Рецепт домашнего сыра фета
Что может быть вкуснее, а главное полезнее чем сыр? Нежная текстура, легкий и приятный вкус, а главное – без консервантов и вредных примесей.
Что нужно для приготовления домашнего сыра фета
Ингредиенты:
– 400 мл сметаны жирностью 20%;
– 400 мл кефира жирностью не менее 2,5%
– соль
– перец
Рецепт приготовления феты
Как приготовить домашний сыр фета
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1. В глубокой посуде смешиваем сметану и кефир.
2. Добавляем соль и перец по вкусу. Чтобы получился соленый сыр, достаточно добавить 2 чайные ложки соли.
3. Перемешиваем массу до однородной консистенции.
4. Дуршлаг выстилаем марлей, сложенной в 4 раза, и выливаем смесь. Накрываем марлей сверху и придавливаем тарелкой.
5. Ставим в холодильник на два дня и время от времени сливаем сыворотку, которая образуется.
6. После двух дней в холодильнике выкладываем готовый сыр в посуду, придавая ему нужную форму.
Для пикантности вкуса к сыру фета можно добавить прованские травы или паприку.
Приятного аппетита!
Автор фото: Богданна Рыбак