Рецепт тыквенного супа-пюре от Ольги Сумской

Украинская актриса Ольга Сумская на карантине не бездельничает, а занимается домашним хозяйством. Она показывает поклонникам, как проходят ее карантинные будни и делится полезными советами. На днях звезда поделилась рецептом нежного тыквенного супа-пюре.

Карантин – это время для семьи и дел, которые всегда откладывали на потом. Ольга Сумская показывает пример хорошей хозяйки. Сейчас у женщины нет гастролей, поэтому она много времени посвящает домашним делам, в том числе приготовлению пищи. В инстаграм-сторис знаменитость показала, как готовит полезный и вкусный суп-пюре из тыквы и сельдерея.

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Рецепт такого блюда от Ольги достаточно прост. Для нее понадобятся тыква, сельдерей, лук и чеснок. Все эти ингредиенты нужно порезать на кубики и сварить.



Приготовление тыквенного супа-пюре от Ольги Сумской/ Instagram-Stories / @olgasumska

После того, как продукты сварили, необходимо взбить эту смесь блендером и посолить. Затем суп-пюре выливаем в миску и добавляем чуточку оливкового масла. Для вкуса можно добавить нужные семена или орешки.

Такое блюдо станет отличным, а главное полезным дополнением вашего карантинного рациона. Приятного аппетита!