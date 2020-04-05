Рецепт приготовления рыбы дорадо от Ирины Федишин
Популярная украинская певица Ирина Федишин продолжает делиться с поклонниками рецептами вкусных блюд для карантина. Артистка рассказала, как готовит рыбу дорадо на гриле.
Звездные мамы на карантине часто балуют детей и мужей домашней едой. Так, Ирина Федишин на своей странице в инстаграме сначала опубликовала видео, на котором продемонстрировала процесс приготовления бисквита, а теперь в программе "Светская жизнь" рассказала, как готовит рыбу дорадо.
Читайте также: Приходится заниматься стиркой и готовить, – Ким Кардашян рассказала о карантине с 4 детьми
Исполнительница признается, что на изоляции больше времени проводит на кухне. Три раза в день она хлопочет у плиты для мужчины и двух сыновей. Ирина говорит, что скучает по гастролями, а домашние дела утомляют. Однако она с радостью делится с поклонниками рецептами вкусных блюд, которыми стоит полакомиться.
Ирина Федишин рассказала, что в ее семье любят рыбу дораду. Сначала певица маринует ее. Для этого использует приправу к рыбе, перец и лимон. Соком лимона она поливает рыбу сверху, а тем, что остается, начиняем ее внутри. Также в маринад добавляет петрушку и укроп.
После того, как Ирина замариновала рыбку, отправляет ее на домашний гриль до готовности.
Читайте также
-
Украинский дизайнер создает шляпы для мировых звезд: увлекательное видеосегодня , 14:59
-
Гороскоп на неделю 6 – 12 апреля 2020 для всех знаков Зодиакасегодня , 15:30
-
Мадонна пожертвовала миллион долларов на разработку лекарств от коронавирусасегодня , 11:30
-
Disney назвала новые даты премьер фильмов, которые пришлось перенести из-за коронавирусасегодня , 14:34
-
Влад Яма впервые показал свадебное фото и рассекретил дату бракасегодня , 17:20
-
Чувственная румба от Елены Шоптенко: страстное видеосегодня , 17:59