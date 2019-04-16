Рецепт пышного кулича на Пасху
Пышный, сладкий и невероятно нежный на вкус кулич является главным символом светлого праздника Пасха. Тесто для кулича готовится в три простых этапа, к которым вы можете привлечь детей.
Как приготовить опару для кулича
Ингредиенты для опары на кулич:
– 100 мл молока;
– 2 столовые ложки сахара;
– 10 грамм дрожжей.
Опара для кулича готовится довольно быстро и легко.
1. Смешайте теплое молоко и дрожжи с сахаром.
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2. Накройте пищевой пленкой.
3. Оставьте в теплом месте на час времени.
Рецепт правильно теста на кулич
Как приготовить тесто на кулич
Ингредиенты для теста на кулич:
– 400 грамм муки;
– 150 грамм сахара;
– 200 грамм сливочного масла;
– 4 яйца;
– 30 мл молока;
– 25 грамм свежих дрожжей;
– щепотку соли;
– 200 грамм изюма.
1. Смешиваем в одной посудине яйца, соль, сахар и теплое молоко.
2. Перемешиваем с помощью венчика, не сбивает миксером.
3. Муку и свежие дрожжи добавляем к яичной массе – перемешиваем.
4. Добавляем опару.
5. Начинаем вымешивать тесто для кулича.
6. По одному кубику мягкого сливочного масла добавляем во время замешивания теста.
7. Вымешиваем в течение получаса.
8. Накрываем тесто пищевой пленкой.
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9. Ставим тесто в теплое место на 4-5 часов, чтобы тесто выросло.
10. Разминаем тесто легкими движениями.
11. Ставим тесто для второго подъема в холодильник на 8-9 часов.
12. Достаем тесто для кулича из холодильника и добавляем к нему изюм.
13. Тщательно вымешиваем тесто.
Рецепт пышного кулича
Как печь кулич
14. Выкладываем тесто в формы, наполняя их больше, чем на половину.
15. Тесто в формах накрываем полотенцем в теплом помещении для третьего подъема.
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16. Смазываем кулич желтком, разбавленным с 1 столовой ложкой воды.
17. Выпекаем куличи при температуре 180 градусов 35-40 минут. Время выпекания зависит от размера кулича.
Приятного аппетита!
Автор фото: Богданна Рыбак