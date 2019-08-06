Рецепты окрошки: три вкусных идеи
Окрошка – это холодный суп преимущественно на овощной основе. Такое блюдо прекрасно утоляет жажду и охлаждает в жаркую пору. Мы собрали три рецепта окрошки, которые будут прекрасным летним обедом.
Овощная окрошка
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Ингредиенты (блюдо на 4 порции)
Хлебный квас – 1 л;
Картофель – 2 штуки;
Свекла – 1 штука;
Морковь – 1 штука;
Зеленый лук – 60 г
Огурцы – 2 штуки;
Сметана – 2 столовые ложки;
Яйцо куриное – 2 штуки;
Сахар – 1 чайная ложка;
Соль по вкусу;
Горчица по вкусу;
Рецепт приготовления овощной окрошки
Отваренные и охлажденные свеклу, морковь и свежие огурцы нарезать мелкими кубиками.
Вареный картофель натереть на терке.
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Зеленый лук мелко нарезать и размять ложкой, добавить щепотку соли, чтобы она стала мягкой и дала сок. Сваренные вкрутую яйца очистить, отделить белки от желтков, белки нарезать мелкими кусочками, а желтки растереть с горчицей.
Растертый зеленый лук соединить с картофелем, желтками, сметаной, сахаром, солью. Все это перемешать, развести квасом, положить нарезанные свеклу и морковь.
При подаче на стол положить в окрошку нарезанную зелень.
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Окрошка с курицей
Ингредиенты (блюдо на 4 порции)
Кефир – 3 стакана;
Куриная грудка – 200 г
Газированная вода – 2,5 стакана;
Яйцо куриное – 4 штуки;
Огурцы – 200 г
Редис – 100 г
Рисовый уксус – 2 столовые ложки;
Лавровый лист – 2 штуки;
Кинза по вкусу;
Укроп по вкусу;
Зеленый лук по вкусу;
Петрушка по вкусу;
Соль по вкусу;
Черный молотый перец по вкусу;
Рецепт приготовления окрошки с курицей
Отварить яйца, охладить в проточной воде; нарезать куриную грудку мелкими кубиками и отварить ее в кипящей воде с лавровым листом, солью и перцем в течение 3-х минут.
Яйцо, редис и огурец нарезать мелкими кубиками.
Мелко нарезать лук, кинзу, петрушку и укроп.
Смешать 300 мл кефира, газированную воду и уксус.
Перемешать нарезанные ингредиенты, разложить по тарелкам, залить кефиром с газированной водой.
Посолить, поперчить и еще раз перемешать.
Украсить окрошку укропом и подавать охлажденной.
Окрошка на кефире с адыгейским сыром
Ингредиенты (блюдо на 2-3 порции)
Картофель – 2 шт;
Огурцы – 2 шт;
Редис – 4 шт;
Адыгейский сыр – 200 г
Кефир – 500 мл;
Петрушка – несколько веточек;
Укроп – несколько веточек;
Сахар – 1 ст.л .;
Лимонный сок – 1 ч.л .;
Соль, молотый перец по вкусу;
Рецепт приготовления окрошки с адыгейским сыром
Отварить картофель в кожуре, остудить и почистить.
Нарезать картофель, сыр, огурцы и редис кубиками. Также измельчить зелень.
Добавить специи, зелень, сахар и лимонный сок.
Перемешать и разложить по тарелкам. Добавить кефир и подать окрошку к столу.