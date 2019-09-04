Что приготовить на завтрак быстро и легко – рецепты

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Рецепты на завтрак - что приготовить на завтрак быстро и просто
Что приготовить на завтрак – легко и быстро / Unsplash

Завтрак – самый важный прием пищи за день. Именно поэтому нужно позаботиться о том, чтобы он был максимально питательным. Журналисты LifeStyle 24 собрали самые популярные рецепты для правильного, легкого и быстрого завтрака.

Предлагаем несколько рецептов для завтрака на скорую руку. Все они довольно простые и легкие для тех, кто спешит утром, ведь максимальное время на приготовление подобных блюд – не более 20-ти минут.

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Рецепты, которые можно приготовить на завтрак быстро и легко

Гранола

Самый простой завтрак – гранола. В зависимости от ингредиентов для приготовления самого снека нужно около часа. Но сделать его стоит заранее, сама же гранола сохраняется в течение двух недель.

Ингредиенты:

50 грамм сухофруктов
800 грамм овсяных хлопьев
50 грамм измельченных орехов
1 столовая ложка меда
1 чайная ложка кунжута
200 грамм тертых яблок

Гранола – швидкий та легкий сніданок
Гранола – быстрый и легкий завтрак

Приготовление:

  1. Соединив все ингредиенты, смесь тщательно вымешать и выложить на смазанный маслом противень, формируя снеки в виде "колбасок".
  2. Затем блюдо нужно поместить в духовой шкаф при температуре  150 градусов. Время выпекания составляет 40-50 минут.
  3. Остывшую гранолу ломают на куски. В таком виде лакомиться ею можно в течение двух недель.

Утром достаточно съесть небольшое количество гранолы с йогуртом, чаем или кофе.

Творог с бананами

Быстрый и легкий завтрак, приготовление которого займет всего пять минут.

Ингредиенты:

100 граммов творога
1 большой банан
1 чайная ложка меда

Сир із бананами – варіант легкого сніданку
Творог с бананами – вариант легкого завтрака

Приготовление:

  1. Высыпьте в миску 100 г творога.
  2. Добавьте туда чайную ложку меда.
  3. Нарежьте большой банан полукольцами и тоже выложите в миску.
  4. Тщательно перемешайте и наслаждайтесь сытной и легкой пищей.

Омлет

Классическое блюдо к завтраку, которую можно пробовать с различными вариациями.

Ингредиенты:

6 штук яиц
200 грамм сметаны
100 миллилитров нежирных сливок
60 грамм натертого твердого сыра
все остальные ингредиенты по вкусу

Поснідавши омлетом, ви отримаєте заряд сили на цілий деньПозавтракав омлетом, вы получите заряд силы на целый день

Приготовление:

  1. Включаем духовку на 180 градусов.
  2. Разбиваем в миску шесть яиц, добавляем к ним сметану, сливки, щепотку соли, нашинкованную зелень, мускатный орех. Все это тщательно перемешиваем. Добавляем натертый твердый сыр.
  3. Смесь выливаем в смазанную маслом или сливочным маслом глубокую сковороду, ставим в духовку на 20 минут.
  4. Разнообразить омлет можно, добавив в него отварное мясо, ветчину или овощи.

Приятного аппетита!

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Теги: LifeStyle Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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