Рецепт бисквита от Ирины Федишин
Известная украинская исполнительница Ирина Федишин часто делится с поклонниками занятиями на карантине. Женщина опубликовала видео, на котором показала, как готовит дома бисквит.
Звезды на карантине проводят время с родными и детьми и рассказывают поклонникам, как проходят их будни. Не является исключением и певица Ирина Федишин. Знаменитость охотно распространяет на личной странице в инстаграме фото и видео, на которых показывает, чем занимается дома.
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Ирина Федишин на самоизоляции отдыхает от напряженного графика, играет с сыновьями, а также радует семью вкусными блюдами. На днях артистка поделилась простым рецептом вкусного бисквита.
Для приготовления бисквита от Ирины Федишин понадобятся такие продукты:
- яйца (4 шт.)
- сахар ( 4 ст. ложки)
- уксус (1 ст. ложка)
- масло ( 1 ст. ложка)
- порошок для печенья
Процесс приготовления Ирина прокомментировала следующим образом:
- Сначала нужно отделить желтки от белков.
- После этого взбиваем белки. Добавляем сахар и продолжаем постепенно плавно взбивать.
- К полученной смеси добавляем желтки и все вместе перемешиваем.
- Теперь добавляем порошок для печенья и муку. Все аккуратно перемешиваем ложкой. По вкусу можно добавить ягоды или фрукты.
- Выливаем всю смесь в форму для запекания и отправляем ее в разогретую на 180 градусов духовку.
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