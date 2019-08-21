Рецепт варенья из слив: пошаговый рецепт

97 Читати новину українською
Варенье из слив – пошаговый рецепт приготовления без косточек
Рецепт варенья из слив / Богданна Рыбак

Сейчас самое время готовить вкусные варенья на зиму, чтобы в холодные вечера лакомиться вкусностями лета. Варенье из слив прекрасно подойдет для выпечки и пампушек.

Что нужно для приготовления варенья из слив

Ингредиенты для сливового варенья:
– 1 кг пюре из слив;
– 600 грамм сахара;
– 2 стакана воды;
– 2 грамма лимонной кислоты.

Читайте также: Малиновое варенье: рецепт легкого приготовления

Варення з слив

Сливовое варенье

Как приготовить варенье из слив

1. Моем и сушим сливы, предварительно отделив их от хвостиков.

2. Удаляем косточки и разделяем их на половинки.

Читайте также: Рецепт ватрушек с сыром – пошаговый рецепт

3. Отвариваем сливы в эмалированном сосуде с добавлением 2 стакана воды.

4. Когда сливы станут мягкими, их нужно протереть через сито.

Рецепт варення з слив

Рецепт варенья из слив

5. Протертое пюре варим до уменьшения ее массы на четверть.

6. Сахар добавляем небольшими частями не прерывая процесс кипения.

7. Варим варенье в течение часа постоянно помешивая деревянной ложкой до готовности.

Читайте также: Рецепт пиццы Пепперони: вкусно и быстро

– Если вы хотите приготовить варенье – следует вываривать сливовую массу в течение часа.
– Если ваша цель получить консистенцию мармелада – проваривайте в течение двух часов.

Покроковий рецепт варення з слив

Пошаговый рецепт варенья из слив

8. Добавляем лимонную кислоту и варим еще 2 минуты.

9. Горячее варенье разливаем в заранее прогретые сухие банки и закрываем.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак

 

blog_ava
Россия отпустит пленных украинских моряков до конца августа, – источник
сегодня
1508
Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Food and Drinks Рецепты варенья на зиму – рецепты приготовления с фото
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гренландия: как добраться, что попробовать, где жить и что там делать
сегодня 12:32 Гренландия: как добраться, что попробовать, где жить и что там делать
Наталя Сколоздра 184
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
20 августа 13:26 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
342
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
19 августа 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 993
Безопасный отпуск: что не стоит делать за границей
19 августа 12:25 Безопасный отпуск: что не стоит делать за границей
185
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
19 августа 10:31 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 1214
Новости
Больше новостей
Залиште відгук