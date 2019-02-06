Рецепты алкогольных коктейлей: с виски, ромом, джином и мартини
В 2018 году специалисты составили рейтинг самых популярных алкогольных коктейлей в мире. Их не так и трудно приготовить в домашних условиях. В международный День барменов предлагаем вам ТОП-5 рецептов алкогольных коктейлей, которые чаще всего заказывают в барах.
В первую пятерку рейтинга вошли "Олд Фэшн", "Негрони", "Виски сауэр", "Драй мартини" и "Дайкири". Рецепты приготовления этих алкогольных коктейлей – читайте дальше.
Читайте также: Названы самые популярные алкогольные коктейли в мире: список
Рецепт коктейля "Олд Фешн"
"Олд Фешн" (Old fashioned – "старомодный") – американский коктейль на основе бурбона, который был изобретен еще в XIX столетии.
Классический состав и пропорции:
- бурбон (американский виски) – 50 мл;
- ангостура (травяная настойка) – 5 мл;
- сахар-рафинад – 2 кусочка;
- апельсиновая цедра – 1 штука;
- коктейльная вишенка – 1 штука;
- лед в кубиках – 200 г;
- содовая – 10-15 мл (необязательно)
Чем можно заменить некоторые составляющие? В домашних условиях бурбон можно заменить виски, коньяком или даже бренди. Ангостуру – ликерами Куантро или Егермейстер, которые легче и дешевле купить. Вместо содовой подойдет обычная минералка.
Читайте также: Алкогольное отравление: симптомы и первая помощь
Как приготовить:
1. Низкий бокал с толстым дном ("Рокс", или "Олд Фешн") предварительно охладите льдом или в морозильной камере.
2. В холодный бокал положите два кусочка сахара и смочите ангостурой.
3. Разомните сахар мадлером (в домашних условиях чайной ложкой или небольшой деревянной толкучкой).
4. Наполните бокал кубиками льда.
5. Добавьте бурбон и хорошо перемешайте.
6. Украсьте вишенкой и апельсиновой цедрой.
7. Если вы считаете, что коктейль получился слишком крепким, его можно немного разбавить содовой.
Читайте также: Почему похмелье ухудшается с возрастом: версии ученых
Рецепт коктейля "Негрони"
Коктейль "Негрони" – родом из Италии. Этот рецепт придумал флорентийский граф Камилло Негрони в конце XIX века. Фактически он просто усовершенствовал свой любимый коктейль "Американо". Он стал первым коктейлем, который начали продавать в промышленных масштабах.
Классический состав и пропорции:
- сухой джин – 30 мл;
- биттер "Кампари" (Campari) – 30 мл;
- красный вермут (Мартини Россо) – 30 мл;
- апельсин – 1 ломтик;
- лед в кубиках – 100 грамм.
Рецепт итальянского коктейля "Негрони"
Как приготовить:
1. Стакан "Рокс" доверху наполните льдом.
2. Добавьте джин, вермут и "Кампари", хорошо перемешайте.
3. Украсьте частью апельсина.
Читайте также: Цены на алкоголь в Украине снова могут вырасти: что и на сколько подорожает
Рецепт коктейля "Виски Сауэр"
Первые прообразы кислых коктейлей на основе виски появились в XVIII веке на британском флоте. Для предотвращения цинги и недостатка витамина С морякам подливали к виски лимонный или апельсиновый сок. Как оказалось, это не только полезно, но и вкусно!
Классический состав и пропорции:
- бурбон (виски) – 45 мл;
- свежий лимонный сок – 30 мл (половинка лимона)
- сахарный сироп – 15 мл
- яичный белок – 2-3 капли (необязательно)
- лед в кубиках – 250 г.
Чем можно заменить некоторые составляющие? Бурбон (американский кукурузный виски) в домашних условиях можно заменить любым другим купажированным виски. Благодаря белку коктейль хорошо пенится.
Как приготовить:
1. Налейте в шейкер бурбон, сахарный сироп и лимонный сок (выжмите из половинки лимона). В отдельном стакане или миске отделите белок от желтка. Добавьте 2-3 капли яичного белка в шейкер.
2. Положите лед, перемешайте встряхиванием.
3. Перелейте напиток через стрейнер (специальное ситечко) в наполненный льдом бокал типа "Рокс".
4. Украсьте готовый коктейль ломтиком апельсина или коктейльной вишенкой.
Читайте также: Как приготовить мохито: три вкусных рецепта
Рецепт коктейля "Драй Мартини"
Впервые этот коктейль приготовили в 1912 году. А через 21 год после этого президент США Франклин Делано Рузвельт приготовил этот напиток перед телекамерами, празднуя отмену "сухого закона".
Классический состав и пропорции:
- джин – 60 мл;
- вермут (желательно мартини) – 10 мл;
- оливка или ломоть лимона.
Рецепт одного из самых известных коктейлев – "Драй мартини"
Как приготовить:
1. В охлажденный бокал налейте джин и мартини.
2. Хорошо перемешайте.
3. Украсьте коктейль оливкой или ломтиком лимона.
Читайте также: Кровавая Мэри или Пина Колада? Угадай коктейль по ингредиентам: тест
Рецепт коктейля "Дайкири"
Этот коктейль родом из горячей Кубы, из портового села Дайкири. Идея его создания принадлежит инженеру Дженингу Коксу, который как раз там проводил экспедицию в 1898 году. Кстати, правильно в "Дайкири" делать ударение на последний слог.
Классический состав и пропорции:
- белый ром – 60 мл;
- сахарный сироп – 15 мл
- лаймовый сок – 30 мл;
- лед в кубиках – 200 г.
Как приготовить:
1. В шейкер выжмите сок лайма, налейте туда сахарный сыром и мешайте 10 секунд.
2. Наполните шейкер льдом и взбивайте 30 секунд.
3. Перелейте через стрейнер (ситечко) в охлажденный бокал.
4. Украсьте долькой лайма.