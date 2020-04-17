Рецепты блюд для пасхального стола от украинских звезд
Накануне светлого праздника Пасхи мы ищем новые вкусные блюда, которыми сможем порадовать родных. Звезды украинского шоу-бизнеса не остаются в стороне и делятся с поклонниками любимыми рецептами.
Праздничный стол – это блюда, которые мы готовим с любовью и заботой о близких. Каждый раз хочется поразить неповторимыми кулинарными шедеврами. Знаменитые женщины рассказали секреты приготовления любимых блюд, которыми может воспользоваться каждая хозяйка. Журналисты LifeStyle 24 предлагают ознакомиться с подборкой звездных рецептов и добавить их в пасхальное меню.
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Рецепт паски с апельсиновой цедрой и шоколадом от Екатерины Бужинской
Для приготовления кулича от Екатерины Бужинской понадобятся следующие продукты:
- молоко (150 мл)
- сахар (100 г)
- свежие дрожжи (20 г)
- яйца (3 шт)
- сливочное масло (80 г)
- апельсин (2 шт)
- шоколад (черный и белый)
- мука (350 – 400 г)
- ванилин
Такое количество ингредиентов рассчитано на 2 пасочки диаметром 13 сантиметров.
Процесс приготовления кулича Екатерина прокомментировала так:
- В свежие дрожжи добавляем сахар, чуточку теплого молока и перемешиваем. Затем добавляем 2 столовые ложки муки и тщательно перемешиваем. Накрываем и ставим в теплое место на 20 – 25 минут.
- Забираем из апельсина цедру и из половины выжимаем сок. Для теста необходимо 50 мл сока.
- Берем 2 яйца, добавляем сахар, ванилин и масло сливочное (комнатной температуры). Перемешиваем это. Добавляем цедру, молоко, апельсиновый сок и размешиваем.
- Добавляем дрожжи и муку. Вымешиваем 2 минуты лопаткой, накрываем и ставим в теплое место на час.
- Черный шоколад режем на маленькие кусочки. Потом добавляем его в тесто и смешиваем.
- Смазываем руки маслом, разделяем тесто на две части и формируем их в округлую форму. В предварительно смазанную маслом форму выкладываем тесто, накрываем и оставляем на 30 – 40 минут.
- В заранее разогретую на 170 градусов духовку отправляем наши пасочки на 40 – 45 минут, проверяем на готовность деревянной шпажкой.
- Украшаем готовые пасочки растопленным на водяной бане белым шоколадом, цукатами и орешками разных видов.
Приятного аппетита!
Рецепт творожного пирога от Лилии Ребрик
Ингредиенты для начинки:
- творог 5% или 9% жирности (до 400 г)
- яйца (3 шт)
- сметана 20% или 15% жирности (200 г)
- сахар (125 г)
- ванилин (10 г)
- картофельный крахмал (1 ст. ложка)
Все продукты необходимо взбить блендером и отложить, чтобы начинка немного постояла.
Ингредиенты для теста:
- мука (250 – 300 г)
- сливочное масло (125 г)
- сахар (100 г)
- разрыхлитель для теста (1 ч. ложка)
- какао (50 г)
Все ингредиенты растираем руками до образования мелкой мокрой крошки. После этого в форму для выпечки стелим пергаментную бумагу (ничем не смазываем). Выкладываем туда больше половины теста, заливаем начинкой и сверху выкладываем оставшееся тесто. Разогреваем духовку на 180 градусов и ставим туда пирог на 40 минут.
Приятного аппетита!
Рецепт кулича от Марины Порошенко
Ингредиенты:
- молоко (1л)
- дрожжи (100 г)
- масло (100 мл)
- мука (2-3 кг)
- изюм (200-300 г)
- маргарин (250 г)
- сливочное масло (250 г)
- яйца (8 шт)
- сахар (400 г)
- ванильный сахар (1 пакетик)
- сахар для глазури.
Способ приготовления:
- Для опары: 100 грамм дрожжей растворяем в половине стакана теплого молока. На малом огне растапливаем 250 граммов маргарина и 250 граммов сливочного масла. Добавляем в опару масло с маргарином и 8 яиц. Добавляем масло, 2 – 2,5 стакана муки и 50 граммов сахара. Перемешиваем и оставляем на 30 минут подниматься.
- Через полчаса начинаем замешивать тесто. В опару добавляем 1 пакетик ванили, изюм и 400 граммов сахара. Замешиваем все это 2 – 3 килограммами просеянной муки. Тесто должно "отставать" от миски.
- Оставляем подниматься в теплом месте. ⠀
- Готовое тесто раскладываем в формы на ⅔ и даем 10 – 15 минут подняться.
- Разогреваем духовой шкаф на 180 градусов и выпекаем 45 – 50 минут.
- Для белой глазури взбиваем белок с сахаром до образования густой пены. Ждем, пока куличи остынут, и украшаем их.
Приятного аппетита!
Рецепт творожной паски от Ольги Сумской
Ингредиенты:
- жирный творог (800 г)
- сахар (3 – 4 ст. ложки)
- домашние яйца (6 – 8 шт)
- изюм (50 г)
- ванильный сахар (1 пакетик)
Процесс приготовления:
- Перемешиваем яйца и сыр.
- В образовавшуюся смесь добавляем сахар и ванильный сахар. Снова тщательно перемешиваем.
- Засыпаем в полученную массу изюм и смешиваем до однородности с тестом.
- Стеклянную форму (это важно) смазываем сливочным маслом. Осторожно высыпаем в нее творожную массу и накрываем крышкой.
- Разогреваем духовку до 150 градусов и выпекаем 20 – 40 минут.
Важно! За 5 – 10 минут до окончания выпекания необходимо снять крышку. Готовый кулич можно смазать жирными сливками и посыпать сахаром, тогда образуется ароматная золотистая корочка. После того, как кулич испечется, вынуть его из духового шкафа и снова накрыть крышкой. Оставить остывать.
Приятного аппетита!
Рецепт бисквита от Ирины Федишин
Ингредиенты:
- яйца (4 шт.)
- сахар ( 4 ст. ложки)
- уксус (1 ст. ложка)
- масло ( 1 ст. ложка)
- порошок для печенья
Процесс приготовления Ирина прокомментировала так:
- Отделяем желтки от белков.
- После этого взбиваем белки. Добавляем сахар и продолжаем постепенно плавно сбивать.
- В полученную смесь добавляем желтки и все вместе перемешиваем.
- Теперь добавляем порошок для печенья и муку. Все аккуратно перемешиваем ложкой. По вкусу можно добавить ягоды или фрукты.
- Выливаем всю смесь в форму для запекания и отправляем ее в разогретую на 180 градусов духовку.
Приятного аппетита!
Рецепт кулича от Веры Кекелии
Для приготовления кулича от Веры понадобятся следующие продукты:
- дрожжи (0,5 пачки)
- теплое молоко (1 стакан)
- сахар
- яйца (3 шт)
- сливочное масло (200 г)
- ванильный сахар (10 г)
- мука
Процесс приготовления:
- Смешиваем дрожжи, молоко и две чайные ложки сахара. Оставляем на 15 – 20 минут.
- Соединяем яйца, стакан сахара, сливочное масло и ванильный сахар.
- Перемешиваем обе части и добавляем муку. Должна образоваться консистенция теста, как на очень-очень плотные оладьи. Оно выходит тягучим, но не жидким. Накрываем пленкой и даем постоять 20 минут.
- Выкладываем тесто в форму диаметром 26 сантиметров.
- Разогреваем духовку на 200 градусов и ставим туда форму на 20 минут.
- Достаем и сверху смазываем сливочным маслом.
- Снова ставим форму в духовку, но теперь разогретую на 180 градусов. Время выпекания – 20 минут. Проверяем готовность кулича деревянной шпажкой или зубочисткой.
- Достаем, даем остыть и покрываем белковой глазурью. По желанию можно украсить сухофруктами.
Приятного аппетита!
Рецепт рыбы дорадо от Ирины Федишин
Необходимые продукты:
- рыба дорадо
- приправа для рыбы
- перец
- лимон
- петрушка
- укроп
Способ приготовления:
- Маринуем рыбу. Для этого используем приправу к рыбе, перец и лимон.
- Соком лимона поливаем рыбу сверху, а тем, что осталось, – начиняем ее внутри.
- Добавляем в маринад петрушку и укроп.
- Отправляем рыбу на гриль до готовности.
Приятного аппетита!
Рецепт кулича на молоке от участницы шоу "Холостяк" Алины
Ингредиенты:
- теплое молоко (1 литр)
- яйца (10 шт)
- желтки (10 шт)
- сахар (3,5 стакана)
- сливочное масло
- масло
- дрожжи (200 г)
- соль
Такое количество продуктов рассчитано на 14 куличей.
Процесс приготовления:
- Взбиваем все ингредиенты.
- Добавляем один стакан растопленного сливочного масла, полстакана растительного масла, 200 граммов дрожжей и щепотку соли.
- Перемешиваем все и оставляем на два часа в теплом месте.
- Высыпаем туда муку. Для того, чтобы тесто получилось негустым и лучше вымешивалось, следует добавить 2 ложки подсолнечного масла. По желанию в тесто можно добавить орехи, изюм, лимонную цедру, корицу и ваниль.
- После увеличения теста – формируем куличи.
- Формочки для выпекания смазываем маслом. Наполняем форму на треть и оставляем, чтобы тесто подошло (увеличилось) до краев.
- Верх кулича смазываем яйцом.
- Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем 30 минут.
Приятного аппетита!
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