Рецепт цветных блинов на молоке
Цветные блины – food-тренд, который уже несколько лет покоряет мир кулинарии. Розовые, красные, синие и даже черные...
Готовить блины – это, на первый взгляд, очень легкое дело, но все зависит от рецепта, которым вы пользуетесь.
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Предлагаем вам рецепт классических блинов на молоке с добавлением пищевого красителя для яркой расцветки блюда.
Рецепт цветных блинов
Ингредиенты:
– 2 стакана молока;
– 1 ст ложка сахара;
– 7 столовых ложек муки;
– соль,
– краситель для цвета.
Как приготовить блины на молоке:
1 стакан теплого молока соединяем с сахаром и солью. Добавляем муку и слегка перемешиваем смесь до однородной массы. Добавляем второй стакан молока и снова замешиваем до однородиности.
Добавляем краситель. Если вы используете жидкий краситель – достаточно будет 1 капли. Если сухой – около 2-3 граммов.
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Дайте смеси настояться до часа времени, за это время все ингредиенты соединятся и масса для блинов будет более структурной, а блины – более тонкими.
Жарить блины лучше всего на сухой, разогретой сковородке.