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Развод внука Елизаветы II Питера Филлипса: новые подробности

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Питер Филипс с женой / Фото: Getty Images

Королевская семья в очередной раз страдает от скандала. Вчера, 11 февраля, стало известно о том, что в монаршей семье состоится очередной развод.

Сын принцессы Анны Питер Филипс, который является страшим внуком Ее Величества, разводится с женой Отем Келли после 12 лет брака. Эту информацию подтвердил Букингемский дворец в официальном заявлении.

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Королевская семья расстроилась, узнав о том, что Питер и Отем собираются расстаться. Однако Елизавета II поддержала пару в желании совместно воспитывать детей.

В прошлом году, после того как Ее Величество и члены обеих семей были проинформированы, Питер и Отем совместно договорились расстаться. Они пришли к выводу, что это был лучший курс действий для их двоих детей и длительной дружбы. Решение о разводе и совместном воспитании детей было принято после многих месяцев дискуссий и, хотя оно и печальное, является полюбовным. Главным приоритетом пары является благополучие их детей – дочерей Саванны и Айли,
– говорится в заявлении.

Королевская чета просит СМИ не вмешиваться в их личную жизнь, поскольку сейчас им нужно время для того, чтобы привыкнуть к изменениям, которые произошли.

Пітер Філіпс з дружиною та дітьми
Питер Филипс с женой и детьми / Фото: Getty Images

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные разводы Королівська сім'я
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