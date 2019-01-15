Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
Ничто так не сочетается с варениками, как грибная подлива. Если к традиционному рецепту, который готовили еще наши бабушки, добавить небольшое количество специй, а еще перемолоть их в ступе для более выраженного аромата, мы получим изысканный вкус и непревзойденный аромат грибной подливы, который понравится вашей семье.
Ингредиенты для грибной подливки:
800 грамм сметаны (не менее 30% жирности)
500 грамм шампиньонов
2 луковицы
1 столовая ложка соевого соуса
черный молотый перец
пажитник (фугурек)
эстрагон (тархун)
зубчик чеснока
оливковое масло
Чистим лук, нарезаем кубиками и обжариваем на оливковом масле до золотистого цвета.
Чистим от кожуры шампиньоны, моем их и подсушиваем. Нарезаем грибы на небольшие кусочки и обжариваем вместе с луком.
Добавляем соевый соус и измельченный чеснок – перемешиваем. Тушим в течение 5 минут.
Сметану слегка взбиваем с черным перцем и добавляем к грибам.
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В ступе измельчаем пажитник сенной и тархун, посыпаем смесью трав соус и накрываем крышкой на несколько минут. Не забываем помешивать.
Когда грибная подлива начинает закипать, уменьшаем огонь и снимаем крышку. Тушим еще несколько минут.
Рецепт грибной подливы на сметане
Переливаем грибную подливу в посуду, чтобы прекратить процесс приготовления блюда в сковороде и не поддерживать высокий температурный режим подливы. Если оставить блюдо охлаждаться в сковородке, оно расслоится.
Даем настояться грибной подливке около 15 минут и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Фото: Богданна Рыбак