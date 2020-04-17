Рецепты блюд для пасхального стола от украинских звезд

Накануне светлого праздника Пасхи мы ищем новые вкусные блюда, которыми сможем порадовать родных. Звезды украинского шоу-бизнеса не остаются в стороне и делятся с поклонниками любимыми рецептами.

Праздничный стол – это блюда, которые мы готовим с любовью и заботой о близких. Каждый раз хочется поразить неповторимыми кулинарными шедеврами. Знаменитые женщины рассказали секреты приготовления любимых блюд, которыми может воспользоваться каждая хозяйка. Журналисты LifeStyle 24 предлагают ознакомиться с подборкой звездных рецептов и добавить их в пасхальное меню.

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Рецепт паски с апельсиновой цедрой и шоколадом от Екатерины Бужинской

Для приготовления кулича от Екатерины Бужинской понадобятся следующие продукты:

молоко (150 мл)

сахар (100 г)

свежие дрожжи (20 г)

яйца (3 шт)

сливочное масло (80 г)

апельсин (2 шт)

шоколад (черный и белый)

мука (350 – 400 г)

ванилин

Такое количество ингредиентов рассчитано на 2 пасочки диаметром 13 сантиметров.

Процесс приготовления кулича Екатерина прокомментировала так:

В свежие дрожжи добавляем сахар, чуточку теплого молока и перемешиваем. Затем добавляем 2 столовые ложки муки и тщательно перемешиваем. Накрываем и ставим в теплое место на 20 – 25 минут. Забираем из апельсина цедру и из половины выжимаем сок. Для теста необходимо 50 мл сока. Берем 2 яйца, добавляем сахар, ванилин и масло сливочное (комнатной температуры). Перемешиваем это. Добавляем цедру, молоко, апельсиновый сок и размешиваем. Добавляем дрожжи и муку. Вымешиваем 2 минуты лопаткой, накрываем и ставим в теплое место на час. Черный шоколад режем на маленькие кусочки. Потом добавляем его в тесто и смешиваем. Смазываем руки маслом, разделяем тесто на две части и формируем их в округлую форму. В предварительно смазанную маслом форму выкладываем тесто, накрываем и оставляем на 30 – 40 минут. В заранее разогретую на 170 градусов духовку отправляем наши пасочки на 40 – 45 минут, проверяем на готовность деревянной шпажкой. Украшаем готовые пасочки растопленным на водяной бане белым шоколадом, цукатами и орешками разных видов.

Приятного аппетита!

Рецепт творожного пирога от Лилии Ребрик

Ингредиенты для начинки:

творог 5% или 9% жирности (до 400 г)

яйца (3 шт)

сметана 20% или 15% жирности (200 г)

сахар (125 г)

ванилин (10 г)

картофельный крахмал (1 ст. ложка)

Все продукты необходимо взбить блендером и отложить, чтобы начинка немного постояла.

Ингредиенты для теста:

мука (250 – 300 г)

сливочное масло (125 г)

сахар (100 г)

разрыхлитель для теста (1 ч. ложка)

какао (50 г)

Все ингредиенты растираем руками до образования мелкой мокрой крошки. После этого в форму для выпечки стелим пергаментную бумагу (ничем не смазываем). Выкладываем туда больше половины теста, заливаем начинкой и сверху выкладываем оставшееся тесто. Разогреваем духовку на 180 градусов и ставим туда пирог на 40 минут.

Приятного аппетита!

Рецепт кулича от Марины Порошенко

Ингредиенты:

молоко (1л)

дрожжи (100 г)

масло (100 мл)

мука (2-3 кг)

изюм (200-300 г)

маргарин (250 г)

сливочное масло (250 г)

яйца (8 шт)

сахар (400 г)

ванильный сахар (1 пакетик)

сахар для глазури.

Способ приготовления:

Для опары: 100 грамм дрожжей растворяем в половине стакана теплого молока. На малом огне растапливаем 250 граммов маргарина и 250 граммов сливочного масла. Добавляем в опару масло с маргарином и 8 яиц. Добавляем масло, 2 – 2,5 стакана муки и 50 граммов сахара. Перемешиваем и оставляем на 30 минут подниматься. Через полчаса начинаем замешивать тесто. В опару добавляем 1 пакетик ванили, изюм и 400 граммов сахара. Замешиваем все это 2 – 3 килограммами просеянной муки. Тесто должно "отставать" от миски. Оставляем подниматься в теплом месте. ⠀ Готовое тесто раскладываем в формы на ⅔ и даем 10 – 15 минут подняться. Разогреваем духовой шкаф на 180 градусов и выпекаем 45 – 50 минут. Для белой глазури взбиваем белок с сахаром до образования густой пены. Ждем, пока куличи остынут, и украшаем их.

Приятного аппетита!

Рецепт творожной паски от Ольги Сумской

Ингредиенты:

жирный творог (800 г)

сахар (3 – 4 ст. ложки)

домашние яйца (6 – 8 шт)

изюм (50 г)

ванильный сахар (1 пакетик)

Процесс приготовления:

Перемешиваем яйца и сыр. В образовавшуюся смесь добавляем сахар и ванильный сахар. Снова тщательно перемешиваем. Засыпаем в полученную массу изюм и смешиваем до однородности с тестом. Стеклянную форму (это важно) смазываем сливочным маслом. Осторожно высыпаем в нее творожную массу и накрываем крышкой. Разогреваем духовку до 150 градусов и выпекаем 20 – 40 минут.

Важно! За 5 – 10 минут до окончания выпекания необходимо снять крышку. Готовый кулич можно смазать жирными сливками и посыпать сахаром, тогда образуется ароматная золотистая корочка. После того, как кулич испечется, вынуть его из духового шкафа и снова накрыть крышкой. Оставить остывать.

Приятного аппетита!

Рецепт бисквита от Ирины Федишин

Ингредиенты:

яйца (4 шт.)

сахар ( 4 ст. ложки)

уксус (1 ст. ложка)

масло ( 1 ст. ложка)

порошок для печенья

Процесс приготовления Ирина прокомментировала так:

Отделяем желтки от белков. После этого взбиваем белки. Добавляем сахар и продолжаем постепенно плавно сбивать. В полученную смесь добавляем желтки и все вместе перемешиваем. Теперь добавляем порошок для печенья и муку. Все аккуратно перемешиваем ложкой. По вкусу можно добавить ягоды или фрукты. Выливаем всю смесь в форму для запекания и отправляем ее в разогретую на 180 градусов духовку.

Приятного аппетита!

Рецепт кулича от Веры Кекелии

Для приготовления кулича от Веры понадобятся следующие продукты:

дрожжи (0,5 пачки)

теплое молоко (1 стакан)

сахар

яйца (3 шт)

сливочное масло (200 г)

ванильный сахар (10 г)

мука

Процесс приготовления:

Смешиваем дрожжи, молоко и две чайные ложки сахара. Оставляем на 15 – 20 минут. Соединяем яйца, стакан сахара, сливочное масло и ванильный сахар. Перемешиваем обе части и добавляем муку. Должна образоваться консистенция теста, как на очень-очень плотные оладьи. Оно выходит тягучим, но не жидким. Накрываем пленкой и даем постоять 20 минут. Выкладываем тесто в форму диаметром 26 сантиметров. Разогреваем духовку на 200 градусов и ставим туда форму на 20 минут. Достаем и сверху смазываем сливочным маслом. Снова ставим форму в духовку, но теперь разогретую на 180 градусов. Время выпекания – 20 минут. Проверяем готовность кулича деревянной шпажкой или зубочисткой. Достаем, даем остыть и покрываем белковой глазурью. По желанию можно украсить сухофруктами.

Приятного аппетита!

Рецепт рыбы дорадо от Ирины Федишин

Необходимые продукты:

рыба дорадо

приправа для рыбы

перец

лимон

петрушка

укроп

Способ приготовления:

Маринуем рыбу. Для этого используем приправу к рыбе, перец и лимон. Соком лимона поливаем рыбу сверху, а тем, что осталось, – начиняем ее внутри. Добавляем в маринад петрушку и укроп. Отправляем рыбу на гриль до готовности.

Приятного аппетита!

Рецепт кулича на молоке от участницы шоу "Холостяк" Алины

Ингредиенты:

теплое молоко (1 литр)

яйца (10 шт)

желтки (10 шт)

сахар (3,5 стакана)

сливочное масло

масло

дрожжи (200 г)

соль

Такое количество продуктов рассчитано на 14 куличей.

Процесс приготовления:

Взбиваем все ингредиенты. Добавляем один стакан растопленного сливочного масла, полстакана растительного масла, 200 граммов дрожжей и щепотку соли. Перемешиваем все и оставляем на два часа в теплом месте. Высыпаем туда муку. Для того, чтобы тесто получилось негустым и лучше вымешивалось, следует добавить 2 ложки подсолнечного масла. По желанию в тесто можно добавить орехи, изюм, лимонную цедру, корицу и ваниль. После увеличения теста – формируем куличи. Формочки для выпекания смазываем маслом. Наполняем форму на треть и оставляем, чтобы тесто подошло (увеличилось) до краев. Верх кулича смазываем яйцом. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем 30 минут.

Приятного аппетита!