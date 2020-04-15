Как приготовить пасхальный кулич с начинкой: пошаговый рецепт
Пасха уже совсем скоро, поэтому предлагаем вам узнать рецепты кулича с начинкой. Вкусный и пышный кулич – главное блюдо Пасхи, поэтому чтобы вы смогли удивить своих родных вкусной сдобой – предлагаем интересные рецепты.
Приготовление куличей занимает особое место на кухне хозяйки в преддверии Пасхи. Для того, чтобы у вас был выбор, какой именно испечь кулич, мы подготовили для вас несколько рецептов.
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Рецепт кулича с сухофруктами и орешками
Рецепт кулича с начинкой
Ингредиенты для теста:
Молоко – 175 мл
Сливки 12% – 175 мл
Дрожжи свежие – 30 г
или дрожжи сухие – 10 г
Мука – 900 г
Масло сливочное – 100 г
Масло подсолнечное – 60 г
Яйца – 3 шт.
Желтки – 2 шт.
Сахар – 200 г
Орехи – 60 г
Сухофрукты – 125 г
Ваниль
Соль
Ингредиенты для глазури:
Белки – 2 шт.
Пудра сахарная – 300 г
Сок лимона
Ингредиенты для украшения:
Сухофрукты – 300 г
Орехи – 100 г
Рецепт приготовления кулича с сухофруктами и орешками
Кулич с сухофруктами и орешками
Из указанного количества ингредиентов получится 3 больших и 2 маленьких кулича.
1. Сухофрукты для теста залейте кипятком и оставьте на 20 минут. Сухофрукты для украшения тоже залейте кипятком, но через несколько минут слейте воду.
2. Измельчите орехи для теста. Подогрейте молоко со сливками до температуры 35-40 градусов. Смешайте дрожжи с сахаром и влейте немного подогретого молока.
3. Добавьте 2 ложки муки и перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 15-20 минут.
4. В чаше миксера разбейте 3 яйца и добавьте 2 желтка, отделив их от белков. Белки поставьте в холодильник. Взбейте яйца. Добавьте сахар, ваниль и щепотку соли. Взбивайте 5-6 минут.
5. Нарежьте крупные сухофрукты на мелкие кусочки. Когда дрожжи подойдут, смешайте их с оставшимся молоком. Добавьте туда просеянную муку. Когда тесто начнет собираться в ком, добавьте взбитые яйца и перемешайте.
6. Разогрейте сливочное масло в микроволновке и понемногу заливайте в тесто. Добавьте еще муки, чтобы получилось тесто чуть гуще, чем на оладьи.
7. Влейте в него масло и перемешайте лопаткой. Оставьте тесто в теплом месте для расстойки. Когда тесто увеличится в несколько раз, выложите его на стол, присыпанный мукой.
8. Вымешайте тесто еще несколько минут. Смажьте большую глубокую емкость маслом и положите туда тесто. Высыпаем туда орехи, сухофрукты и тертую цедру апельсина.
9. Отправьте тесто настаиваться в теплое место на 30-60 минут. После этого приподнятое тесто немного нужно осадить.
10. В формы для куличей ставим тесто лишь на половину. Отправляем куличи на 15 минут в духовку, разогретую до 50 градусов, чтобы они подошли. Затем разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем куличи 30 минут.
11. Готовность проверяйте зубочисткой – тесто не должно быть мокрым.
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Рецепт приготовления глазури
1. Венчиком взбейте белки с сахарной пудрой. Добавьте сок лимона и перемешайте. Смажьте куличи белково-лимонной глазурью.
2. Украсьте куличи сухофруктами и целыными орехами.
Кулич с шоколадной начинкой
Кулич с шоколадной начинкой
Ингредиенты для теста:
Мука – 720 г
Дрожжи сыпучие – 10 г
Масло сливочное – 120 г
Яйца – 2 шт
Желток яиц – 3 шт
Молоко – 240 мл
Сахар – 120 г
Соль – 0,5 ч. л
Изюм – 100 г
Цукаты ананаса – 100 г
Цедра лимона – 2 ч. л
Ванилин – 1-2 г
Пудра сахарная для посыпки
Ингредиенты для начинки:
Молочный и темный шоколад – по 100 г
Ликер (коньяк) – 1 ст. л
Сливки (10%) – 100 г
Ингредиенты для глазури:
Масло сливочное – 2 ст. л
Сметана – 100 г
Сахар – 2 ст. л
Какао – 4 ст. л
Рецепт приготовления кулича с шоколадной начинкой
Из указанного количества ингредиентов получится 1 большой кулич и 2 небольших.
1. Подогретое молоко вылейте к дрожжам и добавьте одну чайную ложку сахара. Оставьте их на несколько минут в тепле.
2. Растопите сливочное масло, смешайте с оставшимся сахаром.
3. Залейте горячей водой изюм на 10-15 минут. После этого сцедите воду и высушите. К изюму добавьте ананас или любые другие цукаты либо сухофрукты по желанию. Туда же добавьте лимонную цедру, чайную ложку муки и перемешайте.
4. К молоку и дрожжам добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте. Добавьте два целых яйца и три отделенных от белков желтка.
5. Всыпьте половину муки, добавьте половину чайной ложки соли, перемешайте. Добавьте сухофрукты с лимонной цедрой, всыпьте ванилин.
6. Частями добавьте всю оставшуюся муку. Вымешивайте не меньше 7-10 минут, пока тесто не будет прилипать к рукам.
7. Тесто оставьте отдельно в емкости, смазанной маслом, в тепле, накрыв полотенцем. Тесто должно увеличиться в два раза.
8. Подошедшее тесто – поделите на порции, оставьте на 5 минут.
9. Порции теста поместите в форму, промазав маслом. Пусть тесто снова подойдет в два раза. Поставьте для выпекания в прогретую духовку, держите внутри 35-40 минут при температуре 180 градусов.
10. Вынув куличи из печи, дайте им остыть на 5-10 минут, далее можете забирать из форм.
Рецепт начинки для кулича
1. С готового кулича срежьте верхнюю часть, уберите изнутри мякоть. Необходимо оставить стенки толщиной не менее 1,5-2 см.
2. Размешайте оба вида шоколада (горький и молочный), мелко поломав кусочками, на водяную баню. Добавьте сливки и алкоголь (по желанию). Хорошо перемешайте все ингредиенты.
3. Шоколадной массой заливайте измельченную мякоть.
4. Середину кулича наполните шоколадной начинкой с хлебной мякотью. Накройте срезанной верхней частью.
Пошаговый процесс приготовления кулича
Рецепт приготовления глазури
1. Подержите на огне сливочное масло и сахар до полного растапливания. Добавьте какао и сметану. Продолжайте нагревать, пока масса не закипит, помешивая.
2. Полейте шоколадной глазурью кулич сверху и по бокам и оставьте его в холодильнике на пару на ночь.
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