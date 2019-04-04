Рецепт домашнего сыра фета

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Рецепт домашнего сыра фета
Рецепт домашнего сыра фета / Богданна Рыбак

Что может быть вкуснее, а главное полезнее чем сыр? Нежная текстура, легкий и приятный вкус, а главное – без консервантов и вредных примесей.

Что нужно для приготовления домашнего сыра фета

Ингредиенты:
– 400 мл сметаны жирностью 20%;
– 400 мл кефира жирностью не менее 2,5%
– соль
– перец

рецепт фета
Рецепт приготовления феты

Как приготовить домашний сыр фета

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1. В глубокой посуде смешиваем сметану и кефир.

2. Добавляем соль и перец по вкусу. Чтобы получился соленый сыр, достаточно добавить 2 чайные ложки соли.

3. Перемешиваем массу до однородной консистенции.

4. Дуршлаг выстилаем марлей, сложенной в 4 раза, и выливаем смесь. Накрываем марлей сверху и придавливаем тарелкой.

5. Ставим в холодильник на два дня и время от времени сливаем сыворотку, которая образуется.

6. После двух дней в холодильнике выкладываем готовый сыр в посуду, придавая ему нужную форму.

Для пикантности вкуса к сыру фета можно добавить прованские травы или паприку.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Публикации Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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