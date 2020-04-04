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Рецепт бисквита от Ирины Федишин

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Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Известная украинская исполнительница Ирина Федишин часто делится с поклонниками занятиями на карантине. Женщина опубликовала видео, на котором показала, как готовит дома бисквит.

Звезды на карантине проводят время с родными и детьми и рассказывают поклонникам, как проходят их будни. Не является исключением и певица Ирина Федишин. Знаменитость охотно распространяет на личной странице в инстаграме фото и видео, на которых показывает, чем занимается дома.

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Ирина Федишин на самоизоляции отдыхает от напряженного графика, играет с сыновьями, а также радует семью вкусными блюдами. На днях артистка поделилась простым рецептом вкусного бисквита.

Для приготовления бисквита от Ирины Федишин понадобятся такие продукты:

  • яйца (4 шт.)
  • сахар ( 4 ст. ложки)
  • уксус (1 ст. ложка)
  • масло ( 1 ст. ложка)
  • порошок для печенья

Процесс приготовления Ирина прокомментировала следующим образом:

  1. Сначала нужно отделить желтки от белков.
  2. После этого взбиваем белки. Добавляем сахар и продолжаем постепенно плавно взбивать.
  3. К полученной смеси добавляем желтки и все вместе перемешиваем.
  4. Теперь добавляем порошок для печенья и муку. Все аккуратно перемешиваем ложкой. По вкусу можно добавить ягоды или фрукты.
  5. Выливаем всю смесь в форму для запекания и отправляем ее в разогретую на 180 градусов духовку.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Food and Drinks
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