Ребенок Меган Маркл зашевелился в ее животе во время официального мероприятия: волшебное видео

Беременная Меган Маркл за считанные месяцы после свадьбы с принцем Гарри завоевала благосклонность британцев. Поэтому каждый ее новый выход становится настоящим праздником для людей, которые не только охотно общаются с герцогиней, но и пристально наблюдают за ее поведением во время публичных мероприятий.

Герцоги Сассекские продолжают покорять мир стильными выходами и нежными отношениями. Так, на днях принц Гарри и Меган Маркл посетили отреставрированный театр Bristol Old Vic, который расположен в городке Бристоль.

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На мероприятие беременная герцогиня надела нежное платье с цветным принтом. Наряд не только подчеркнул ее живот, но и придал легкости образу. Меган Маркл дополнила свой look зелеными сапогами на каблуках.

Принц Гарри и Меган Маркл в Бристоле / Twitter / @KensingtonRoyal

Однако не такое стильное появление герцогини Сассекской больше всего запомнится британцам. Журналистам удалось заснять, как ребенок Меган Маркл зашевелился в ее животе. При вспышке камер было хорошо видно активность малыша, сразу после которой Меган Маркл нежно обняла его руками. В то же время принц Гарри не заметил этого и продолжил внимательно слушать экскурсовода в театре.

Watching @BristolOldVic’s Young Company performing a song from their production ‘Hercules’ — the Young Company consists of 350 young people aged 5-25 attend weekly drama sessions, and create three productions each year. #RoyalVisitBristol pic.twitter.com/iKVPlNJZZX — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 1 лютого 2019 р.

Стоит отметить, что беременная герцогиня Сассекская часто прикрывает свой живот руками или поглаживает его. Эксперты отмечали, что это может быть проявлением материнского инстинкта и Меган таким образом защищает еще неродившегося малыша. Но, пожалуй, причина в другом – ребенок герцогов Сассекских может быть достаточно активным, поэтому звездная мама так его успокаивает во время официальных выходов.



Беременная Меган Маркл / Twitter / @KensingtonRoyal