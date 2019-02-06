Рецепты алкогольных коктейлей: с виски, ромом, джином и мартини

В 2018 году специалисты составили рейтинг самых популярных алкогольных коктейлей в мире. Их не так и трудно приготовить в домашних условиях. В международный День барменов предлагаем вам ТОП-5 рецептов алкогольных коктейлей, которые чаще всего заказывают в барах.

В первую пятерку рейтинга вошли "Олд Фэшн", "Негрони", "Виски сауэр", "Драй мартини" и "Дайкири". Рецепты приготовления этих алкогольных коктейлей – читайте дальше.

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Рецепт коктейля "Олд Фешн"

"Олд Фешн" (Old fashioned – "старомодный") – американский коктейль на основе бурбона, который был изобретен еще в XIX столетии.

Классический состав и пропорции:

бурбон (американский виски) – 50 мл;

ангостура (травяная настойка) – 5 мл;

сахар-рафинад – 2 кусочка;

апельсиновая цедра – 1 штука;

коктейльная вишенка – 1 штука;

лед в кубиках – 200 г;

содовая – 10-15 мл (необязательно)



Рецепт коктейля "Олд фешн"

Чем можно заменить некоторые составляющие? В домашних условиях бурбон можно заменить виски, коньяком или даже бренди. Ангостуру – ликерами Куантро или Егермейстер, которые легче и дешевле купить. Вместо содовой подойдет обычная минералка.

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Как приготовить:

1. Низкий бокал с толстым дном ("Рокс", или "Олд Фешн") предварительно охладите льдом или в морозильной камере.

2. В холодный бокал положите два кусочка сахара и смочите ангостурой.

3. Разомните сахар мадлером (в домашних условиях чайной ложкой или небольшой деревянной толкучкой).



4. Наполните бокал кубиками льда.



5. Добавьте бурбон и хорошо перемешайте.



6. Украсьте вишенкой и апельсиновой цедрой.



7. Если вы считаете, что коктейль получился слишком крепким, его можно немного разбавить содовой.

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Рецепт коктейля "Негрони"

Коктейль "Негрони" – родом из Италии. Этот рецепт придумал флорентийский граф Камилло Негрони в конце XIX века. Фактически он просто усовершенствовал свой любимый коктейль "Американо". Он стал первым коктейлем, который начали продавать в промышленных масштабах.

Классический состав и пропорции:

сухой джин – 30 мл;

биттер "Кампари" (Campari) – 30 мл;

красный вермут (Мартини Россо) – 30 мл;

апельсин – 1 ломтик;

лед в кубиках – 100 грамм.



Рецепт итальянского коктейля "Негрони"

Как приготовить:

1. Стакан "Рокс" доверху наполните льдом.



2. Добавьте джин, вермут и "Кампари", хорошо перемешайте.



3. Украсьте частью апельсина.

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Рецепт коктейля "Виски Сауэр"

Первые прообразы кислых коктейлей на основе виски появились в XVIII веке на британском флоте. Для предотвращения цинги и недостатка витамина С морякам подливали к виски лимонный или апельсиновый сок. Как оказалось, это не только полезно, но и вкусно!

Классический состав и пропорции:

бурбон (виски) – 45 мл;

свежий лимонный сок – 30 мл (половинка лимона)

сахарный сироп – 15 мл

яичный белок – 2-3 капли (необязательно)

лед в кубиках – 250 г.



Рецепт коктейля "Виски сауер"

Чем можно заменить некоторые составляющие? Бурбон (американский кукурузный виски) в домашних условиях можно заменить любым другим купажированным виски. Благодаря белку коктейль хорошо пенится.

Как приготовить:

1. Налейте в шейкер бурбон, сахарный сироп и лимонный сок (выжмите из половинки лимона). В отдельном стакане или миске отделите белок от желтка. Добавьте 2-3 капли яичного белка в шейкер.



2. Положите лед, перемешайте встряхиванием.



3. Перелейте напиток через стрейнер (специальное ситечко) в наполненный льдом бокал типа "Рокс".



4. Украсьте готовый коктейль ломтиком апельсина или коктейльной вишенкой.

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Рецепт коктейля "Драй Мартини"

Впервые этот коктейль приготовили в 1912 году. А через 21 год после этого президент США Франклин Делано Рузвельт приготовил этот напиток перед телекамерами, празднуя отмену "сухого закона".

Классический состав и пропорции:

джин – 60 мл;

вермут (желательно мартини) – 10 мл;

оливка или ломоть лимона.



Рецепт одного из самых известных коктейлев – "Драй мартини"

Как приготовить:

1. В охлажденный бокал налейте джин и мартини.



2. Хорошо перемешайте.



3. Украсьте коктейль оливкой или ломтиком лимона.

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Рецепт коктейля "Дайкири"

Этот коктейль родом из горячей Кубы, из портового села Дайкири. Идея его создания принадлежит инженеру Дженингу Коксу, который как раз там проводил экспедицию в 1898 году. Кстати, правильно в "Дайкири" делать ударение на последний слог.

Классический состав и пропорции:

белый ром – 60 мл;

сахарный сироп – 15 мл

лаймовый сок – 30 мл;

лед в кубиках – 200 г.



Рецепт "Дайкири"

Как приготовить:

1. В шейкер выжмите сок лайма, налейте туда сахарный сыром и мешайте 10 секунд.



2. Наполните шейкер льдом и взбивайте 30 секунд.



3. Перелейте через стрейнер (ситечко) в охлажденный бокал.



4. Украсьте долькой лайма.