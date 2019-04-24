Рецепт от мамы: Тина Кароль поделилась секретом приготовления творожной пасхи
Перед Пасхой все украинские хозяйки ищут лучший рецепт ароматной пасхи. В этом им взялась помогать знаменитая украинская певица Тина Кароль, которая поделилась семейными секретами приготовления традиционного блюда.
Как артистка призналась в Facebook-заметке, она получила этот рецепт от своей мамы. Ежегодно Тина Кароль воспроизводит его на своей кухне и считает творожную пасху своим шедевром.
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Своим истинным шедевром считаю творожную пасху, рецепт которой мне достался от мамы. Готовится она по традиционному рецепту, но с добавлением орехов и сухофруктов,
– рассказала Тина Кароль, добавив фото с сыном Вениамином.
Тина Кароль с сыном / Facebook / @tina.karol
Ингредиенты:
- 1 кг сыра,
- 1 стакан сливок 10% жирности,
- 5 яиц,
- 2 стакана сахара,
- 1 пачка сливочного масла;
- по 100 г изюма (светлых), грецких орехов, цукатов;
- 1 пакетик ванильного сахара,
- цедра 1 лимона.
Как приготовить творожную пасху на Пасху: рецепт от Тины Кароль
1. Отделите желтки от белков и взбейте их. Добавьте к полученной массе сливки и доведите до кипения в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая. Оставьте жидкость остывать.
2. Обжарьте орехи на сухой сковороде, а изюм вымойте и высушите. Натрите цедру одного лимона.
3. В охлажденную массу положите творог, сливочное масло и тщательно все разотрите. Затем добавьте изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар, все хорошо перемешайте.
4. Смесь выложите в форму, покрытую двумя слоями влажной марли и поставьте в холодильник на 12 часов. Готовую пасху можно украсить цукатами, глазурью, посыпками.
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