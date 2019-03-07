Рецепт цветных блинов на молоке

Цветные блины – food-тренд, который уже несколько лет покоряет мир кулинарии. Розовые, красные, синие и даже черные...

Готовить блины – это, на первый взгляд, очень легкое дело, но все зависит от рецепта, которым вы пользуетесь.

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Предлагаем вам рецепт классических блинов на молоке с добавлением пищевого красителя для яркой расцветки блюда.

Рецепт цветных блинов

Ингредиенты:

– 2 стакана молока;

– 1 ст ложка сахара;

– 7 столовых ложек муки;

– соль,

– краситель для цвета.

Как приготовить блины на молоке:

1 стакан теплого молока соединяем с сахаром и солью. Добавляем муку и слегка перемешиваем смесь до однородной массы. Добавляем второй стакан молока и снова замешиваем до однородиности.

Добавляем краситель. Если вы используете жидкий краситель – достаточно будет 1 капли. Если сухой – около 2-3 граммов.

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Дайте смеси настояться до часа времени, за это время все ингредиенты соединятся и масса для блинов будет более структурной, а блины – более тонкими.

Жарить блины лучше всего на сухой, разогретой сковородке.

Приятного аппетита!