Рецепт от мамы: Тина Кароль поделилась секретом приготовления творожной пасхи

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Творожная пасха: как приготовить, пошаговый рецепт
Творожная пасха: как приготовить, пошаговый рецепт / liza.ua

Перед Пасхой все украинские хозяйки ищут лучший рецепт ароматной пасхи. В этом им взялась помогать знаменитая украинская певица Тина Кароль, которая поделилась семейными секретами приготовления традиционного блюда.

Как артистка призналась в Facebook-заметке, она получила этот рецепт от своей мамы. Ежегодно Тина Кароль воспроизводит его на своей кухне и считает творожную пасху своим шедевром.

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Своим истинным шедевром считаю творожную пасху, рецепт которой мне достался от мамы. Готовится она по традиционному рецепту, но с добавлением орехов и сухофруктов,
– рассказала Тина Кароль, добавив фото с сыном Вениамином.

Тіна Кароль з сином
Тина Кароль с сыном / Facebook / @tina.karol

Ингредиенты:
- 1 кг сыра,
- 1 стакан сливок 10% жирности,
- 5 яиц,
- 2 стакана сахара,
- 1 пачка сливочного масла;
- по 100 г изюма (светлых), грецких орехов, цукатов;
- 1 пакетик ванильного сахара,
- цедра 1 лимона.

Как приготовить творожную пасху на Пасху: рецепт от Тины Кароль

1. Отделите желтки от белков и взбейте их. Добавьте к полученной массе сливки и доведите до кипения в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая. Оставьте жидкость остывать.

2. Обжарьте орехи на сухой сковороде, а изюм вымойте и высушите. Натрите цедру одного лимона.

3. В охлажденную массу положите творог, сливочное масло и тщательно все разотрите. Затем добавьте изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар, все хорошо перемешайте.

4. Смесь выложите в форму, покрытую двумя слоями влажной марли и поставьте в холодильник на 12 часов. Готовую пасху можно украсить цукатами, глазурью, посыпками.

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Теги: LifeStyle Пасха Тина Кароль Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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