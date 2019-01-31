Ароматный глинтвейн с пряностями: вкусный и простой рецепт

Терпкий, пряный, согревающий глинтвейн – идеальный напиток для холодных зимних вечеров. В приготовлении глинтвейна нет ничего сложного, однако несколько основных правил все же надо соблюдать, чтобы не получилось просто кипяченое вино.

Большую роль в приготовлении глинтвейна играет качество специй и вина. Для глинтвейна лучше использовать недорогие вина, так как при варке марочное может потерять свои благородные свойства и вкус. При использовании сухого вина глинтвейн получится более терпким и резким. Полусладкое придаст напитку бархатистый вкус.

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Чаще всего в глинтвейн добавляют такие пряности:

- корица – эта пряность улучшает кровообращение и придает напитку особый аромат;

- гвоздика – также традиционная составляющая глинтвейна, способствует кровообращению и укреплению стенок желудка, полезна при простуде.Добавлять гвоздику стоит в конце варки, чтобы она не потеряла свой аромат;

- имбирь – мощный антиоксидант, обладает отличным согревающим эффектом, поэтому незаменим в холодное и дождливую погоду;

- анис – защищает от вирусных заболеваний, особенно эффективен при заболеваниях дыхательных путей;

- кардамон – острая специя с приятным лимонным привкусом. Кардамон улучшает работу мозга, нервной системы, способствует укреплению иммунитета.



Ингредиенты для глинтвейна

Также для придания более насыщенного вкуса и аромата в глинтвейн добавляют сушеный барбарис, душистый перец, мускатный орех, лавровый лист, фрукты, ягоды и соки. Как подсластитель используют сахар или мед.

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Рецепт классического глинтвейна:

Ингредиенты:

- 2 столовые ложки сахара,

- 1 чайная ложка корицы;

- ½ лимона;

- 1 яблоко;

- 2-3 см корня имбиря;

- 750 мл красного полусладкого вина;

- 250 мл яблочного сока;

- 2-3 палочки корицы;

- 2-3 зернышка кардамона;

- 1-2 бутона гвоздики;

- 3 горошины душистого перца.

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Приготовление глинтвейна:



1. Насыпьте сахар в небольшую миску и добавьте туда ложку корицы. Смешайте.

2. С лимона срежьте цедру. Мякоть нарежьте кружочками. Яблоко помойте и нарежьте. Очистите корень имбиря. Быстрее и легче делать это чайной ложкой. Нарежьте имбирь на тонкие пластины.

3. В кастрюлю налейте красное вино и яблочный сок. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и добавьте мякоть лимона, цедру, яблоки. Положите специи и сахар с корицей.



Специи для глинтвейна

4. Нагрейте вино до 80 ° С: над кастрюлей появится пар. Глинтвейн нельзя кипятить, иначе вкус вина испарится вместе с жидкостью.

5. Накройте глинтвейн крышкой и снимите с огня. Чтобы тепло дольше сохранялось, можно укутать кастрюлю полотенцем. Оставьте на 10-15 минут.

6. После этого процедите глинтвейн с помощью сита или марли. Разлейте по бокалам и согревайтесь вкусным напитком.



Классический рецепт глинтвейна

Приятного аппетита!