Рецепт пышного кулича на Пасху

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Рецепт кулича на Пасху
Рецепт кулича на Пасху / LifeStyle 24

Пышный, сладкий и невероятно нежный на вкус кулич является главным символом светлого праздника Пасха. Тесто для кулича готовится в три простых этапа, к которым вы можете привлечь детей.

Как приготовить опару для кулича

Ингредиенты для опары на кулич:
– 100 мл молока;
– 2 столовые ложки сахара;
– 10 грамм дрожжей.

Опара для кулича готовится довольно быстро и легко.

1. Смешайте теплое молоко и дрожжи с сахаром.

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2. Накройте пищевой пленкой.

3. Оставьте в теплом месте на час времени.

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Рецепт правильно теста на кулич

Как приготовить тесто на кулич

Ингредиенты для теста на кулич:
– 400 грамм муки;
– 150 грамм сахара;
– 200 грамм сливочного масла;
– 4 яйца;
– 30 мл молока;
– 25 грамм свежих дрожжей;
– щепотку соли;
– 200 грамм изюма.

1. Смешиваем в одной посудине яйца, соль, сахар и теплое молоко.

2. Перемешиваем с помощью венчика, не сбивает миксером.

3. Муку и свежие дрожжи добавляем к яичной массе – перемешиваем.

4. Добавляем опару.

5. Начинаем вымешивать тесто для кулича.

6. По одному кубику мягкого сливочного масла добавляем во время замешивания теста.

7. Вымешиваем в течение получаса.

8. Накрываем тесто пищевой пленкой.

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9. Ставим тесто в теплое место на 4-5 часов, чтобы тесто выросло.

10. Разминаем тесто легкими движениями.

11. Ставим тесто для второго подъема в холодильник на 8-9 часов.

12. Достаем тесто для кулича из холодильника и добавляем к нему изюм.

13. Тщательно вымешиваем тесто.

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Рецепт пышного кулича

Как печь кулич

14. Выкладываем тесто в формы, наполняя их больше, чем на половину.

15. Тесто в формах накрываем полотенцем в теплом помещении для третьего подъема.

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16. Смазываем кулич желтком, разбавленным с 1 столовой ложкой воды.

17. Выпекаем куличи при температуре 180 градусов 35-40 минут. Время выпекания зависит от размера кулича.

 

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото Food and Drinks Пасха
Источник: LifeStyle 24
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