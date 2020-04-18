Рецепт пасхального печенья от кондитера Елизаветы II: видео
Приближается светлый праздник Пасха. В Великобритании его отметили еще в минувшее воскресенье, а украинцы будут накрывать праздничные столы только завтра. Кондитер королевы Елизаветы II поделился рецептом пасхального печенья, которое может стать прекрасным дополнением вашего меню.
Пасха – семейный день, полный любви и радости. В этом году он особенный, ведь ради безопасности придется отмечать его в узком кругу. Мы не можем собираться большой семьей, потому что соблюдение карантина сейчас чрезвычайно важно. Однако не стоит расстраиваться и стоит хорошо провести это светлое и благодатное время. Например, попробуйте приготовить королевское пасхальное печенье. Его рецептом уже поделился кондитер Ее Величества на официальной странице в инстаграме.
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Рецепт пасхального печенья от кондитера Елизаветы II
Ингредиенты для печенья:
- Мука (350 г)
- сода (5 г)
- молотый имбирь (10 г)
- корица (5 г)
- несоленое масло (125 г)
- коричневый сахар (175 г)
- яйцо (1 шт)
- сахарный сироп (60 г)
Ингредиенты для глазури:
- белки (2 шт)
- сахарная пудра (600 г)
- пищевой краситель (на ваш выбор)
Способ приготовления печенья:
- Перемешиваем муку, соду и специи в миске.
- Добавляем к образовавшейся смеси нарезанное кубиками масло и перемешиваем до крошки.
- Добавляем сахар и снова перемешиваем.
- После этого добавляем яйцо и сироп. Перемешиваем до образования теста.
- Раскатываем тесто толщиной 5 миллиметров и вырезаем печенье желаемой формы.
- Выкладываем печенье на пергаментную бумагу.
- Разогреваем духовой шкаф до 170 градусов и выпекаем 12-15 минут. Печенье должно сохранять свою форму при прикосновении и стать золотистого цвета. После выпекания остужаем.
Способ приготовления глазури:
- Взбиваем 1 яичный белок и 600 грамм сахарной пудры до однородной массы. Глазурь должна сохранять свою форму, когда ею рисуешь линию.
- Для того, чтобы полностью покрыть печенье глазурью, добавляем яичный белок, чтобы разбавить смесь.
- Украшаем печенье по собственному желанию.
Приятного аппетита!
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