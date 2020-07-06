Голливудская киноактриса Джулия Робертс стала одной из наиболее обсуждаемых звезд западной прессы во время карантина. Журналисты заявляли, что актриса якобы разводится со своим мужем Даниэлем Модером после 17 лет брака. Похоже, волноваться теперь не стоит.

5 июля звезда фильма "Красотка" оставила на своей инстаграм-странице романтическое фото, которым развеяла все слухи о проблемах в ее семье. На снимке женщина нежно целует мужчину в щеку, в то время как он внимательно смотрит на камеру.

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"18 лет", – лаконично подписала фото Джулия Робертс.

Снимок был сделан, похоже, в каюте яхты или в деревянном доме, впрочем, это придало еще большей интимности фото. Джулия была одета в футболке с сине-белой полоской, добавив к образу золотистую цепочку на шее и очки, в то время как Даниэль выбрал белую футболку.

Поклонники радостно отреагировали на фотографию и уже подарили паре полмиллиона своих одобрений.

Что известно о Джулии Робертс и Дэниэла Модера?

Известно, что голливудская пара познакомились в 2001 году. За три года звезды отпраздновали свадьбу и с тех пор родили и воспитывают троих детей: 15-летних близнецов Хейзел и Финнеас, а также 13-летнего сына Генри. Если для Даниэля брак с актрисой был первым, то Джулия уже была в официальном браке с певцом Лайлом Ловеттом, с которым прожила меньше двух лет.

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Слухи о разводе супругов появились в конце апреля. В западных СМИ поговаривали, что отношения не выдержали напряжения во время карантина, поэтому они ждали, пока карантин ослабят и они вместе смогут подать на развод. Также в СМИ рассказывали, что актриса якобы решила продать их общий дом и съехать вместе с детьми в другой особняк, который приобрела в Сан-Франциско до карантина. Модер должен был остаться жить в другом доме в Лос-Анджелесе.