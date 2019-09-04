Что приготовить на завтрак быстро и легко – рецепты
Завтрак – самый важный прием пищи за день. Именно поэтому нужно позаботиться о том, чтобы он был максимально питательным. Журналисты LifeStyle 24 собрали самые популярные рецепты для правильного, легкого и быстрого завтрака.
Предлагаем несколько рецептов для завтрака на скорую руку. Все они довольно простые и легкие для тех, кто спешит утром, ведь максимальное время на приготовление подобных блюд – не более 20-ти минут.
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Рецепты, которые можно приготовить на завтрак быстро и легко
Гранола
Самый простой завтрак – гранола. В зависимости от ингредиентов для приготовления самого снека нужно около часа. Но сделать его стоит заранее, сама же гранола сохраняется в течение двух недель.
Ингредиенты:
50 грамм сухофруктов
800 грамм овсяных хлопьев
50 грамм измельченных орехов
1 столовая ложка меда
1 чайная ложка кунжута
200 грамм тертых яблок
Гранола – быстрый и легкий завтрак
Приготовление:
- Соединив все ингредиенты, смесь тщательно вымешать и выложить на смазанный маслом противень, формируя снеки в виде "колбасок".
- Затем блюдо нужно поместить в духовой шкаф при температуре 150 градусов. Время выпекания составляет 40-50 минут.
- Остывшую гранолу ломают на куски. В таком виде лакомиться ею можно в течение двух недель.
Утром достаточно съесть небольшое количество гранолы с йогуртом, чаем или кофе.
Творог с бананами
Быстрый и легкий завтрак, приготовление которого займет всего пять минут.
Ингредиенты:
100 граммов творога
1 большой банан
1 чайная ложка меда
Творог с бананами – вариант легкого завтрака
Приготовление:
- Высыпьте в миску 100 г творога.
- Добавьте туда чайную ложку меда.
- Нарежьте большой банан полукольцами и тоже выложите в миску.
- Тщательно перемешайте и наслаждайтесь сытной и легкой пищей.
Омлет
Классическое блюдо к завтраку, которую можно пробовать с различными вариациями.
Ингредиенты:
6 штук яиц
200 грамм сметаны
100 миллилитров нежирных сливок
60 грамм натертого твердого сыра
все остальные ингредиенты по вкусу
Позавтракав омлетом, вы получите заряд силы на целый день
Приготовление:
- Включаем духовку на 180 градусов.
- Разбиваем в миску шесть яиц, добавляем к ним сметану, сливки, щепотку соли, нашинкованную зелень, мускатный орех. Все это тщательно перемешиваем. Добавляем натертый твердый сыр.
- Смесь выливаем в смазанную маслом или сливочным маслом глубокую сковороду, ставим в духовку на 20 минут.
- Разнообразить омлет можно, добавив в него отварное мясо, ветчину или овощи.
Приятного аппетита!