Развод ни при чем: известна причина кардинальных изменений во внешности Адель

Популярная британская певица ошеломляет поклонников стремительным похудением. Причиной таких радикальных изменений во внешности Адель стал совсем не болезненный развод с мужем, как предполагали в сети. Звезда решила позаботиться о своем здоровье, чтобы стать самой лучшей мамой для своего единственного сына.

Последние фотографии знаменитости с отдыха на Карибских островах стали настоящим шоком для ее поклонников. Трудно не заметить, что некогда пышнотелая Адель изменилась до неузнаваемости. Она начала активные занятия спортом и отныне придерживается правильного питания. Однако, как сообщили инсайдеры изданию People, певица отнюдь не имела цели избавиться от лишних килограммов.

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Адель действительно придерживается фитнес-режима, однако физические нагрузки она не очень любит. Тренер исполнительницы отметила, что главную роль в трансформации тела сыграла именно диета. Знаменитость употребляет продукты, богатые таким антиоксидантом, как ресвератрол, а также снижает калорийность на 20%.

В какой-то момент она осознала, что чувствует себя не очень хорошо. Она понимала, что хочет что-то изменить, чтобы быть здоровой мамой для своего сына Анджело. Во время похудения единственной целью Адель было стать как можно здоровее. Это никогда не касалось потери килограммов ради красоты,

– отметили инсайдеры.

Стоит отметить, сама Адель призналась, что на протяжении того времени, как она тщательно следит за своим здоровьем, ей удалось избавиться от 45 лишних килограммов. Несмотря на такие разительные перемены в жизни звезды, сейчас она чувствует себя великолепно, выбирает самые разнообразные наряды и чувствует себя уверенно и счастливо.

Напомним, что в 2019 году обладательница пяти премий "Грэмми" и статуэтки "Оскар" потрясла громким заявлением. Она решила уйти со сцены, закрыть музыкальный бизнес и просто заняться своим сыном. В этом году Адель планирует громко вернуться на сцену. Она уже работает над записью новой музыки, которая стала для нее своеобразной терапией.