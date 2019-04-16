Рецепт пышного кулича на Пасху

Пышный, сладкий и невероятно нежный на вкус кулич является главным символом светлого праздника Пасха. Тесто для кулича готовится в три простых этапа, к которым вы можете привлечь детей.

Как приготовить опару для кулича

Ингредиенты для опары на кулич:

– 100 мл молока;

– 2 столовые ложки сахара;

– 10 грамм дрожжей.

Опара для кулича готовится довольно быстро и легко.

1. Смешайте теплое молоко и дрожжи с сахаром.

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2. Накройте пищевой пленкой.

3. Оставьте в теплом месте на час времени.



Рецепт правильно теста на кулич

Как приготовить тесто на кулич

Ингредиенты для теста на кулич:

– 400 грамм муки;

– 150 грамм сахара;

– 200 грамм сливочного масла;

– 4 яйца;

– 30 мл молока;

– 25 грамм свежих дрожжей;

– щепотку соли;

– 200 грамм изюма.

1. Смешиваем в одной посудине яйца, соль, сахар и теплое молоко.

2. Перемешиваем с помощью венчика, не сбивает миксером.

3. Муку и свежие дрожжи добавляем к яичной массе – перемешиваем.

4. Добавляем опару.

5. Начинаем вымешивать тесто для кулича.

6. По одному кубику мягкого сливочного масла добавляем во время замешивания теста.

7. Вымешиваем в течение получаса.

8. Накрываем тесто пищевой пленкой.

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9. Ставим тесто в теплое место на 4-5 часов, чтобы тесто выросло.

10. Разминаем тесто легкими движениями.

11. Ставим тесто для второго подъема в холодильник на 8-9 часов.

12. Достаем тесто для кулича из холодильника и добавляем к нему изюм.

13. Тщательно вымешиваем тесто.



Рецепт пышного кулича

Как печь кулич

14. Выкладываем тесто в формы, наполняя их больше, чем на половину.

15. Тесто в формах накрываем полотенцем в теплом помещении для третьего подъема.

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16. Смазываем кулич желтком, разбавленным с 1 столовой ложкой воды.

17. Выпекаем куличи при температуре 180 градусов 35-40 минут. Время выпекания зависит от размера кулича.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак