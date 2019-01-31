Ароматный глинтвейн с пряностями: вкусный и простой рецепт
Терпкий, пряный, согревающий глинтвейн – идеальный напиток для холодных зимних вечеров. В приготовлении глинтвейна нет ничего сложного, однако несколько основных правил все же надо соблюдать, чтобы не получилось просто кипяченое вино.
Большую роль в приготовлении глинтвейна играет качество специй и вина. Для глинтвейна лучше использовать недорогие вина, так как при варке марочное может потерять свои благородные свойства и вкус. При использовании сухого вина глинтвейн получится более терпким и резким. Полусладкое придаст напитку бархатистый вкус.
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Чаще всего в глинтвейн добавляют такие пряности:
- корица – эта пряность улучшает кровообращение и придает напитку особый аромат;
- гвоздика – также традиционная составляющая глинтвейна, способствует кровообращению и укреплению стенок желудка, полезна при простуде.Добавлять гвоздику стоит в конце варки, чтобы она не потеряла свой аромат;
- имбирь – мощный антиоксидант, обладает отличным согревающим эффектом, поэтому незаменим в холодное и дождливую погоду;
- анис – защищает от вирусных заболеваний, особенно эффективен при заболеваниях дыхательных путей;
- кардамон – острая специя с приятным лимонным привкусом. Кардамон улучшает работу мозга, нервной системы, способствует укреплению иммунитета.
Ингредиенты для глинтвейна
Также для придания более насыщенного вкуса и аромата в глинтвейн добавляют сушеный барбарис, душистый перец, мускатный орех, лавровый лист, фрукты, ягоды и соки. Как подсластитель используют сахар или мед.
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Рецепт классического глинтвейна:
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки сахара,
- 1 чайная ложка корицы;
- ½ лимона;
- 1 яблоко;
- 2-3 см корня имбиря;
- 750 мл красного полусладкого вина;
- 250 мл яблочного сока;
- 2-3 палочки корицы;
- 2-3 зернышка кардамона;
- 1-2 бутона гвоздики;
- 3 горошины душистого перца.
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Приготовление глинтвейна:
1. Насыпьте сахар в небольшую миску и добавьте туда ложку корицы. Смешайте.
2. С лимона срежьте цедру. Мякоть нарежьте кружочками. Яблоко помойте и нарежьте. Очистите корень имбиря. Быстрее и легче делать это чайной ложкой. Нарежьте имбирь на тонкие пластины.
3. В кастрюлю налейте красное вино и яблочный сок. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и добавьте мякоть лимона, цедру, яблоки. Положите специи и сахар с корицей.
Специи для глинтвейна
4. Нагрейте вино до 80 ° С: над кастрюлей появится пар. Глинтвейн нельзя кипятить, иначе вкус вина испарится вместе с жидкостью.
5. Накройте глинтвейн крышкой и снимите с огня. Чтобы тепло дольше сохранялось, можно укутать кастрюлю полотенцем. Оставьте на 10-15 минут.
6. После этого процедите глинтвейн с помощью сита или марли. Разлейте по бокалам и согревайтесь вкусным напитком.
Классический рецепт глинтвейна
Приятного аппетита!