Что приготовить на завтрак быстро и легко – рецепты

Завтрак – самый важный прием пищи за день. Именно поэтому нужно позаботиться о том, чтобы он был максимально питательным. Журналисты LifeStyle 24 собрали самые популярные рецепты для правильного, легкого и быстрого завтрака.

Предлагаем несколько рецептов для завтрака на скорую руку. Все они довольно простые и легкие для тех, кто спешит утром, ведь максимальное время на приготовление подобных блюд – не более 20-ти минут.

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Рецепты, которые можно приготовить на завтрак быстро и легко

Гранола

Самый простой завтрак – гранола. В зависимости от ингредиентов для приготовления самого снека нужно около часа. Но сделать его стоит заранее, сама же гранола сохраняется в течение двух недель.

Ингредиенты:

50 грамм сухофруктов

800 грамм овсяных хлопьев

50 грамм измельченных орехов

1 столовая ложка меда

1 чайная ложка кунжута

200 грамм тертых яблок



Гранола – быстрый и легкий завтрак

Приготовление:

Соединив все ингредиенты, смесь тщательно вымешать и выложить на смазанный маслом противень, формируя снеки в виде "колбасок". Затем блюдо нужно поместить в духовой шкаф при температуре 150 градусов. Время выпекания составляет 40-50 минут. Остывшую гранолу ломают на куски. В таком виде лакомиться ею можно в течение двух недель.

Утром достаточно съесть небольшое количество гранолы с йогуртом, чаем или кофе.

Творог с бананами

Быстрый и легкий завтрак, приготовление которого займет всего пять минут.

Ингредиенты:

100 граммов творога

1 большой банан

1 чайная ложка меда



Творог с бананами – вариант легкого завтрака

Приготовление:

Высыпьте в миску 100 г творога. Добавьте туда чайную ложку меда. Нарежьте большой банан полукольцами и тоже выложите в миску. Тщательно перемешайте и наслаждайтесь сытной и легкой пищей.

Омлет

Классическое блюдо к завтраку, которую можно пробовать с различными вариациями.

Ингредиенты:

6 штук яиц

200 грамм сметаны

100 миллилитров нежирных сливок

60 грамм натертого твердого сыра

все остальные ингредиенты по вкусу

Позавтракав омлетом, вы получите заряд силы на целый день

Приготовление:

Включаем духовку на 180 градусов. Разбиваем в миску шесть яиц, добавляем к ним сметану, сливки, щепотку соли, нашинкованную зелень, мускатный орех. Все это тщательно перемешиваем. Добавляем натертый твердый сыр. Смесь выливаем в смазанную маслом или сливочным маслом глубокую сковороду, ставим в духовку на 20 минут. Разнообразить омлет можно, добавив в него отварное мясо, ветчину или овощи.

Приятного аппетита!