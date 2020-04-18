Рецепт пасхального печенья от кондитера Елизаветы II: видео

Приближается светлый праздник Пасха. В Великобритании его отметили еще в минувшее воскресенье, а украинцы будут накрывать праздничные столы только завтра. Кондитер королевы Елизаветы II поделился рецептом пасхального печенья, которое может стать прекрасным дополнением вашего меню.

Пасха – семейный день, полный любви и радости. В этом году он особенный, ведь ради безопасности придется отмечать его в узком кругу. Мы не можем собираться большой семьей, потому что соблюдение карантина сейчас чрезвычайно важно. Однако не стоит расстраиваться и стоит хорошо провести это светлое и благодатное время. Например, попробуйте приготовить королевское пасхальное печенье. Его рецептом уже поделился кондитер Ее Величества на официальной странице в инстаграме.

Читайте также: Рецепты блюд для пасхального стола от украинских звезд

Рецепт пасхального печенья от кондитера Елизаветы II

Ингредиенты для печенья:

Мука (350 г)

сода (5 г)

молотый имбирь (10 г)

корица (5 г)

несоленое масло (125 г)

коричневый сахар (175 г)

яйцо (1 шт)

сахарный сироп (60 г)

Ингредиенты для глазури:

белки (2 шт)

сахарная пудра (600 г)

пищевой краситель (на ваш выбор)

Способ приготовления печенья:

Перемешиваем муку, соду и специи в миске. Добавляем к образовавшейся смеси нарезанное кубиками масло и перемешиваем до крошки. Добавляем сахар и снова перемешиваем. После этого добавляем яйцо и сироп. Перемешиваем до образования теста. Раскатываем тесто толщиной 5 миллиметров и вырезаем печенье желаемой формы. Выкладываем печенье на пергаментную бумагу. Разогреваем духовой шкаф до 170 градусов и выпекаем 12-15 минут. Печенье должно сохранять свою форму при прикосновении и стать золотистого цвета. После выпекания остужаем.

Способ приготовления глазури:

Взбиваем 1 яичный белок и 600 грамм сахарной пудры до однородной массы. Глазурь должна сохранять свою форму, когда ею рисуешь линию. Для того, чтобы полностью покрыть печенье глазурью, добавляем яичный белок, чтобы разбавить смесь. Украшаем печенье по собственному желанию.

Приятного аппетита!