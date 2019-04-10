Рецепт паштета – пошаговое приготовление домашней закуски

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Рецепт паштета
Рецепт паштета / Богданна Рыбак

Не доверяете магазинным паштетам, ведь в них много примесей и консервантов? Приготовьте куриный паштет своими руками и удивите свою семью.

Как приготовить домашний паштет

Ингредиенты для паштета:
– 500 грамм куриной печени;
– 1 средняя морковь;
– 100 мл сливок 15% жирности;
– 50 грамм сливочного масла;
– соль;
– перец

Рецепт приготування домашнього паштету

Рецепт приготовления домашнего паштета

1. Промываем и отвариваем до готовности куриную печень.

2. Отвариваем очищенную морковь.

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3. С помощью блендера измельчаем печень и морковь.

4. Добавляем масло и сливки, тщательно перемешиваем до однородной массы.

5. Солим и перчим по вкусу.

6. Структура паштета должна быть однородной.

7. Срок годности готового паштета – трое суток.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Публикации Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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