Рецепт бисквита от Ирины Федишин

Известная украинская исполнительница Ирина Федишин часто делится с поклонниками занятиями на карантине. Женщина опубликовала видео, на котором показала, как готовит дома бисквит.

Звезды на карантине проводят время с родными и детьми и рассказывают поклонникам, как проходят их будни. Не является исключением и певица Ирина Федишин. Знаменитость охотно распространяет на личной странице в инстаграме фото и видео, на которых показывает, чем занимается дома.

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Ирина Федишин на самоизоляции отдыхает от напряженного графика, играет с сыновьями, а также радует семью вкусными блюдами. На днях артистка поделилась простым рецептом вкусного бисквита.

Для приготовления бисквита от Ирины Федишин понадобятся такие продукты:

яйца (4 шт.)

сахар ( 4 ст. ложки)

уксус (1 ст. ложка)

масло ( 1 ст. ложка)

порошок для печенья

Процесс приготовления Ирина прокомментировала следующим образом: