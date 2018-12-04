Что приготовить на Новый год 2019 – над этим вопросом все задумываются еще задолго до новогодних праздников. Так уж исторически сложилось, что на этот праздник мы готовим из дорогих продуктов – ананасы, красная икра и рыба, килограммы мяса, а еще тонны одинаковых салатов, щедро сдобренных майонезом. Это бьет не только по вашему карману, но и по здоровью!

Вот и получается, что на столах украинцев на Новый год почти идентичные блюда из года в год, столы накрыты "по-богатому", денег потрачено много, а на утро болит желудок ... И если вам это надоело, то эти рецепты вам пригодятся!

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Новогоднее меню: что приготовить

Один из самых известных украинских поваров и основатель гастромастерской Confiture Евгений Клопотенко поделился с Lifestyle24 своими авторскими рецептами горячих блюд и десерта для новогоднего стола, которые вы сможете повторить.

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Мясной рулет с ягодами в духовке

"Готовя мясной рулет можно экспериментировать – использовать различные ягоды, например, айву, малину или смородину. В несезон вы можете использовать замороженные ягоды и сухие цветы бархатцев", – Евгений Клопотенко.



Ингредиенты на 4 порции:

– 600 г говяжьего ошейка;

– несколько веточек розмарина;

– 3 зубчика чеснока;

– несколько соцветий бархатцев;

– 150 г ягод кизила;

– 1 ст. л. оливкового масла;

– соль, перец (по вкусу).



Рецепт мясного рулета с ягодами

Рецепт мясного рулета в духовке:

1. Ошеек зачищаем от пленок, разрезаем таким образом, чтобы он имел плоскую форму, и отбиваем.

2. Веточки розмарина нанизываем на мясо, равномерно распределяем по куску мяса чеснок, пропущенный через давилку, солим и перчим.



Рецепт мясного рулета с ягодами

3. Добавляем сверху кизил, раздавленный руками, и лепестки бархатцев, сворачиваем мясо в рулет и скрепляем кулинарной нитью или зубочистками.

4. Поливаем рулет сверху оливковым маслом и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 20-25 минут. Важно не пересушить мясо, внутри рулет должен оставаться сочным и розовым.



Рецепт мясного рулета с ягодами

5. Такой мясной рулет идеально подавать с вишневым соусом или острым соусом чили. А на гарнир приготовьте картофельное пюре или запеченные овощи.

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Новое мясо по-французски

"Мясо по-французски – именно то блюдо, подход к которому мне бы хотелось изменить. Я считаю, что в том виде, в котором оно сейчас существует, – это настоящая боль для отечественной кулинарии и лично для меня. Под огромным количеством лука, тоннами майонеза и жирного сыра мы прячем маленький кусочек мяса и запекаем его. Стоит также напомнить, что кроме сомнительных вкусовых качеств это блюдо наносит сокрушительный удар нашей поджелудочной железе. Я нашел очень простой способ изменить этот рецепт", – Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

– свиной биток;

– лук;

– сахар;

– уксус яблочный;

– растительное масло;

– сыр бри;

– соль и перец.



Рецепт мяса по-французски с сыром бри

Рецепт мяса по-французски с сыром бри:

1. Нарезаем тонкие биточки из свинины, застилаем их пищевой пленкой и отбиваем. Солим и перчим с двух сторон.

2. Чистим лук от шелухи и делаем луковый конфитюр (рецепт по активной ссылке), но без меда.

3. Противень застилаем пергаментом, выкладываем биточки и отправляем на 10 минут в разогретую духовку до 180 °С.

4. Достаем мясо, нарезаем тонкие слайсы сыра бри, выкладываем их на мясо. На сыр выкладываем немного лукового конфитюра и снова ставим в духовку еще на 10 минут.

5. Проверяем готовность мяса, разрезав его. Оно должно быть без красных прожилок и не пересушенным.

Свиная вырезка с томатной сальсой и гарниром из пюре и хрена

"С помощью этого рецепта вы, находясь дома, сможете попробовать ресторанное блюдо. Уже не нужно никуда ходить. Устройте ресторан у себя на кухне, приготовив нежную свинину с коньячно-медовой корочкой, томатную сальсу и слегка островатое пюре с хреном", – Евгений Клопотенко.

Ингредиенты для мяса:

– свиная вырезка;

– мед;

– лимонный сок;

– оливковое масло;

– соль, перец (по вкусу).



Ингредиенты для пюре:

– картофель;

– сливки;

– сливочное масло;

– белый хрен (в баночке) по вкусу;

– соль, перец (по вкусу).

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Ингредиенты для томатной сальсы:

– томаты;

– базилик;

– оливковое масло;

– чеснок;

– соль по вкусу.



Рецепт свиной вырезки с томатной сальсой и гарниром из пюре и хрена



Рецепт свиной вырезки:

1. Свиную вырезку обмазываем смесью оливкового масла, лимонного сока, соли и перца.

2. Запекаем при 180 °С почти до готовности.

3. Достаем мясо из духовки.

4. В сковороде подогреваем масло, обжариваем свинину, добавляем коньяк, мед и глазируем мясо до темно-коричневой корочки.

Рецепт пюре с хреном:



1. Отвариваем картофель до готовности.

2. В отварной картофель добавляем сливочное масло, подогретые сливки и белый хрен, солим, перчим. Немного подогреваем пюре.

Рецепт томатной сальсы:



1. Томаты нарезаем кубиками.

2. Мелко нарезаем листья базилика и чеснок.

3. Смешиваем томаты с базиликом, чесноком и оливковым масло. Солим.



Совет по подаче: на тарелку выкладываем пюре, сверху нарезанную свинину. Сальсу можете выложить на мясо или подавать отдельно.

Индейка с сухофруктами и клюквенным соусом

"Хочу поделиться с вами отличным классическим рецептом приготовления индейки – божественного и нежного мяса с сухофруктами и клюквенным соусом", – Евгений Клопотенко.

Ингредиенты для индейки:

– 1 индюшачья грудка с кожицей;

– корица (по вкусу);

– курага (по вкусу):

– сушеный инжир (по вкусу);

– белое вино (по вкусу);

– оливковое масло (по вкусу);

– барбарис (по вкусу)

– соль, перец (по вкусу).



Ингредиенты для клюквенного соуса:

– замороженная клюква;

– сахар;

– мед.



Рецепт индейки с сухофруктами и клюквенным соусом

Рецепт индейки с сухофруктами и клюквенным соусом:

1. Мелко нарезаем курагу и сушеный инжир (сухофруктов должно быть столько, чтобы они смогли обильно покрыть индюшку).

2. Смешиваем сухофрукты с корицей, солью, белым вином, черным перцем, барбарисом и оливковым маслом.

3. Натираем нашей смесью мясо. Мясо должно быть густо покрыто сухофруктами и пряностями.

4. Индейку заворачиваем в фольгу и запекаем при 180 °С до готовности.

5. Когда мясо будет наполовину готово, снимите фольгу, чтобы появилась корочка.

Как приготовить клюквенный соус:

1. Клюкву заливаем горячей водой, чтобы она разморозилась. Когда ягоды разморозятся, перетираем их через сито.

2. Ставим перетёртую клюкву на огонь.



3. Как только клюква нагреется, добавляем сахар и мед.

5. Выпаривайте смесь на медленном огне, пока соус не загустеет.

Подавайте индейку вместе с клюквенным соусом.

Утка с абрикосовым соусом

– 1 утка;

– 1 лимон;

– 1 ч. л. гуньба сенной;

– 1 ч. л. аниса;

– 1 ч. л. соли;

– 200 г замороженных абрикосов;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 ч. л. сахара,

– 0,25 луковицы;

– щепотка аниса;

– 0,5 ст. л. меда.



Рецепт на Новый год: запеченная утка с абрикосовым соусом

Рецепт утки с абрикосовым соусом:

1. Делаем крестовые надрезы на груди тушки утки.

2. Берем 5 специй, соль, перец и смешиваем их. Специи очень важны для вкуса мяса. Возьмите, кроме соли и перца, еще хотя бы 3 специи из указанных в рецепте. Натираем специями утку, особенно надрезы.

3. Лимон разрезаем на 2 части и кладем в утку.

4. Картофель разрезаем на 2 или 4 части (в зависимости от размера). На противень выкладываем утку грудкой вверх и кладем по бокам картофель.

5. Разогреваем духовку до 200 °С и ставим утку с картошкой. Во время приготовления поливайте утиным жиром картофель. Через 1 час 40 минут сделайте надрезы у бедра, чтобы в этом месте мясо хорошо пропеклось. Затем увеличиваем температуру до 240 °С и готовим утку еще 30 минут. Должна получиться темная корочка. Чтобы проверить готовность утки, сделайте надрез, из него должен вытекать прозрачный сок (без крови).

Как приготовить абрикосовый соус:

Размораживаем абрикосы, смешиваем со всеми специями в сотейнике и ставим на маленький огонь. Даем закипеть и варим до размягчения 10 минут на маленьком огне, немного охлаждаем и перетираем через сито. Вкус соуса должен быть острым, кисло-сладким.

Трюфели из свеклы

"Без сомнения, среди нас очень много сладкоежек. Кто-то не может прожить без сладкого и дня, а кто-то позволяет себе сладкое только по праздникам. Но и те, и другие любят шоколад. Есть очень много рецептов приготовления домашних конфет, но я, как всегда, хочу вас удивить. Поэтому сегодня мы будем готовить трюфели из свеклы. Должен сказать, использование овощей в кондитерском искусстве – тренд последних лет, от которого не хотелось бы отставать. Эти нежные конфеты – отличная альтернатива магазинному ассортименту, качество которого не всегда отвечает нашим ожиданиям", – Евгений Клопотенко.



Рецепт трюфелей из свеклы

Ингредиенты на 4 порции:

– 1 большая вареная свекла;

– 1 мягкое авокадо;

– 1 ч. л. ванильного сахара;

– 2 ст. л. меда;

– 100 г темного какао-порошка и еще 20 г для посыпки;

– 50 г сливочного масла.



Рецепт трюфелей из свеклы:

1. В чаше блендера смешиваем вареную свеклу (если варите ее сами, дайте хорошо остыть в холодильнике), мякоть авокадо, ванильный сахар, мед и сливочное масло комнатной температуры. Перебиваем до получения однородной консистенции.

2. Добавляем 100 г темного какао-порошка и еще раз хорошо перебиваем. Отправляем смесь в холодильник на час.

3. Руками формируем из шоколадно-свекольной массы небольшие круглые трюфели (удобно набирать порцию с помощью чайной ложки). Обкатываем каждый трюфель в какао-порошке, выкладываем на тарелку и ставим в холодильник еще на час.

Больше рецептов от Евгения Клопотенко можно найти на сайте Klopotenko.com.

Вкусного Нового года! Делитесь в комментариях фотографиями своих новогодних блюд!