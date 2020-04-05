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Рецепт приготовления рыбы дорадо от Ирины Федишин

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Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Популярная украинская певица Ирина Федишин продолжает делиться с поклонниками рецептами вкусных блюд для карантина. Артистка рассказала, как готовит рыбу дорадо на гриле.

Звездные мамы на карантине часто балуют детей и мужей домашней едой. Так, Ирина Федишин на своей странице в инстаграме сначала опубликовала видео, на котором продемонстрировала процесс приготовления бисквита, а теперь в программе "Светская жизнь" рассказала, как готовит рыбу дорадо.

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Исполнительница признается, что на изоляции больше времени проводит на кухне. Три раза в день она хлопочет у плиты для мужчины и двух сыновей. Ирина говорит, что скучает по гастролями, а домашние дела утомляют. Однако она с радостью делится с поклонниками рецептами вкусных блюд, которыми стоит полакомиться.

Ирина Федишин рассказала, что в ее семье любят рыбу дораду. Сначала певица маринует ее. Для этого использует приправу к рыбе, перец и лимон. Соком лимона она поливает рыбу сверху, а тем, что остается, начиняем ее внутри. Также в маринад добавляет петрушку и укроп.

После того, как Ирина замариновала рыбку, отправляет ее на домашний гриль до готовности. 

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Food and Drinks
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