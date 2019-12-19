Клуб одиноких сердец: какие звездные пары развелись в 2019 году

Несмотря на любовь фанатов, веру в звездную любовь и невероятный темп жизни, с которым, кажется, можно гармонировать между работой и семьей, звезды украинского и мирового шоу-бизнеса все же расстаются. Подходящий к концу 2019 год по-особенному обильно засыпал заголовки СМИ именами разведенных знаменитостей. Итак, кто из звезд выбрал идти дальше без своей половинки – читайте на LifeStyle 24.

Признавайтесь, вы тоже иногда грешили мыслями, что хотели бы любви, как, например, в кино, красивой жизни, как у любимых звезд? Конечно, идеальная картинка с экрана монитора или мобильного телефона так и манит мечтать о том, что кажется таким совершенным и далеким. Но, действительно ли все так красиво, как нам позволяют видеть?

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Скандалы, недоразумения, домашнее насилие и даже измены – часто эти жуткие слова описывают то, что скрывается за голливудскими улыбками ваших кумиров. Однако есть и такие, кто вместе приходят к пониманию, что отношения исчерпали себя, и расстаются мирно, чтобы позволить другому быть счастливым.

Итак, какие звезды и какие причины ошеломили фанатов семейным разрывом – читайте в нашем материале далее.

Джеффри Безос и Маккензи Безос



Джеффри Безос и Маккензи Безос / Money

"Открывать" материал с историями о разводах в 2019 году выпало известным американским супругам – Джеффри Безосу и его жене Маккензи.

Он – знаменитый предприниматель, основатель интернет-гиганта Amazon и богатейший человек мира по версии агентства Bloomberg. Она – американский прозаик, основательница антибуллинговой организации Bystander Revolution, а также исполнительный директор своего бизнеса.

О разрыве мощного в бизнес-отрасли брака стало известно в январе 2019 года. После 25 лет супружеской жизни Джеффри и Маккензи решили расстаться, оставшись друзьями. В своем признании собственника "Амазона" признался, что "даже, если бы они знали, что расстанутся через 25 лет, все равно опять все бы повторили".

Слухи могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями,

– написал Джеффри Безос на своей странице в твиттере.

Добавим, что экс-супруги Безосы воспитывают 4 детей, из которых трое – биологические сыновья и одна дочь – приемная.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу



Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу / Instagram @anilorak__news

Следующими в 2019 году статус разведенных получили украинская певица, которая давно проживает и работает на территории России, и турецкий бизнесмен. Слухи о расставании Ани Лорак со своим любимым взбудоражили сеть в декабре 2018 года, когда на сайте Шевченковского суда появился зарегистрированный иск на разрыв брака со стороны певицы.

Утверждения и объяснения относительно сделанного выбора делятся на две группы, одна из которых – проживание в разных странах и нежелание идти на компромисс, а вторая – развратный стиль жизни и измены горячего турецкого бизнесмена. Близкие Ани Лорак уверяют, что последней каплей, после которой терпение лопнуло, стали фото Мурата с моделью Яной Биляевой. Она, к слову, связь с турком отрицает.

После развода Ани Лорак забрала дочку Софию, которая родилась в браке, в Россию, однако девочка часто проводит время с отцом, чем он откровенно делится на своей странице в инстаграме.

Леди Гага и Кристиан Карино



Леди Гага и Кристиан Карино / Yahoo

Накануне церемонии Оскар-2019 мировой шоу-бизнес всколыхнула новость о расставании Леди Гаги и Кристиана Карино.

Почему мы акцентируем, что развод постиг пару как раз накануне Оскара? Дело в том, что в ноябре 2018 года в большой прокат вышел фильм под названием "Звезда родилась". В драматической ленте Леди Гага сыграла главную роль вместе с опытным актером Брэдли Купером, который на то время состоял в отношениях с известной моделью Ириной Шейк. Однако после выхода фильма и их совместного появления на Золотом глобусе 2019 все фанаты заговорили об их романе. А 19 февраля 2019 года стало известно, что Леди Гага разорвала отношения с Кристианом, который исполнял роль ее музыкального агента.

Что известно об их романе? В феврале 2017 года стало известно, что Леди Гага находится в отношениях с Кристианом Карино, который на 17 лет старше нее. Летом того же года сеть взорвала новость о помолвке знаменитостей, в январе 2018 она засветила драгоценное кольцо, а в октябре того же года называла его женихом. Однако ни официального узаконивания отношений, ни пышной свадьбы фанаты так и не дождались. Поклонники подозревают, что разрыв вызвала ревность Кристиана к Брэдли Куперу. Однако истинные причины расставания экс-влюбленные до сих пор умалчивают.

Николас Кейдж и Эрика Койке



Николас Кейдж и Эрика Койке / Cosmo

55-летний Николас Кейдж является одним из самых популярных актеров Голливуда, однако он известен не только своими ролями в культовых кинокартинах, но и насыщенной личной жизнью. Несмотря на большое количество неузаконенных романов, "голливудский Казанова" славится еще и своими официальными браками. Однако бракосочетание Николаса Кейджа, которое состоялось в 2019 году, превзошло все его предыдущие отношения, потому что длился брак всего 4 дня.

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25 марта заголовки иностранных СМИ разразились новостями о новой голливудской свадьбе. Такая новость стала настоящей сенсацией для прессы, так как ни намеков, ни слухов о серьезных намерениях Николаса Кейджа не было. Однако уже 29 марта, через четыре дня, голливудская звезда подал на развод с визажисткой, не сообщив веской причины. Однако очевидцы признавались представителям иностранных СМИ, что те во время узаконивания брака были выпившими и вели себя очень шумно, из-за чего их отвели в отдельное помещение.

Адель и Саймон Конецкий



Адель и Саймон Конецкий / The Blast

Развод этой пары всколыхнул едва ли не всех англичан и других фанатов культовой соул-дивы. Ведь именно английская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конецкий были примером для многих семей – оба успешные в своей отрасли карьеристы, которые растили любимого сына и демонстрировали всем пылкую любовь. Именно об этом чувстве известная исполнительница говорила на сцене Эмми, когда получила престижную награду. Она посвятила свою речь мужу, с которым состояла в отношениях больше 7 лет.

Как известно, в 2012 она родила от Саймона сына, а в 2016 пара официально поженилась. Однако в январе 2019 года Адель неожиданно заявила о закрытии музыкального бизнеса, а в апреле стало известно о распаде их пары. Что стало тому причиной – неизвестно. Сама Адель заверила, что из-за слишком активного рабочего графика она уделяла сыну мало внимания, на чем теперь хочет максимально сконцентрироваться.

Слава из "НеАнгелов" и Эдгар Каминский



Слава и Эдгар Каминские / Instagram / @edgar_kaminskyi

Развод Славы и Эдгара Каминских стал настоящим шоком для украинцев, которые узнали об этом 5 июня 2019 года. Так как за неделю до резонансной новости в сети появилось интервью украинской певицы, в котором она призналась – кризис в их отношениях есть, но лишь потому, что они выросли в разных семьях и им присущи противоположные характеры.

Однако, как оказалось позже, проблем у них было куда больше и прятались они значительно глубже. Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. К слову, известный пластический хирург уже не впервые решился на такой шаг. Однако только в этот раз, 2 июля 2019 года, брак известных украинских супругов был официально расторгнут. Впоследствии в сети появились истинные причины распада семьи. Их обнародовали на сайте реестра судебных дел, где велось их досье.

В нем говорилось о том, что супруги не вели совместное хозяйство, не поддерживали брачные отношения и очень отдалились друг от друга после рождения детей. Поэтому, чтобы удовлетворить иск Эдгара Каминского, его брак со Славой Каминской был расторгнут. После развода звезды мирно решили вопрос с разделом имущества и опекой на двумя общими детьми: 4-летним Леонардом и 3-летней Лаурой.

Ирина Шейк и Брэдли Купер



Ирина Шейк и Брэдли Купер / E! News

Пока фанаты Леди Гаги сплетничали о ее расставании с женихом, а поклонники распускали слухи о романе с Брэдли Купером, голливудский актер и вправду расстался со своей девушкой и мамой 3-летней дочери Ириной Шейк.

О том, что пара переживала не лучшие времена, об их недоразумениях, а также о том, что они не живут вместе, ходили слухи еще с весны 2019 года. Однако новость об официальном разрыве отношений взорвала сеть 6 июня. Правда, по словам инсайдеров, проблемы у звездной пары начались еще задолго до Оскара, однако они всеми силами пытались скрыть это, чтобы не навредить репутации фильма "Звезда родилась".

Позже на сайте иностранных изданий появлялась инсайдерская информация, что отношения Купера и Шейк становились все более холодными в течение двух месяцев, поэтому известная супермодель решила съехать от любимого. Что касается дочки, звезды проводят с ней одинаково много времени, решив вопрос опеки мирно, без судебных процессов.

Памела Андерсон и Адиль Рами



Памела Андерсон и Адиль Рами / Goal

Также в июне признанием о расставании шокировала 51-летняя актриса и модель Памела Андерсон. Она рассказала свою злополучную историю на своей же странице в инстаграме. То есть фанаты были уверены, что это не слухи, не выдумки и не пиар-ход в СМИ. Звезда Голливуда и обложек мировых глянцев написала: "Это так трудно принять. Последние два года моей жизни были большой ложью. Меня обманули, заставили поверить, что у нас была "большая любовь". Я опустошена, узнав об этом несколько дней назад. Он вел двойную жизнь".

Сразу после этого известный футболист решил прокомментировать ситуацию, которая приобретала резонанс, в своем аккаунте в Instagram. Он написал, что его чувства всегда были искренними, любовь – настоящей, а слова – правдивыми. Также Адиль добавил, что, вероятно, он слишком много времени проводил с экс-женой, с которой у них двое общих детей. Он понял, что ему следовало более прозрачно демонстрировать отношения с бывшей возлюбленной, чтобы у нынешней не было лишних подозрений. Однако молодой спортсмен поздно пришел к тому, чего требовала Памела Андерсон, и всем известная секс-символ решила порвать с ним отношения.

Моника Беллуччи и Николас Лефевр



Моника Беллуччи и Николас Лефевр / Cosmo

На экваторе лета 2019 года Моника Беллуччи тоже заявила о том, что ее сердце снова свободно. Красивая история любви закончилась через несколько месяцев после того, как началась.

Как известно, избранником кинодивы стал 36-летний художник, с которым звезда итальянского и голливудского кино впервые вышла в свет в начале марта 2019 года. Однако о том, что экс-жена Венсана Касселя нашла себе друга, говорили еще в ноябре 2018 года. Возможно, правду говорят, что счастье любит тишину?

После светского выхода Моника Беллуччи и Николас Лефевр все чаще попадали в камеры папарацци: то во время прогулки, то на публичном мероприятии, то на благотворительных вечерах. У этой пары сразу появилось немало поклонников, а фанаты 55-летней актрисы, вероятнее всего, радовались за своего кумира, которая после такого тяжелого разрыва с Касселем нашла в себе силы снова поверить в любовь.

Однако красивая сказка потрясающе красивых звезд длилась недолго. 2 июля сеть взорвала весть о том, что Моника и Николас расстались. "Мы с Николасом, конечно, любим друг друга, и он научил меня многим вещам. Безусловно, он – человек, который имеет настоящий художественный талант и чутье, но теперь наши отношения пойдут другим путем – дружбы на всю жизнь", – заявила Моника Беллуччи.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт



Майли Сайрус и Лиам Хемсворт / People

Эта приторно-сладкая парочка изрядно пощекотала нервы своим фанатам в 2019 году! В конце декабря 2018 года Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились, организовав частную церемонию и вечеринку для ближайших друзей. А через полгода после свадьбы они объявили о разводе. Такая новость обрушилась на фанатов, как снег на голову.

Однако, что самое странное и одновременно самое интересное, что история голливудских звезд берет свое начало в 2008 году, то есть их отношениям было 10 лет на момент заключения брака. Вероятно, звездам, которые привыкли с легкостью рвать и возобновлять свои отношения, было сложно осознать ответственность друг перед другом.

Однако "самое острое" в их разводе началось потом. Молодая певица и актриса долго не страдала в одиночестве и перед камерами папарацци сразу же засветилась с новой девушкой! Ею оказалась Кейтлин Картер, известная блогер и экс-невестка Кейтлин Дженнер. После этого представители Майли Сайрус обвинили Лиама Гемстворта в алкоголизме, а его представители заявили, что Сайрус была неверной женой и таким образом пытается отвлечь внимание от истинных причин разрыва. В начале сентября Майли Сайрус решилась разделить быт с новой избранницей. Их фото по-настоящему взрывали сеть. А уже 22 сентября знаменитость порвала отношения с блогером и начала встречаться с австралийским певцом Коди Симпсоном.

По состоянию на декабрь 2019 года пока не известно, расстались знаменитости или нет, но мы уверены, они еще удивят нас в грядущем 2020 году!

Ларри Кинг и Шоун Саутвик



Ларри Кинг и Шоун Саутвик / People

Знаменитый американский тележурналист Ларри Кинг превзошел в умении удивить, кажется, даже Сайрус и Хемсворта. В 85-летнем возрасте звезда экранов телевизора решил подать на развод со значительно младшей женой Шоун Саутвик.

Американские супруги прожили в браке 22 года, вырастив двоих сыновей.

Фанаты пары подозревают, что молодая жена изменяла Ларри Кингу, а тот в свою очередь, пережив 7 разводов, решил, что 8 не сыграет большой роли в его и без того бурной биографии.

Яна Соломко и Олег Солодухов



Яна Соломко и Олег Солодухов / Фото из открытых источников

В сентябре украинский шоу-бизнес всколыхнула новость о расставании известной певицы Яны Соломко, которая более известна как SOYANA, и бизнесмена Олега Солодухова. Поразительно шокирующим заявление не стало, поскольку фанаты подозревали пару в разрыве из-за отсутствия совместных фото и каких-либо новостей об их отношениях. Бывший муж украинской певицы решился рассказать о разрыве после того, как Яна опубликовала фото с американским исполнителем Джейсоном Деруло, назвав его близким другом. Сердце Олега Солодухина не выдержало, и он решил раскрыть фанатам все карты.

Как я понимаю, "друзья" перестали быть тайной. Официально. Чтобы избежать дальнейших вопросов и домыслов, спешу сообщить – мы с Яной уже год не живем вместе и официально в разводе. Яне желаю всего наилучшего во всех ее начинаниях. Но в этой шоу-бизнесовой движушке я был лишним. Искренне желаю ей быть счастливой. Всем мир!

– заявил экс-муж Соломко.

Таким образом бизнесмен намекнул на вероятный роман своей бывшей возлюбленной с американцем, однако она эти слухи не подтвердила.

Как известно, пара поженилась в 2014 году, и в их браке родилась дочь Кира, которая, вероятнее всего, проживает с матерью после развода своих родителей.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт