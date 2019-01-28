Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд

Наверное, каждый из нас спрашивал себя, что приготовить на ужин. Ведь, с одной стороны, не хочется долго возиться на кухне, а с другой, хочется вкусных домашних блюд. Поэтому мы предлагаем вам рецепты блюд, которые вы сможете приготовить на ужин очень быстро и при этом будете наслаждаться их вкусом.

Если вы именно тот, кому постоянно не хватает времени на приготовление вкусной еды, то теперь у вас не будет возможности использовать эту отговорку! Ведь известный английский шеф-повар Джейми Оливер доказал, что приготовить вкусный обед или ужин можно всего за 30 минут. В его арсенале много рецептов, которые не требуют ни много времени, ни особых навыков кулинарии.

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Сегодня мы делимся с вами рецептами Джейми Оливера, которые спасут не однин ва ужин!

Рецепты, которые можно приготовить на ужин быстро и легко

Греческий салат

Время приготовления: 15 мин

Количество порций: 4

Ингредиенты:

2 средних спелых помидоров;

200 г спелых помидоров черри;

1 средняя очищенная луковица;

1 огурец;

1 горсть свежего укропа;

1 зеленый перец;

1 горсть свежих листьев мяты;

1 большая горсть черных оливок без косточек;

1 столовая ложка красного винного уксуса;

3 столовые ложки оливкового масла;

морская соль;

1 чайная ложка сушеного орегано;

200 г сыра фета.

Рецепт приготовления греческого салата на ужин:

1. Нарежьте средний помидор на небольшие дольки, а помидоры черри разрежьте пополам. Положите все помидоры в большую салатницу.

2. Нарежьте лук тоненькими полосками и добавьте к помидорам. Огурец нарежьте толстыми ломтиками. Из перца удалите косточки и нарежьте кольцами и добавьте их в салат вместе с огурцом.

3. Мелко порубите укроп и большую часть листьев мяты. Переложите нарезанную зелень в миску с салатом, выжмите оливки таким образом, чтобы выдавить из них остатки жидкости, потом тоже положите в салат.

4. Добавьте щепотку соли, красный уксус и оливковое масло. Быстро перемешайте все руками. Дайте салату постоять около минуты, чтобы овощи впитали в себя дополнительные вкусы и ароматы.

5. Сверху положите большой кусок сыра фета и несколько оливок. Посыпьте орегано и листьями мяты, сбрызните оливковым маслом.

Фрикадельки от Франчески

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 6



Что приготовить на ужин – рецепт фрикаделек

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша;

40 г молотых сухарей и немного для панировки;

30 г тертого сыра;

175 мл молока;

150 мл оливкового масла Extra Virgin;

800 г консервированных томатов в собственном соку;

2 лавровых листа;

2 зубчика чеснока (мелко натереть);

1/2 пучка петрушки (мелко порубить);

1 ч.л. сушеного орегано;

2 яйца;

щепотка перца чили.

Рецепт приготовления фрикаделек на ужин:

1. Смешайте все ингредиенты для фрикаделек – фарш, сухари, тертый сыр, молоко, чеснок, петрушку, орегано, яйца и перец чили. Посолите и поперчите по вкусу. Разделите полученный фарш на небольшие кусочки по 45 г и скатайте из них шарики. Они должны получиться не слишком плотными. Обваляйте мясные шарики в молотых сухарях.

2. Разогрейте духовку до 190С. Оливковое масло прогрейте на сковороде и обжарьте на нем мясные шарики до корочки.

3. Переложите в противень для запекания, добавьте консервированные томаты, добавьте оливковое масло, соль и лавровые листы. Запекайте 30 минут, каждые 10 минут поливайте фрикадельки соусом. Подавайте присыпав тертым сыром.

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Запеченные куриные крылышки с травами

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 4-6



Что приготовить на ужин – рецепт запечних куриных крылышек

Ингредиенты:

1 кг куриных крыльев без кончиков

3 ст.л. оливкового масла

сок половинки лимона

порубленные несколько веточек тимьяна, петрушки или другой зелени

Рецепт приготовления куриных крылышек на ужин:

1. Разогрейте духовку до 220С. Обваляйте крылышки в смеси соли, перца, оливкового масла и лимонного сока (немного оставьте). Выложите крылышки на противень так, чтобы между ними было достаточно места, и отправьте в духовку.

2. Готовьте 15 минут, затем переверните и запекайте еще 10-15 минут. Посыпьте крылышки рублеными травами и луком, сбрызните лимонным соком и подавайте. По желанию можно дополнительно приготовить гарнир из картофеля или риса.

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Куриная грудка с тушеными овощами и картофельной запеканкой

Время приготовления: 15 минут

Количество порций: 4



Что приготовить на ужин – рецепт куриной грудки с картофельной запеканкой

Ингредиенты:

800 г картофеля;

3 луковицы;

оливковое масло;

1 куриный бульонный кубик;

½ пучка свежего базилика;

100 мл сливок;

30 г сыра пармезан;

4 куриные грудки весом по 120 г;

несколько веточек свежего розмарина;

2 ломтика бекона;

200 г лука-порей;

200 г шпината;

200 г замороженного гороха.

Рецепт приготовления куриной грудки с тушеными овощами и картофельной запеканкой на ужин:

1. Разогрейте духовку в режиме гриль и вскипятите воду. Нарежьте картофель тонкими слайсами, залейте кипятком и оставьте вариться под крышкой в течение 8-10 минут.

2. Очистите лук и нарежьте так же, как картофель. Обжарьте на оливковом масле лук вместе с морской солью, черным перцем и бульонным кубиком. Если лук будет пригорать, добавьте немного воды.

3. Выложите курицу на лист бумаги для запекания, натрите солью, перцем и посыпьте розмарином. Отбейте грудки скалкой.

4. Обжарьте курицу на сковороде с 1 столовой ложкой оливкового масла по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и готовности.

5. Слейте воду с картофеля, добавьте лук, перемешайте и выложите в форму для запекания. Залейте сливками, посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку.

6. Лук-порей порежьте вдоль, промойте и мелко порежьте. Тушите с 1 ложкой оливкового масла, постоянно помешивая. Порежьте бекон и добавьте к курице, слегка обжарьте.

7. Добавьте шпинат и горох к луку-порей и тушите, пока горох не станет мягким. Выложите курицу на "подушку" из овощей и подавайте с картофельной запеканкой.

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Гратен из цукини

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 6



Что приготовить на ужин – рецепт гратена из цукини

Ингредиенты:

2 ст. л. утиного жира (или оливкового масла);

3 луковицы, очень тонко нарезать;

180 г риса басмати;

7 средних цуккини, тонко нарезать (можно заменить на обычный кабачок);

500 мл куриного или овощного бульона;

150 г твердого сыра;

морская соль и молотый черный перец;

оливковое масло.

Рецепт приготовления гратена из цуккини на ужин:

1. Поставьте на слабый огонь большую сковороду, добавьте в нее утиный жир (или оливковое масло) и немного воды. Когда жир растопится и нагреется, добавьте нарезанный лук и жарьте, пока он не станет мягким. Тем временем тщательно промойте рис холодной проточной водой.

2. Когда лук будет готов , добавьте в сковороду цуккини и рис. Перемешайте и влейте горячий бульон. Прибавьте огонь и готовьте 5 минут, периодически помешивая. В смеси должна остаться жидкость, поэтому при необходимости долейте немного бульона. Снимите сковороду с огня и добавьте в нее 100 г тертого сыра. Приправьте солью и перцем по вкусу.

3. Смажьте маслом форму для запекания или неглубокую керамическую кастрюлю. Выложите в форму смесь таким образом, чтобы большая часть ломтиков цукини была сверху – тогда жидкость будет меньше выкипать. Посыпьте сыром, который остался.

4. Поставьте в духовку, разогретую до 190С, на 20 минут. Верх гратена должен подрумяниться, а рис полностью свариться и впитать большую часть жидкости. Подавайте с мясом или рыбой и свежим овощным салатом. По желанию – посыпьте сверху кукурузой.

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Спагетти с фрикадельками

Время приготовления: 25 минут

Количество порций: 4-6



Что приготовить на ужин – рецепт спагетти с фрикадельками

Ингредиенты:

500 г спагетти;

800 г консервированных томатов в собственном соку;

250 г говяжьего фарша;

250 г свиного фарша;

2 кусочка черствого хлеба (предварительно удалить кожицу);

несколько листьев свежего базилика;

1 веточка свежего розмарина;

половинка сушеного перца чили;

1 яйцо;

морская соль и молотый черный перец.

Рецепт приготовления спагетти с фрикадельками на ужин:

1. Измельчите 2 кусочка черствого хлеба до состояния мелкой крошки. Порубите листья базилика и розмарина, в большой миске смешайте с говяжьим и свиным фаршем. Покрошите в блюдо перец чили, добавьте сырое яйцо и крошку из хлеба. Посолите и поперчите, все смешайте и раскатайте шарики диаметром 1,5 см (в среднем, их должно получиться 40 штук).

2. Выложите консервированные томаты в большую сковородку и поставьте ее на медленный огонь. В другую сковороду влейте столовую ложку оливкового масла, поставьте на средний огонь и выложите фрикадельки, обжаривайте их в течение 5-10 минут, до образования золотистой корочки. Переложите подрумяненные фрикадельки в сковороду к соусу, перемешайте, накройте крышкой и оставьте тушиться до полной готовности фрикаделек.

3. За 10 минут до готовности фрикаделек – опустите спагетти в кипящую подсоленную воду и варите до полной готовности, периодически помешивая. Когда спагетти достигнут состояния "аль денте" (останутся твердоватыми, но уже не будут жесткими), откиньте на дуршлаг. Добавьте пасту к фрикаделькам в соусе. Или разложите пасту по глубоким тарелкам, сверху положите фрикадельки и полейте соусом, украсьте тертым пармезаном, листьями базилика и несколькими каплями оливкового масла.

Рецепт приготовления спагетти с фрикадельками от Джеймлі Оливера (видео)