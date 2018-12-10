Рецепт домашних чебуреков: тесто и два варианта начинки
Нет ничего вкуснее домашних чебуреков с хрустящей корочкой и фаршем, которые вы приготовили своими руками. Итак, давай готовить с нами! Наиболее популярными начинками для чебуреков являются сырная и мясная.
Ингредиенты для домашних чебуреков / Богданна Рыбак
Для приготовления идеального теста для чебуреков нам нужно:
2 стакана муки (дополнительно подготовим еще муку для посыпки теста)
200 мл воды
1 столовая ложка сливочного масла
соль
До начала приготовления нашего теста для чебуреков нужно просеять 2 стакана муки и добавить соль.
Особенность этого теста – это кипяток. К стакану кипятка добавляем масло и перемешиваем до получения однородной смеси.
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Небольшими порциями вливаем смесь к муке и замешиваем тесто. Для получения эластичного теста подмешиваем еще муки по необходимости.
Готовое замешанное тесто нужно охладить в холодильнике в течение 1-2 часов.
Сырная начинка
Для сырной начинки можно использовать, как твердый сыр (голландский, мраморный или сметанковый), так и мягкие сыры (моцарелла, сулугуни или фета).
400 г сыра моцарелла
3 веточки базилика
Трем сыр на терке и измельчаем зелень, смешивая их в однородную массу.
Мясная начинка
Традиционная начинка для чебуреков – это мелко перемолотое говяжье и свинное мясо в виде фарша, приправленное специями.
1 кг фарша ассорти
перец чили
укроп
черный молотый перец
соль
Перемешиваем все наши ингредиенты до однородной массы и начинка готова!
Охлажденное тесто на чебуреки нужно поделить на равные части размером не больше теннисного мячика и тонко раскатать.
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На одну половинку теста выкладываем выбранную вами начинку и накрываем другой половиной теста. Обрезаем края чебурека фигурным ножом или простым.
Разогреваем на сковородке масло и обжариваем наш чебурек до золотой корочки с обеих сторон.
Выкладываем готовые домашние чебуреки на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла.
Приятного аппетита!