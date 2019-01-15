Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями

Ничто так не сочетается с варениками, как грибная подлива. Если к традиционному рецепту, который готовили еще наши бабушки, добавить небольшое количество специй, а еще перемолоть их в ступе для более выраженного аромата, мы получим изысканный вкус и непревзойденный аромат грибной подливы, который понравится вашей семье.

Ингредиенты для грибной подливки:

800 грамм сметаны (не менее 30% жирности)

500 грамм шампиньонов

2 луковицы

1 столовая ложка соевого соуса

черный молотый перец

пажитник (фугурек)

эстрагон (тархун)

зубчик чеснока

оливковое масло

Чистим лук, нарезаем кубиками и обжариваем на оливковом масле до золотистого цвета.

Чистим от кожуры шампиньоны, моем их и подсушиваем. Нарезаем грибы на небольшие кусочки и обжариваем вместе с луком.

Добавляем соевый соус и измельченный чеснок – перемешиваем. Тушим в течение 5 минут.

Сметану слегка взбиваем с черным перцем и добавляем к грибам.

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В ступе измельчаем пажитник сенной и тархун, посыпаем смесью трав соус и накрываем крышкой на несколько минут. Не забываем помешивать.

Когда грибная подлива начинает закипать, уменьшаем огонь и снимаем крышку. Тушим еще несколько минут.

Рецепт грибной подливы на сметане

Переливаем грибную подливу в посуду, чтобы прекратить процесс приготовления блюда в сковороде и не поддерживать высокий температурный режим подливы. Если оставить блюдо охлаждаться в сковородке, оно расслоится.

Даем настояться грибной подливке около 15 минут и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Фото: Богданна Рыбак