когда упал шпиль. Тогда мы подумали, что можем предложить способ совместить старые материалы с новой технологией. Это позволит ускорить реконструкцию и сделать собор не просто копией оригинала, а собором, об истории которого можно было бы говорить с гордостью", – отметил Гебоерс.



Гаргулья, созданная на 3D-принтере

По его словам, если задействовать в реконструкции собора 3D-принтер, то и материалы можно использовать те, что остались после пожара. А это в определенной степени решит спор по восстановлению Нотр-Дама. Дело в том, что оригинальное сырье негде взять (глиняные карьеры давно под землей, а деревьев, из которых делали балки, уже давно нет "в живых"), однако с помощью 3D-сканирования и 3D-печати можно создать почти идентичные материалы.

Мы имеем специальный струйный 3D-принтер. Он прекрасно настроен для работы с каменными материалами. Принтер печатает с точностью до 0,1 миллиметра. Но самое главное: мы можем задавать параметры для сырья, которое нам нужно,

– пояснили в Concr3de.



Для создания гаргулий в использовали известняк и пепел, оставшийся после пожара

Что известно о пожаре в Соборе Парижской Богоматери?

Нотр-Дам или Собор Парижской Богоматери – одна из самых популярных достопримечательностей Парижа, которая является его своеобразной визитной карточкой. Здание возводили почти 200 лет – с середины ХІІ к середине XIV века.

15 апреля 2019 года мировые СМИ взорвались новостью: часть Собора Парижской Богоматери охватил крупный пожар. Спасателям удалось его ликвидировать через 9 часов. Огонь разрушил верхнюю часть шпиля храма, часы и значительную часть кровли, также сильно пострадали витражи. В результате обрушения крыши в одном месте пробита большая дыра в потолке. В целомсерьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились. Президент Франции пообещал восстановить Нотр-Дам.

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Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)