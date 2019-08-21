Рецепт варенья из слив: пошаговый рецепт

Сейчас самое время готовить вкусные варенья на зиму, чтобы в холодные вечера лакомиться вкусностями лета. Варенье из слив прекрасно подойдет для выпечки и пампушек.

Что нужно для приготовления варенья из слив

Ингредиенты для сливового варенья:

– 1 кг пюре из слив;

– 600 грамм сахара;

– 2 стакана воды;

– 2 грамма лимонной кислоты.

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Сливовое варенье

Как приготовить варенье из слив

1. Моем и сушим сливы, предварительно отделив их от хвостиков.

2. Удаляем косточки и разделяем их на половинки.

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3. Отвариваем сливы в эмалированном сосуде с добавлением 2 стакана воды.

4. Когда сливы станут мягкими, их нужно протереть через сито.

Рецепт варенья из слив

5. Протертое пюре варим до уменьшения ее массы на четверть.

6. Сахар добавляем небольшими частями не прерывая процесс кипения.

7. Варим варенье в течение часа постоянно помешивая деревянной ложкой до готовности.

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– Если вы хотите приготовить варенье – следует вываривать сливовую массу в течение часа.

– Если ваша цель получить консистенцию мармелада – проваривайте в течение двух часов.

Пошаговый рецепт варенья из слив

8. Добавляем лимонную кислоту и варим еще 2 минуты.

9. Горячее варенье разливаем в заранее прогретые сухие банки и закрываем.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак