Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
Наверное, каждый из нас спрашивал себя, что приготовить на ужин. Ведь, с одной стороны, не хочется долго возиться на кухне, а с другой, хочется вкусных домашних блюд. Поэтому мы предлагаем вам рецепты блюд, которые вы сможете приготовить на ужин очень быстро и при этом будете наслаждаться их вкусом.
Если вы именно тот, кому постоянно не хватает времени на приготовление вкусной еды, то теперь у вас не будет возможности использовать эту отговорку! Ведь известный английский шеф-повар Джейми Оливер доказал, что приготовить вкусный обед или ужин можно всего за 30 минут. В его арсенале много рецептов, которые не требуют ни много времени, ни особых навыков кулинарии.
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Сегодня мы делимся с вами рецептами Джейми Оливера, которые спасут не однин ва ужин!
Рецепты, которые можно приготовить на ужин быстро и легко
Греческий салат
Время приготовления: 15 мин
Количество порций: 4
Ингредиенты:
2 средних спелых помидоров;
200 г спелых помидоров черри;
1 средняя очищенная луковица;
1 огурец;
1 горсть свежего укропа;
1 зеленый перец;
1 горсть свежих листьев мяты;
1 большая горсть черных оливок без косточек;
1 столовая ложка красного винного уксуса;
3 столовые ложки оливкового масла;
морская соль;
1 чайная ложка сушеного орегано;
200 г сыра фета.
Рецепт приготовления греческого салата на ужин:
1. Нарежьте средний помидор на небольшие дольки, а помидоры черри разрежьте пополам. Положите все помидоры в большую салатницу.
2. Нарежьте лук тоненькими полосками и добавьте к помидорам. Огурец нарежьте толстыми ломтиками. Из перца удалите косточки и нарежьте кольцами и добавьте их в салат вместе с огурцом.
3. Мелко порубите укроп и большую часть листьев мяты. Переложите нарезанную зелень в миску с салатом, выжмите оливки таким образом, чтобы выдавить из них остатки жидкости, потом тоже положите в салат.
4. Добавьте щепотку соли, красный уксус и оливковое масло. Быстро перемешайте все руками. Дайте салату постоять около минуты, чтобы овощи впитали в себя дополнительные вкусы и ароматы.
5. Сверху положите большой кусок сыра фета и несколько оливок. Посыпьте орегано и листьями мяты, сбрызните оливковым маслом.
Фрикадельки от Франчески
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 6
Что приготовить на ужин – рецепт фрикаделек
Ингредиенты:
500 г говяжьего фарша;
40 г молотых сухарей и немного для панировки;
30 г тертого сыра;
175 мл молока;
150 мл оливкового масла Extra Virgin;
800 г консервированных томатов в собственном соку;
2 лавровых листа;
2 зубчика чеснока (мелко натереть);
1/2 пучка петрушки (мелко порубить);
1 ч.л. сушеного орегано;
2 яйца;
щепотка перца чили.
Рецепт приготовления фрикаделек на ужин:
1. Смешайте все ингредиенты для фрикаделек – фарш, сухари, тертый сыр, молоко, чеснок, петрушку, орегано, яйца и перец чили. Посолите и поперчите по вкусу. Разделите полученный фарш на небольшие кусочки по 45 г и скатайте из них шарики. Они должны получиться не слишком плотными. Обваляйте мясные шарики в молотых сухарях.
2. Разогрейте духовку до 190С. Оливковое масло прогрейте на сковороде и обжарьте на нем мясные шарики до корочки.
3. Переложите в противень для запекания, добавьте консервированные томаты, добавьте оливковое масло, соль и лавровые листы. Запекайте 30 минут, каждые 10 минут поливайте фрикадельки соусом. Подавайте присыпав тертым сыром.
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Запеченные куриные крылышки с травами
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 4-6
Что приготовить на ужин – рецепт запечних куриных крылышек
Ингредиенты:
1 кг куриных крыльев без кончиков
3 ст.л. оливкового масла
сок половинки лимона
порубленные несколько веточек тимьяна, петрушки или другой зелени
Рецепт приготовления куриных крылышек на ужин:
1. Разогрейте духовку до 220С. Обваляйте крылышки в смеси соли, перца, оливкового масла и лимонного сока (немного оставьте). Выложите крылышки на противень так, чтобы между ними было достаточно места, и отправьте в духовку.
2. Готовьте 15 минут, затем переверните и запекайте еще 10-15 минут. Посыпьте крылышки рублеными травами и луком, сбрызните лимонным соком и подавайте. По желанию можно дополнительно приготовить гарнир из картофеля или риса.
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Куриная грудка с тушеными овощами и картофельной запеканкой
Время приготовления: 15 минут
Количество порций: 4
Что приготовить на ужин – рецепт куриной грудки с картофельной запеканкой
Ингредиенты:
800 г картофеля;
3 луковицы;
оливковое масло;
1 куриный бульонный кубик;
½ пучка свежего базилика;
100 мл сливок;
30 г сыра пармезан;
4 куриные грудки весом по 120 г;
несколько веточек свежего розмарина;
2 ломтика бекона;
200 г лука-порей;
200 г шпината;
200 г замороженного гороха.
Рецепт приготовления куриной грудки с тушеными овощами и картофельной запеканкой на ужин:
1. Разогрейте духовку в режиме гриль и вскипятите воду. Нарежьте картофель тонкими слайсами, залейте кипятком и оставьте вариться под крышкой в течение 8-10 минут.
2. Очистите лук и нарежьте так же, как картофель. Обжарьте на оливковом масле лук вместе с морской солью, черным перцем и бульонным кубиком. Если лук будет пригорать, добавьте немного воды.
3. Выложите курицу на лист бумаги для запекания, натрите солью, перцем и посыпьте розмарином. Отбейте грудки скалкой.
4. Обжарьте курицу на сковороде с 1 столовой ложкой оливкового масла по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и готовности.
5. Слейте воду с картофеля, добавьте лук, перемешайте и выложите в форму для запекания. Залейте сливками, посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку.
6. Лук-порей порежьте вдоль, промойте и мелко порежьте. Тушите с 1 ложкой оливкового масла, постоянно помешивая. Порежьте бекон и добавьте к курице, слегка обжарьте.
7. Добавьте шпинат и горох к луку-порей и тушите, пока горох не станет мягким. Выложите курицу на "подушку" из овощей и подавайте с картофельной запеканкой.
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Гратен из цукини
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 6
Что приготовить на ужин – рецепт гратена из цукини
Ингредиенты:
2 ст. л. утиного жира (или оливкового масла);
3 луковицы, очень тонко нарезать;
180 г риса басмати;
7 средних цуккини, тонко нарезать (можно заменить на обычный кабачок);
500 мл куриного или овощного бульона;
150 г твердого сыра;
морская соль и молотый черный перец;
оливковое масло.
Рецепт приготовления гратена из цуккини на ужин:
1. Поставьте на слабый огонь большую сковороду, добавьте в нее утиный жир (или оливковое масло) и немного воды. Когда жир растопится и нагреется, добавьте нарезанный лук и жарьте, пока он не станет мягким. Тем временем тщательно промойте рис холодной проточной водой.
2. Когда лук будет готов , добавьте в сковороду цуккини и рис. Перемешайте и влейте горячий бульон. Прибавьте огонь и готовьте 5 минут, периодически помешивая. В смеси должна остаться жидкость, поэтому при необходимости долейте немного бульона. Снимите сковороду с огня и добавьте в нее 100 г тертого сыра. Приправьте солью и перцем по вкусу.
3. Смажьте маслом форму для запекания или неглубокую керамическую кастрюлю. Выложите в форму смесь таким образом, чтобы большая часть ломтиков цукини была сверху – тогда жидкость будет меньше выкипать. Посыпьте сыром, который остался.
4. Поставьте в духовку, разогретую до 190С, на 20 минут. Верх гратена должен подрумяниться, а рис полностью свариться и впитать большую часть жидкости. Подавайте с мясом или рыбой и свежим овощным салатом. По желанию – посыпьте сверху кукурузой.
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Спагетти с фрикадельками
Время приготовления: 25 минут
Количество порций: 4-6
Что приготовить на ужин – рецепт спагетти с фрикадельками
Ингредиенты:
500 г спагетти;
800 г консервированных томатов в собственном соку;
250 г говяжьего фарша;
250 г свиного фарша;
2 кусочка черствого хлеба (предварительно удалить кожицу);
несколько листьев свежего базилика;
1 веточка свежего розмарина;
половинка сушеного перца чили;
1 яйцо;
морская соль и молотый черный перец.
Рецепт приготовления спагетти с фрикадельками на ужин:
1. Измельчите 2 кусочка черствого хлеба до состояния мелкой крошки. Порубите листья базилика и розмарина, в большой миске смешайте с говяжьим и свиным фаршем. Покрошите в блюдо перец чили, добавьте сырое яйцо и крошку из хлеба. Посолите и поперчите, все смешайте и раскатайте шарики диаметром 1,5 см (в среднем, их должно получиться 40 штук).
2. Выложите консервированные томаты в большую сковородку и поставьте ее на медленный огонь. В другую сковороду влейте столовую ложку оливкового масла, поставьте на средний огонь и выложите фрикадельки, обжаривайте их в течение 5-10 минут, до образования золотистой корочки. Переложите подрумяненные фрикадельки в сковороду к соусу, перемешайте, накройте крышкой и оставьте тушиться до полной готовности фрикаделек.
3. За 10 минут до готовности фрикаделек – опустите спагетти в кипящую подсоленную воду и варите до полной готовности, периодически помешивая. Когда спагетти достигнут состояния "аль денте" (останутся твердоватыми, но уже не будут жесткими), откиньте на дуршлаг. Добавьте пасту к фрикаделькам в соусе. Или разложите пасту по глубоким тарелкам, сверху положите фрикадельки и полейте соусом, украсьте тертым пармезаном, листьями базилика и несколькими каплями оливкового масла.
Рецепт приготовления спагетти с фрикадельками от Джеймлі Оливера (видео)
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