Развод Ани Лорак: брат певицы прокомментировал распад брака

В последний день января Ани Лорак официально развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Брат артистки, Игорь Куек, решил поделиться деталями личной жизни звездной родственницы.

Как мужчина сообщил ТСН, Ани Лорак дорожила своим браком, однако все меньше и меньше переживает из-за развода. Прошло довольно много времени с тех пор, как она с Муратом Налчаджиоглу виделась, поэтому пик ее душевных переживаний уже в прошлом.

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Она берегла брак до последнего, пыталась его держать до последнего... Думаю, что основное переживание, кризис в прошлом. Это уже остатки. Она уже пережила самый пик, это уже такая, более формальная ситуация,

– рассказал Игорь Куек.

Вероятной причиной окончательного разрыва между Ани Лорак и Муратом Налчаджиоглу родственник звезды называет работу. Бизнесмен должен был работать в Киеве, а вот артистка выбрала Россию. Поэтому пара длительное время не виделась, что обостряло их отношения. Родственники Ани Лорак надеялись, что супруги все же поселятся в одной стране, но этого так и не произошло.

По словам Игоря Куека, пара уже решила вопрос об опеке над единственной дочерью Софией. Девочка будет жить со звездной мамой. В то же время Ани Лорак не намерена препятствовать ребенку видеться или общаться с Муратом Налчаджиоглу.

"По всем международным законам, она остается с мамой. Без всяких "но"... Тут уже логично, что она мама, она ее воспитывает, имеет возможность дать все, что ей нужно для развития и воспитания... У нее нет какой-то злости. Наоборот она рада, что Мурат общается с дочкой, изъявляет такое желание", – отметил Игорь Куек.

Кроме этого, родственник Ани Лорак добавил, что все судебные вопросы пара пытается решить мирным способом. Игорь Куек убежден: даже вопрос об общем имуществе не будет поводом для распрей. А вот на вопрос, пыталась ли пара помириться, мужчина заявил: "Мурат хотел что-то изменить на том этапе, когда это было невозможно".

Что известно о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу?В конце июля 2018 года мужа Ани Лорак подловили на измене. Мурат Налчаджиоглу отдыхал в компании Яны Белявской, проявляя нежность к девушке. С тех пор отношения супругов резко пошатнулись. А в начале декабря стало известно, что Ани Лорак официально подала документы на развод. Шевченковский суд Киева рассмотрел обращение певицы и 31 января 2019 года разлучил пару.



В комментарии журналистам о причинах расставания Ани Лорак заявила, что ей надоело быть жертвой.