Развод Лиама Хемворта и Майли Сайрус: почему актер решил не бороться за брак

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Развод Лиама Хемсворта и Майли Сайрус
Развод Лиама Хемсворта и Майли Сайрус / Instagram / @liamhemsworth

В Голливуде не прекращают обсуждать неожиданный развод актера Лиама Хемсворта и певицы Майли Сайрус. Инсайдеры назвали вероятную причину, почему мужчина поспешно подал документы в суд.

Как говорится в материале US Weekly, сначала Лиам Хемсворт старался наладить отношения с Майли Сайрус и даже был готов простить все обиды, которые его возлюбленная высказала в СМИ после разрыва. Однако в один момент он спешно отнес документы на развод в суд.

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Инсайдеры утверждают, что такое поведение спровоцировали фото Майли Сайрус с Кэйтлин Картер, сделанные во время их отдыха в Италии. Тогда девушки развлекались на яхте и впервые показали совместные кадры.

Он думал, что они могли выйти из этой ситуации, но все эти фотографии с ней и Кейтлин просто добили его. Лиам из очень консервативной семьи, и его родные были ошарашены от увиденного,
– рассказали инсайдеры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kaitlynn Carter (@kaitlynn)

Представители Майли Сайрус и Лиама Хемсворта официально подтвердили информацию об их разрыве. Кроме этого, стало известно, что в заявлении актер указал причину развода – "неразрешимые противоречия".

"Все течет, все меняется, в частности, люди. Поэтому Лиам и Майли приняли решение расстаться", – заявил представитель артистки.

Что известно о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта?

После 8 месяцев супружеской жизни Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили развестись. Первые слухи появились еще в начале августа 2019 года. Инсайдеры рассказали, что звезды не смогли ужиться в одном доме. В тот же день в сети появились снимки Майли Сайрус с блогершей Кейтлин Картер, где они обнимались и целовались. По данным журналистов, певица познакомила новую избранницу с мамой, а на днях совершила с ней первый публичный выход.

Такие новости вызвали немалый резонанс, а Лиам Хемсворт официально подал документы на развод. После этого актер обратился к поклонникам с просьбой не вмешиваться в его личную жизнь.

Вероятно, развод пары будет достаточно быстрым, ведь перед свадьбой пара подписала брачный контракт. Детей у Лиама и Майли не было, поэтому волокиты в суде по опеке тоже не будет.

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Теги: LifeStyle Голливуд Звездные разводы Майли Сайрус
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