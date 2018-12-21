Разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиолу: в суде начали рассмотрение дела

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Ани Лорак разводится со своим мужем Муратом Налчаджиолу
Ани Лорак разводится со своим мужем Муратом Налчаджиолу / narodna-pravda.ua

Певица Ани Лорак, которая проживает в Москве и охотно получает российские награды, официально разводится со своим мужем Муратом Налчаджиолу. В Киеве судьи уже начали рассмотрение их дела.

Об этом сообщает ТСН

В зал Шевченковского районного суда приехали только адвокаты пары. Сама артистка и ее муж Мурат Налчаджиолу воздержались от участия в рассмотрении их заявления.

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Судебное заседание началось с обращения юристов о закрытом режиме заседания. Судьи удовлетворили ходатайство, поэтому ни посторонние лица, ни представители СМИ не смогут стать очевидцами рассмотрения дела о разводе Ани Лорак. Кроме этого, адвокаты наотрез отказались комментировать заседание, объясняя это запретом от их клиентов.

А пока юристы обивают пороги суда, Ани Лорак опубликовала очаровательное фото с дочкой Софией. На снимке видно, что певица, которая заняла судейское кресло в российском шоу "Голос", уже сняла обручальное кольцо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Напомним, что Ани Лорак решила развестись. Эту информацию она тщательно скрывала, однако в реестре судебных дел появился иск Каролины Куек (настоящее имя певицы) к Мурату Налчаджиолу о расторжении брака. Впоследствии муж Ани Лорак отреагировал на резонансную новость, опубликовав мотивационные слова.

Что известно об измене мужа Ани Лорак?
В конце июля мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с брюнеткой. Позже СМИ узнали, что мужчина был в компании Яны Беляевой. И девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" дала странный комментарий журналистам, заверив, что имеет только дружеские отношения с Муратом.
По словам инсайдеров, после скандальных новостей супруги живут в одном доме. Однако Ани Лорак опубликовала фото без кольца. Впоследствии, 3 сентября, пара впервые появилась на публике вместе. Ани Лорак и Мурат Налчаджиолу вместе провели совместную дочь в школу. В последнем интервью певица призналась, что не простит измены.

Теги: LifeStyle Звездные разводы Ани Лорак
Источник: Lifestyle
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