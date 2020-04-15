Как приготовить пасхальный кулич с начинкой: пошаговый рецепт

Пасха уже совсем скоро, поэтому предлагаем вам узнать рецепты кулича с начинкой. Вкусный и пышный кулич – главное блюдо Пасхи, поэтому чтобы вы смогли удивить своих родных вкусной сдобой – предлагаем интересные рецепты.

Приготовление куличей занимает особое место на кухне хозяйки в преддверии Пасхи. Для того, чтобы у вас был выбор, какой именно испечь кулич, мы подготовили для вас несколько рецептов.

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Рецепт кулича с сухофруктами и орешками



Рецепт кулича с начинкой

Ингредиенты для теста:

Молоко – 175 мл

Сливки 12% – 175 мл

Дрожжи свежие – 30 г

или дрожжи сухие – 10 г

Мука – 900 г

Масло сливочное – 100 г

Масло подсолнечное – 60 г

Яйца – 3 шт.

Желтки – 2 шт.

Сахар – 200 г

Орехи – 60 г

Сухофрукты – 125 г

Ваниль

Соль

Ингредиенты для глазури:

Белки – 2 шт.

Пудра сахарная – 300 г

Сок лимона

Ингредиенты для украшения:

Сухофрукты – 300 г

Орехи – 100 г

Рецепт приготовления кулича с сухофруктами и орешками



Кулич с сухофруктами и орешками

Из указанного количества ингредиентов получится 3 больших и 2 маленьких кулича.

​1. Сухофрукты для теста залейте кипятком и оставьте на 20 минут. Сухофрукты для украшения тоже залейте кипятком, но через несколько минут слейте воду.

​2. Измельчите орехи для теста. Подогрейте молоко со сливками до температуры 35-40 градусов. Смешайте дрожжи с сахаром и влейте немного подогретого молока.

3. Добавьте 2 ложки муки и перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 15-20 минут.

4. В чаше миксера разбейте 3 яйца и добавьте 2 желтка, отделив их от белков. Белки поставьте в холодильник. Взбейте яйца. Добавьте сахар, ваниль и щепотку соли. Взбивайте 5-6 минут.

5. Нарежьте крупные сухофрукты на мелкие кусочки. Когда дрожжи подойдут, смешайте их с оставшимся молоком. Добавьте туда просеянную муку. Когда тесто начнет собираться в ком, добавьте взбитые яйца и перемешайте.

6. Разогрейте сливочное масло в микроволновке и понемногу заливайте в тесто. Добавьте еще муки, чтобы получилось тесто чуть гуще, чем на оладьи.

7. Влейте в него масло и перемешайте лопаткой. Оставьте тесто в теплом месте для расстойки. Когда тесто увеличится в несколько раз, выложите его на стол, присыпанный мукой.

8. Вымешайте тесто еще несколько минут. Смажьте большую глубокую емкость маслом и положите туда тесто. Высыпаем туда орехи, сухофрукты и тертую цедру апельсина.

9. Отправьте тесто настаиваться в теплое место на 30-60 минут. После этого приподнятое тесто немного нужно осадить.

10. В формы для куличей ставим тесто лишь на половину. Отправляем куличи на 15 минут в духовку, разогретую до 50 градусов, чтобы они подошли. Затем разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем куличи 30 минут.

11. Готовность проверяйте зубочисткой – тесто не должно быть мокрым.

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Рецепт приготовления глазури

1. Венчиком взбейте белки с сахарной пудрой. Добавьте сок лимона и перемешайте. Смажьте куличи белково-лимонной глазурью.

2. Украсьте куличи сухофруктами и целыными орехами.

Кулич с шоколадной начинкой



Кулич с шоколадной начинкой

Ингредиенты для теста:

Мука – 720 г

Дрожжи сыпучие – 10 г

Масло сливочное – 120 г

Яйца – 2 шт

Желток яиц – 3 шт

Молоко – 240 мл

Сахар – 120 г

Соль – 0,5 ч. л

Изюм – 100 г

Цукаты ананаса – 100 г

Цедра лимона – 2 ч. л

Ванилин – 1-2 г

Пудра сахарная для посыпки

Ингредиенты для начинки:

Молочный и темный шоколад – по 100 г

Ликер (коньяк) – 1 ст. л

Сливки (10%) – 100 г

Ингредиенты для глазури:

Масло сливочное – 2 ст. л

Сметана – 100 г

Сахар – 2 ст. л

Какао – 4 ст. л

Рецепт приготовления кулича с шоколадной начинкой

Из указанного количества ингредиентов получится 1 большой кулич и 2 небольших.

1. Подогретое молоко вылейте к дрожжам и добавьте одну чайную ложку сахара. Оставьте их на несколько минут в тепле.

2. Растопите сливочное масло, смешайте с оставшимся сахаром.

3. Залейте горячей водой изюм на 10-15 минут. После этого сцедите воду и высушите. К изюму добавьте ананас или любые другие цукаты либо сухофрукты по желанию. Туда же добавьте лимонную цедру, чайную ложку муки и перемешайте.

4. К молоку и дрожжам добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте. Добавьте два целых яйца и три отделенных от белков желтка.

5. Всыпьте половину муки, добавьте половину чайной ложки соли, перемешайте. Добавьте сухофрукты с лимонной цедрой, всыпьте ванилин.

6. Частями добавьте всю оставшуюся муку. Вымешивайте не меньше 7-10 минут, пока тесто не будет прилипать к рукам.

7. Тесто оставьте отдельно в емкости, смазанной маслом, в тепле, накрыв полотенцем. Тесто должно увеличиться в два раза.

8. Подошедшее тесто – поделите на порции, оставьте на 5 минут.

9. Порции теста поместите в форму, промазав маслом. Пусть тесто снова подойдет в два раза. Поставьте для выпекания в прогретую духовку, держите внутри 35-40 минут при температуре 180 градусов.

10. Вынув куличи из печи, дайте им остыть на 5-10 минут, далее можете забирать из форм.

Рецепт начинки для кулича

1. С готового кулича срежьте верхнюю часть, уберите изнутри мякоть. Необходимо оставить стенки толщиной не менее 1,5-2 см.

2. Размешайте оба вида шоколада (горький и молочный), мелко поломав кусочками, на водяную баню. Добавьте сливки и алкоголь (по желанию). Хорошо перемешайте все ингредиенты.

3. Шоколадной массой заливайте измельченную мякоть.

4. Середину кулича наполните шоколадной начинкой с хлебной мякотью. Накройте срезанной верхней частью.



Пошаговый процесс приготовления кулича

Рецепт приготовления глазури

1. Подержите на огне сливочное масло и сахар до полного растапливания. Добавьте какао и сметану. Продолжайте нагревать, пока масса не закипит, помешивая.

2. Полейте шоколадной глазурью кулич сверху и по бокам и оставьте его в холодильнике на пару на ночь.