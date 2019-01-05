Рецепты кутьи из пшеницы и риса: как приготовить

Кутья – главное блюдо на Сочельник, который приходится на 6 января. Начинать готовить ее надо заранее. Сайт "24" подготовил самые популярные рецепты кутьи на Рождество – из пшеницы с медом и изюмом, а также из риса.

Сочельник – последний день Рождественского поста, поэтому все 12 блюд должны быть постными. Когда на небе появляется первая звезда, вся семья собирается на Святую вечерю. Обязательными блюдами считаются кутья, узвар, борщ, вареники и пампушки.

Больше рецептов читайте в спецпроекте сайта "24": 12 блюд на Сочельник

Чтобы кутья получилась еще вкуснее – во время приготовления можете заменить воду компотом из сухофруктов. Итак, к вашему вниманию два популярных рецепта кутьи на Сочельник.

Традиционный рецепт кутьи из пшеницы с медом и изюмом

Ингредиенты:

• 2 стакана пшеницы

• 3 л воды

• 1 стакан мака

• полстакана нарубленных ножом грецких орехов

• 150 г изюма

• 1/3 стакана меда

• 1 неполный стакан сахара-песка

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Классический рецепт кутьи из пшеницы

Приготовление кутьи из пшеницы

Подсушите зерна пшеницы в духовке при максимальной температуре (200-250 градусов) 1 час. Время от времени помешивайте, чтобы зерна не подгорели. Затем промойте и замочите в холодной воде на целую ночь.

Разведите мед в 3/4 стакана горячей воды. Тем временем залейте зерна пшеницы 3 литрами воды и доведите до кипения, варите на слабом огне не менее 3-4 часов, пока зерна не полопаются.

Прокипятите на слабом огне мак, откиньте на сито и растолките макогоном в ступке или миске, отложите.

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Изюм замочите на 5-10 минут в небольшом количестве очень горячей воды.

Когда все остынет, смешайте зерна, мак, изюм, мед, сахар в миске. Поставьте кутью на холод.

Рецепт кутьи из риса

Ингредиенты:

• 200 г риса

• 100 г мака

• 50 г грецких орехов

• 50 г изюма

• 120 г меда (или сахара)

• соль по вкусу

• 100-200 мл узвара или кипяченой воды

• 600 мл сырой воды.

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Рецепт кутьи из риса: как приготовить

Приготовление кутьи из риса

Промойте мак, залейте кипятком на 1 час, потом слейте воду, мак разотрите до белого цвета в ступке пестиком или комбайном.

Изюм помойте и залейте кипятком на 30 минут. Орехи измельчите и немного подсушите на сковороде или в духовке.

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Рис переберите, помойте, залейте водой, доведите до кипения и промойте холодной водой. Затем снова залейте рис водой и варите на медленном огне до готовности 15-20 минут. В процессе варки добавьте немного сахара, чтобы рис не разварился. Слейте воду.

Мед разбавьте компотом или кипяченой водой.

Смешайте сваренный рис, изюм, орехи, мед, посолите по вкусу. Если кутья окажется густой, можно добавить еще узвара или кипяченой воды.

Кутью не следует долго хранить, иначе мед может забродить, изюм добавят кутье кислоты, а орехи наберут влаги и не будут хрустящими.

Желаем Вам вкусной кутьи и счастливого Рождества!