Рецепты окрошки: три вкусных идеи

Окрошка – это холодный суп преимущественно на овощной основе. Такое блюдо прекрасно утоляет жажду и охлаждает в жаркую пору. Мы собрали три рецепта окрошки, которые будут прекрасным летним обедом.

Овощная окрошка

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Ингредиенты (блюдо на 4 порции)

Хлебный квас – 1 л;

Картофель – 2 штуки;

Свекла – 1 штука;

Морковь – 1 штука;

Зеленый лук – 60 г

Огурцы – 2 штуки;

Сметана – 2 столовые ложки;

Яйцо куриное – 2 штуки;

Сахар – 1 чайная ложка;

Соль по вкусу;

Горчица по вкусу;

Рецепт приготовления овощной окрошки

Отваренные и охлажденные свеклу, морковь и свежие огурцы нарезать мелкими кубиками.

Вареный картофель натереть на терке.

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Зеленый лук мелко нарезать и размять ложкой, добавить щепотку соли, чтобы она стала мягкой и дала сок. Сваренные вкрутую яйца очистить, отделить белки от желтков, белки нарезать мелкими кусочками, а желтки растереть с горчицей.

Растертый зеленый лук соединить с картофелем, желтками, сметаной, сахаром, солью. Все это перемешать, развести квасом, положить нарезанные свеклу и морковь.

При подаче на стол положить в окрошку нарезанную зелень.

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Окрошка с курицей

Ингредиенты (блюдо на 4 порции)

Кефир – 3 стакана;

Куриная грудка – 200 г

Газированная вода – 2,5 стакана;

Яйцо куриное – 4 штуки;

Огурцы – 200 г

Редис – 100 г

Рисовый уксус – 2 столовые ложки;

Лавровый лист – 2 штуки;

Кинза по вкусу;

Укроп по вкусу;

Зеленый лук по вкусу;

Петрушка по вкусу;

Соль по вкусу;

Черный молотый перец по вкусу;

Рецепт приготовления окрошки с курицей

Отварить яйца, охладить в проточной воде; нарезать куриную грудку мелкими кубиками и отварить ее в кипящей воде с лавровым листом, солью и перцем в течение 3-х минут.

Яйцо, редис и огурец нарезать мелкими кубиками.

Мелко нарезать лук, кинзу, петрушку и укроп.

Смешать 300 мл кефира, газированную воду и уксус.

Перемешать нарезанные ингредиенты, разложить по тарелкам, залить кефиром с газированной водой.

Посолить, поперчить и еще раз перемешать.

Украсить окрошку укропом и подавать охлажденной.

Окрошка на кефире с адыгейским сыром

Ингредиенты (блюдо на 2-3 порции)

Картофель – 2 шт;

Огурцы – 2 шт;

Редис – 4 шт;

Адыгейский сыр – 200 г

Кефир – 500 мл;

Петрушка – несколько веточек;

Укроп – несколько веточек;

Сахар – 1 ст.л .;

Лимонный сок – 1 ч.л .;

Соль, молотый перец по вкусу;

Рецепт приготовления окрошки с адыгейским сыром

Отварить картофель в кожуре, остудить и почистить.

Нарезать картофель, сыр, огурцы и редис кубиками. Также измельчить зелень.

Добавить специи, зелень, сахар и лимонный сок.

Перемешать и разложить по тарелкам. Добавить кефир и подать окрошку к столу.