Меню на пикник: 14 рецептов блюд, которые можно приготовить на природе

Ингредиенты:

Ромен-салат 2 вилки

апельсины 2 шт.

оливки 1 баночка

оливковое масло 5 ст.л.

винный уксус 3 ст.л

семена фенхеля 2 ч.л

горчица 1 ч.л

соль, перец по вкусу



Этот салат на пикник очень быстрый в приготовлении

Рецепт приготовления салата с апельсинами на пикник​:

1. Смешайте оливковое масло, горчицу, винный уксус, семена фенхеля, соль и перец в небольшой баночке. Вы можете это сделать даже дома, а уже готовую заправку взять на природу.

2. Выложите роман-салат большими кусками на тарелку. Сверху выложите порезанные апельсины и оливки. Добавить в салат еще можно свежие огурцы, но ориентируйтесь только на собственные пожелания.

3. Перед подачей полейте салат заправкой и посыпьте семенами фенхеля.

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Весенний салат из редиса и картофеля

Ингредиенты:

картофель 500 г

редис 1/2 пучка

грецкие орехи 5-7 шт.

оливковое масло 4 ст.л.

лимонный сок 3 ст.л.

зеленый лук 2-3 шт.

мед 1 ч.л.

горчица 1 ч.л.

соль, черный молотый перец по вкусу



Меню на пикник на природе: салат из картофеля и редиса

Рецепт приготовления салата на пикник из картофеля и редиса:

1. Вы можете отварить картофель дома или уже непосредственно на костре. Однако лучший вариант – запечь картофель в фольге. Для этого заверните каждую картофелину в фольгу, но перед этим посолите и добавьте немного масла. Лучше выбирать картофель небольших размеров, тогда она быстрее подрумянится. Положите картофель на уголь. Время запекания – 15-20 минут.



Запеченный картофель в фольге

2. Нарежьте приготовленную картошку кружочками и залейте маринадом из смеси оливкового масла, лимонного сока, горчицы и меда.

3. Порежьте лук и редис, измельчите орехи. Соедините все ингредиенты и перемешайте.

Салат Вальдорф на пикник

У этого салата грозная название, однако на самом деле это очень простое и невероятно быстрое в приготовлении блюдо, которое очень любят американцы.

Ингредиенты:

3 стебля сельдерея

4 кисло-сладких яблока

грецкие орехи 3-4 шт

гроздь винограда (по желанию)

греческий йогурт для заправки

лимонный сок

Вальдорф – идеальный салат для пикника

Рецепт приготовления салата Вальдорф на пикник:

1. Нарежьте сельдерей и яблоки. В оригинальном рецепте – нарезают на крупные кусочки.

2. Смешайте сельдерей, яблоки, орехи и виноград. Заправьте салат греческим йогуртом и лимонным соком.

3. Порежьте лук и редиску, измельчите орехи. Соедините все ингредиенты и перемешайте.

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Сэндвичи на пикник на природе

После того, как вы съедите салат, вам захочется чего-то сытного. Пока жарится мясо, можно приготовить вкусные сэндвичи. Это станет прекрасной альтернативной вредным чипсам и сухарикам.

Сэндвич с курицей (на 2 порции)

Ингредиенты:

багет

куриное филе 150 г

помидоры 1 шт

оливковое масло

чеснок 2 зубчика

желток (для соуса)

горчица зерновая

листовой салат

твердый сыр 2 ломтика



Главный секрет сэндвича – соус айоли

Рецепт приготовления сэндвичей на пикник:

1. Сэндвич прекрасно сочетается с соусом айоли. Приготовить его очень просто – чеснок измельчите и взбейте блендером с желтками, лимонным соком и солью. Влейте тонкой струйкой масло. Лучше если вы приготовите соус заранее – пусть он постоит в холодильнике несколько часов. Тогда переложите соус в удобный контейнер и возьмите с собой на пикник.

2. Куриное филе посолите и поджарьте на гриле. Багет разрежьте пополам и смажьте его соусом айоли.

3. Порежьте помидоры и сыр. Выложите на багет помидоры, сыр, салат и поджаренную курицу. Накройте другой половиной багета. Поместите сэндвич на гриль, чтобы на багете появилась корочка, а сыр расплавился.

Брускетта с помидорами и базиликом

Самое большое преимущество такой закуски – в качестве основы используют багет, а вот начинку можно приготовить из любых продуктов, которые у вас найдутся под рукой.

Ингредиенты:

багет

помидоры

базилик

чеснок 1 зубчик

оливковое масло 2 ч.л

винный уксус 1 ч.л



Брускетта – это классическая итальянская закуска

Рецепт приготовления брускетты на пикник:

1. Порежьте багет и поджарьте его до корочки на гриле. Натрите поджаренный хлеб зубчиком чеснока.

2. Порежьте мелко помидоры и базилик. Добавьте оливковое масло и винный уксус, посолите по вкусу. Тщательно перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой и дайте настояться минут 5-10. Так помидоры лучше пропитаются ароматами масла, уксуса и базилика.

3. Поверх золотистой корочки хлеба ровным слоем выложите помидорную начинку.

Мясо на пикник

Шашлыки или мясо на гриле можно готовить из чего угодно – свинины, баранины, птицы или рыбы. Главное правило: выбирайте только свежее мясо – охлажденное. Чтобы не остаться голодными после отдыха берите 300-400 г мяса на взрослого человека.

Мясо для шашлыка должно быть с минимальным количеством жира – в этом случае оно "легче" для желудка и не так сильно будет пригорать.

Рецепты шашлыка на пикник

Но секрет вкусного шашлыка – прячется в маринаде. Предлагаем вам 5 вариантов маринада, а также еще один – экспресс-вариант, когда на пикник вы решили пойти спонтанно.

Маринад на основе лука и помидоров (рецепт шашлыка из любого мяса)

Этот маринад подойдет для любого сорта мяса, даже жирного. Время маринования – 6-10 часов.

Один большой помидор натрите на крупной терке, еще два порежьте мелкими кубиками. Одну большую луковицу также натрите, а две мелко порубите. В овощную массу добавьте 3-4 измельченных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, можно добавить ароматную зелень, например, петрушку, кинзу или базилик.

В глубокую миску положите килограмм нарезанного мяса, залейте его стаканом воды и добавьте луково-томатную смесь.



Секрет вкусного шашлыка – в маринаде

Острый маринад (рецепт шашлыка из свинины или телятины)

Этот маринад лучше всего подойдет для свинины или телятины. Время маринования – 5-8 часов.

Подогрейте на водяной бане 1-2 столовых ложки меда. Когда он растает, добавьте к нему 3 столовых ложки соевого соуса, по 1 чайной ложке кунжутного масла, свежего или сухого имбиря, 2 растертых зубчика чеснока и красный перец по вкусу.

Полученного маринада должно хватить на килограмм мяса.

Лимонный маринад (рецепт шашлыка из курицы)

Этот маринад идеально подойдет для курятины. Время маринования – 2-3 часа.

Смешайте 1/2 чайной ложки черного перца, столько же корицы, по 1 чайной ложке паприки и соли и 2 чайные ложки сушеных итальянских трав. В специи добавьте 2 растертых зубчика чеснока и столовую ложку лимонного сока. Этой смеси хватит примерно на полкилограмма куриного филе.

Чтобы шашлык получился особенно нежным, смешайте по 2 столовых ложки лимонного сока и оливкового масла и смазывайте этим составом мясо во время жарки.



Нанижите на шампуры к мясу овощи – они будут служить гарниром

Маринад на основе йогурта и карри (рецепт шашлыка из мяса птицы)

Этот маринад лучше всего подойдет для птицы или белого мяса. Время маринования – 2-3 часа.

Стакан натурального нежирного йогурта без добавок смешайте с 2 чайными ложками карри и посолите по вкусу. В смесь добавьте порезанный зеленый лук и помидоры черри. Замаринуйте мясо на 2-3 часа.

Маринад для рыбного шашлыка

Этот маринад идеально подойдет к любому виду рыбы. Время маринования – 1-2 часа.

На полкилограмма рыбного филе возьмите одну среднюю луковицу и нарежьте ее кольцами. Далее измельчите 1-2 зубчика чеснока (в зависимости от размера) и мелко порубите небольшой пучок укропа. Все это смешайте, посолите, поперчите молотым белым перцем и залейте столовой ложкой оливкового масла.



Для разнообразия – выберите несколько видов мяса или рыбы для шашлыка

Когда смесь будет готова, нарежьте тонкими кольцами половину лимона, добавьте его в маринад и тут же кладите в него кусочки рыбы.

Экспресс-рецепт для маринада (рецепт шашлыка для спонтанного пикника)

Если же вы решили поехать на пикник спонтанно и у вас нет 6-8 часов для маринования мяса, не стоит сразу прибегать к "тяжелой артиллерии" и замачивать мясо в майонезе или уксусе. Таким маринадом вы только испортите шашлык.

К нарезанному мясу добавьте потертую луковицу, соль, перец и другие специи по вкусу. И залейте мясо минеральной водой. Через полчаса можете смело приступать к жарке.



Рецепт экспресс-маринада для шашлыка очень простой

Свиные ребра на мангале

Ингредиенты:

свиные ребра 1, 5 кг

4 ст. л. томатного соуса

2 ст. л. сока апельсина и жидкого меда

1 ст. л. соевого соуса и винного уксуса



Свинные ребрышки на мангале – хорошая альтернатива шашлыку

Рецепт приготовления свиннячих ребер на мангале:

1. Перед жаркой ребрышки нужно отварить. Это лучше сделать дома заранее. Таким образом мясо не высохнет и будет очень сочным. Приготовьте маринад – смешайте сок апельсина, мед, соевый соус и винный уксус. Залейте соусом ребрышки и оставьте их мариновать на 3-4 часа.

2. Ребрышки выложите на решетку мангала и жарьте 20-30 минут. За 10 минут до окончания приготовления полейте ребрышки остатками маринада – так вы получите идеальную золотистую корочку.

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Рулетики из курицы и бекона на мангале

Ингредиенты:

куриная грудка 3-4 шт

бекон 1 упаковка

твердый сыр

чеснок 2-3 зубчика

соль, перец и приправы по вкусу



Рулетики из курицы и бекона вкуснее со свежими овощами

Рецепт приготовления рулетиков из курицы и бекона:

1. Хорошо промойте куриные грудки и обсушите их бумажным полотенцем. Разрежьте каждое филе вдоль. Посолите и поперчите мясо.

2. Положите в середину каждого филе сыр. Можно добавить зелень и овощи, например, помидоры или красный перец. Заверните филе в рулетики. Оберните каждый рулетик кусочком бекона – так мясо будет сочным.

3. Выложите рулетики на решетку мангала. Они готовятся очень быстро – 10-15 минут.

Стейк на гриле

Ингредиенты:

стейк свинной

2 ст.л соевого соуса

горчица в зернах

соль, перец по вкусу



Солите стейк минимум за 40 минут до жарки

Рецепт приготовления стейка на гриле:

1. Посолите и поперчите стейки. Добавьте соевый соус и горчицу. Дайте мясу промариноваться 1-2 часа. Важно! Солить стейк нужно как минимум за 40 минут до приготовления, а не солите сразу перед жаркой.

2. Положите стейки на решетку гриля и обжарьте по 5 минут с каждой стороны (зависит от толщины мяса).

3. Снимите мясо с гриля и заверните в фольгу. Дайте мясу "отдохнуть" 15-20 минут.

Десерты на пикник

Если дома с духовкой можно приготовить все что угодно, то на пикинк стоит позаботиться об особых блюда, которые можно будет приготовить на мангале или гриле. Идеальный вариант для десерта – это фрукты.

Лучше всего подходят для обжарки на гриле – бананы, яблоки, груши, дыни, арбузы, персики. А вот цитрусовые лучше не жарить, а использовать их сок для подливки к основному блюду.

Яблоки с сахаром и корицей

Ингредиенты:

1 кг яблок (отдайте предпочтение крепким сортам)

сок 1 апельсина

сахар 3 ст.л

молотая корица 1 ч.л



Такие яблоки можно готовить и на гриле

Рецепт приготовления яблок с корицей и сахаром:

1. Соус для десерта желательно приготовить дома. Смешайте сок апельсина и сахар, разогрейте, пока сахар полностью растворится. Добавьте корицу и подержите на огне еще 1-2 минуты. Залейте соус в маленькую баночку и возьмите с собой.

2. Очистите яблоки от кожуры и порежьте их на четвертинки. Замочите яблоки в соусе и нанижите их на шампуры. Готовьте на мангале около 5-6 минут.

Бананы с шоколадом на мангале

Ингредиенты:

бананы (по количеству человек)

шоколад 1 плитка

зефир



Готовить бананы на мангале можно одновременно с картофелем

Рецепт приготовления бананов с шоколадом на мангале:

1. Разрежьте бананы посередине, чтобы получились "лодочки". Начините банан шоколадом и зефиром.



Бананы на мангале готовятся очень быстро

2. Заверните бананы в фольгу и обжарьте на решетке мангала 5 минут. Перед подачей бананы можно посыпать кокосовой стружкой или корицей.

Напитки на пикник

Лучше оставьте газированные напитки и сладкие соки дома, на природу возьмите много питьевой воды. Прекрасно подойдут лимонады – они освежают, а к тому же гораздо полезнее обычной газировки.

Мятный лимонад

Ингредиенты:

250 мл воды

125 г сахара

4-5 веточек свежей мяты

2 больших апельсины

1 большой лимон

1 л спрайта



Лимонад прекрасно утолит жажду на пикнике

Рецепт приготовления мятного лимонада:

1. Сахар положите в большую емкость, залейте водой. Лучше, если вода будет подогрета. Положите в сироп мяту и дайте остыть.

2. Выжмите из цитрусов сок. Смешайте в кувшине сок и остывший сироп и долейте спрайт.

3. Подавайте в стаканах с веточкой мяты и ломтиками лимона или апельсина. Если у вас есть сумка-холодильник – возьмите с собой кусочки льда и добавляйте в каждый стакан.

Вишневый лимонад

Ингредиенты:

1 большой лимон

2 средних апельсина

3-4 веточки мяты

100 мл вишневого сиропа или сока

лед в кубиках

газировка



Что брать для пикника на природу: не забудьте о напитках

Рецепт приготовления вишневого лимонада:

1. Нарежьте половинку апельсина и четверти лимона ломтиками. Из других фруктов – выжмите сок.

2. В большой емкости смешайте выжатый сок и вишневый сироп/сок. Добавьте мяту и лед. Залейте все газированной или обычной питьевой водой по вкусу.

Какой алкоголь брать на пикник

Как пикник обходится без алкоголя? Однако помните несколько правил употребления таких напитков на природе. Обязательно перекусите перед первым приемом алкоголя – легкие салаты, закуски или сэндвичи прекрасно подойдут. Отдайте предпочтение легким напиткам, например, вину, сидру или пиву. Главное правило – помните о чувстве меры: ведь основная цель вашей вылазки – активный отдых на свежем воздухе, общение с друзьями, удовольствие вкусной едой, а не марафон по количеству выпитого.

Рецепт сангрии

Ингредиенты:

красное вино 0,7 л

питьевая вода 0,7 л

сахар 2 ст.л.

2 апельсина

1 лимон

лед



Сангрия – идеальный напиток для вашего пикника

Рецепт приготовления сангрии:

1. Нарежьте фрукты кружочками вместе с кожурой.

2. В емкость налейте вино и воду, добавьте сахар и хорошо перемешайте. Добавьте нарезанные фрукты.

3. Подавайте со льдом и кусочками фруктов.

Приятного аппетита! Делитесь фотографиями своих блюд в комментариях :)