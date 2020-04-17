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Рецепты блюд для пасхального стола от украинских звезд

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Рецепти смачних страв від українських зірок / Фото з відкритих джерел

Накануне светлого праздника Пасхи мы ищем новые вкусные блюда, которыми сможем порадовать родных. Звезды украинского шоу-бизнеса не остаются в стороне и делятся с поклонниками любимыми рецептами.

Праздничный стол – это блюда, которые мы готовим с любовью и заботой о близких. Каждый раз хочется поразить неповторимыми кулинарными шедеврами. Знаменитые женщины рассказали секреты приготовления любимых блюд, которыми может воспользоваться каждая хозяйка. Журналисты LifeStyle 24 предлагают ознакомиться с подборкой звездных рецептов и добавить их в пасхальное меню.

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Рецепт паски с апельсиновой цедрой и шоколадом от Екатерины Бужинской

Для приготовления кулича от Екатерины Бужинской понадобятся следующие продукты:

  • молоко (150 мл)
  • сахар (100 г)
  • свежие дрожжи (20 г)
  • яйца (3 шт)
  • сливочное масло (80 г)
  • апельсин (2 шт)
  • шоколад (черный и белый)
  • мука (350 – 400 г)
  • ванилин

Такое количество ингредиентов рассчитано на 2 пасочки диаметром 13 сантиметров.

Процесс приготовления кулича Екатерина прокомментировала так:

  1. В свежие дрожжи добавляем сахар, чуточку теплого молока и перемешиваем. Затем добавляем 2 столовые ложки муки и тщательно перемешиваем. Накрываем и ставим в теплое место на 20 – 25 минут.
  2. Забираем из апельсина цедру и из половины выжимаем сок. Для теста необходимо 50 мл сока.
  3. Берем 2 яйца, добавляем сахар, ванилин и масло сливочное (комнатной температуры). Перемешиваем это. Добавляем цедру, молоко, апельсиновый сок и размешиваем.
  4. Добавляем дрожжи и муку. Вымешиваем 2 минуты лопаткой, накрываем и ставим в теплое место на час.
  5. Черный шоколад режем на маленькие кусочки. Потом добавляем его в тесто и смешиваем.
  6. Смазываем руки маслом, разделяем тесто на две части и формируем их в округлую форму. В предварительно смазанную маслом форму выкладываем тесто, накрываем и оставляем на 30 – 40 минут.
  7. В заранее разогретую на 170 градусов духовку отправляем наши пасочки на 40 – 45 минут, проверяем на готовность деревянной шпажкой.
  8. Украшаем готовые пасочки растопленным на водяной бане белым шоколадом, цукатами и орешками разных видов.

Приятного аппетита!

Рецепт творожного пирога от Лилии Ребрик

Ингредиенты для начинки:

  • творог 5% или 9% жирности (до 400 г)
  • яйца (3 шт)
  • сметана 20% или 15% жирности (200 г)
  • сахар (125 г)
  • ванилин (10 г)
  • картофельный крахмал (1 ст. ложка)

Все продукты необходимо взбить блендером и отложить, чтобы начинка немного постояла.

Ингредиенты для теста:

  • мука (250 – 300 г)
  • сливочное масло (125 г)
  • сахар (100 г)
  • разрыхлитель для теста (1 ч. ложка)
  • какао (50 г)

Все ингредиенты растираем руками до образования мелкой мокрой крошки. После этого в форму для выпечки стелим пергаментную бумагу (ничем не смазываем). Выкладываем туда больше половины теста, заливаем начинкой и сверху выкладываем оставшееся тесто. Разогреваем духовку на 180 градусов и ставим туда пирог на 40 минут.

Приятного аппетита!

Рецепт кулича от Марины Порошенко

Ингредиенты:

  • молоко (1л)
  • дрожжи (100 г)
  • масло (100 мл)
  • мука (2-3 кг)
  • изюм (200-300 г)
  • маргарин (250 г)
  • сливочное масло (250 г)
  • яйца (8 шт)
  • сахар (400 г)
  • ванильный сахар (1 пакетик)
  • сахар для глазури.

Способ приготовления:

  1. Для опары: 100 грамм дрожжей растворяем в половине стакана теплого молока. На малом огне растапливаем 250 граммов маргарина и 250 граммов сливочного масла. Добавляем в опару масло с маргарином и 8 яиц. Добавляем масло, 2 – 2,5 стакана муки и 50 граммов сахара. Перемешиваем и оставляем на 30 минут подниматься.
  2. Через полчаса начинаем замешивать тесто. В опару добавляем 1 пакетик ванили, изюм и 400 граммов сахара. Замешиваем все это 2 – 3 килограммами просеянной муки. Тесто должно "отставать" от миски.
  3. Оставляем подниматься в теплом месте. ⠀
  4. Готовое тесто раскладываем в формы на ⅔ и даем 10 – 15 минут подняться.
  5. Разогреваем духовой шкаф на 180 градусов и выпекаем 45 – 50 минут.
  6. Для белой глазури взбиваем белок с сахаром до образования густой пены. Ждем, пока куличи остынут, и украшаем их.

Приятного аппетита!

Рецепт творожной паски от Ольги Сумской

Ингредиенты:

  • жирный творог (800 г)
  • сахар (3 – 4 ст. ложки)
  • домашние яйца (6 – 8 шт)
  • изюм (50 г)
  • ванильный сахар (1 пакетик)

Процесс приготовления:

  1. Перемешиваем яйца и сыр.
  2. В образовавшуюся смесь добавляем сахар и ванильный сахар. Снова тщательно перемешиваем.
  3. Засыпаем в полученную массу изюм и смешиваем до однородности с тестом.
  4. Стеклянную форму (это важно) смазываем сливочным маслом. Осторожно высыпаем в нее творожную массу и накрываем крышкой.
  5. Разогреваем духовку до 150 градусов и выпекаем 20 – 40 минут.

Важно! За 5 – 10 минут до окончания выпекания необходимо снять крышку. Готовый кулич можно смазать жирными сливками и посыпать сахаром, тогда образуется ароматная золотистая корочка. После того, как кулич испечется, вынуть его из духового шкафа и снова накрыть крышкой. Оставить остывать.

Приятного аппетита!

 

Рецепт бисквита от Ирины Федишин

Ингредиенты:

  • яйца (4 шт.)
  • сахар ( 4 ст. ложки)
  • уксус (1 ст. ложка)
  • масло ( 1 ст. ложка)
  • порошок для печенья

Процесс приготовления Ирина прокомментировала так:

  1. Отделяем желтки от белков.
  2. После этого взбиваем белки. Добавляем сахар и продолжаем постепенно плавно сбивать.
  3. В полученную смесь добавляем желтки и все вместе перемешиваем.
  4. Теперь добавляем порошок для печенья и муку. Все аккуратно перемешиваем ложкой. По вкусу можно добавить ягоды или фрукты.
  5. Выливаем всю смесь в форму для запекания и отправляем ее в разогретую на 180 градусов духовку.

Приятного аппетита!

Рецепт кулича от Веры Кекелии

Для приготовления кулича от Веры понадобятся следующие продукты:

  • дрожжи (0,5 пачки)
  • теплое молоко (1 стакан)
  • сахар
  • яйца (3 шт)
  • сливочное масло (200 г)
  • ванильный сахар (10 г)
  • мука

Процесс приготовления:

  1. Смешиваем дрожжи, молоко и две чайные ложки сахара. Оставляем на 15 – 20 минут.
  2. Соединяем яйца, стакан сахара, сливочное масло и ванильный сахар.
  3. Перемешиваем обе части и добавляем муку. Должна образоваться консистенция теста, как на очень-очень плотные оладьи. Оно выходит тягучим, но не жидким. Накрываем пленкой и даем постоять 20 минут.
  4. Выкладываем тесто в форму диаметром 26 сантиметров.
  5. Разогреваем духовку на 200 градусов и ставим туда форму на 20 минут.
  6. Достаем и сверху смазываем сливочным маслом.
  7. Снова ставим форму в духовку, но теперь разогретую на 180 градусов. Время выпекания – 20 минут. Проверяем готовность кулича деревянной шпажкой или зубочисткой.
  8. Достаем, даем остыть и покрываем белковой глазурью. По желанию можно украсить сухофруктами.

Приятного аппетита!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VERA KEKELIA (@kekeliavera)

Рецепт рыбы дорадо от Ирины Федишин

Необходимые продукты:

  • рыба дорадо
  • приправа для рыбы
  • перец
  • лимон
  • петрушка
  • укроп

Способ приготовления:

  1. Маринуем рыбу. Для этого используем приправу к рыбе, перец и лимон.
  2. Соком лимона поливаем рыбу сверху, а тем, что осталось, – начиняем ее внутри.
  3. Добавляем в маринад петрушку и укроп.
  4. Отправляем рыбу на гриль до готовности.

Приятного аппетита!

Рецепт кулича на молоке от участницы шоу "Холостяк" Алины

Ингредиенты:

  • теплое молоко (1 литр)
  • яйца (10 шт)
  • желтки (10 шт)
  • сахар (3,5 стакана)
  • сливочное масло
  • масло
  • дрожжи (200 г)
  • соль

Такое количество продуктов рассчитано на 14 куличей.

Процесс приготовления:

  1. Взбиваем все ингредиенты.
  2. Добавляем один стакан растопленного сливочного масла, полстакана растительного масла, 200 граммов дрожжей и щепотку соли.
  3. Перемешиваем все и оставляем на два часа в теплом месте.
  4. Высыпаем туда муку. Для того, чтобы тесто получилось негустым и лучше вымешивалось, следует добавить 2 ложки подсолнечного масла. По желанию в тесто можно добавить орехи, изюм, лимонную цедру, корицу и ваниль.
  5. После увеличения теста – формируем куличи.
  6. Формочки для выпекания смазываем маслом. Наполняем форму на треть и оставляем, чтобы тесто подошло (увеличилось) до краев.
  7. Верх кулича смазываем яйцом.
  8. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем 30 минут.

Приятного аппетита!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALINA LIASHUK (@lionilal)

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Пасха Новости LifeStyle Food and Drinks Ольга Сумская
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