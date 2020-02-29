Реальная жизнь интереснее, – Джамала рассказала, как избежать зависимости от социальных сетей

Сегодня звездам не удается отделить реальную жизнь от виртуальной. Ведь в социальных сетях за ними следит целая армия поклонников, которая требует внимания и отдачи. Джамала призналась, что ей также трудно отказаться от общения в сети. Певица поделилась личными правилами жизни без телефона.

Знаменитая исполнительница на личной странице в инстаграме опубликовала пространное сообщение, в котором поделилась личными советами по цифровому детоксу. Она заверила, что сейчас социальные сети позволяют черпать вдохновение, следить за друзьями и даже напоминают о днях рождениях близких.

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Однако виртуальное общение отнимает у звезды время для личной жизни. Она пытается следить за комментариями поклонников, которые оставляют отзывы о ее творчестве. Однако Джамале удалось найти баланс и ограничить пользование телефоном. В этом ей помогают несколько простых правил. Звезда выключает все уведомления во время семейных завтраков и ужинов. Она научилась встречаться с друзьями, не запостив ни одну инстаграм-сторис.

Молодая мамочка, которая ждет появления второго ребенка, превыше всего ценит время с сыном Эмиром. Когда она проводит время с малышом, она заранее сообщает, что в ближайшее время будет вне зоны доступа в рабочих вопросах. Она берет в руки телефон только тогда, когда хочет заснять успехи малыша.

Также Джамала отметила, насколько важен для артиста контакт с публикой во время живых выступлений. Она посоветовала поклонникам отказываться от телефонов во время концертов и походов в кино.

Поверьте, очень раздражает, когда весь концерт артист поет для мобильных. Позвольте себе сделать сторис максимум несколько раз,

– подчеркнула знаменитость.

Ранее певица представила песню "Окунись", в которой рассказ идет от имени искусственного интеллекта. Так, звезда попыталась подчеркнуть, что лента социальных сетей, статьи, ссылки управляют нашей жизнью и лишают нас реального выбора: "Мобильный руководит нами, он предлагает стереть грань между реальным миром и искусственно созданным, в котором тебе удобно находиться. Ты погружаешься в виртуальный мир, но не поверхностно, ты тонешь в нем. Он манит и завораживает тебя, как в мифах голоса сирен заманивали путников".

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Джамала – Окунись: слушайте песню онлайн