Как приготовить вкусную паску: 5 рецептов ароматной выпечки из Западной Украины
Приближается светлый праздник – Пасха, поэтому каждая хозяйка хочет приготовить самый важный рецепт этого праздника – кулич. К главному кулинарному атрибуту очень ответственно относятся на Западной Украине, где хозяйки тщательно готовятся к приготовлению, и пользуются приметами, чтобы паска получилась удачной и пышной. Самые важные и вкусные рецепты кулича – читайте в материале.
Пасха – самый важный христианский праздник. Его с нетерпением ждет и празднует каждая семья. Особенно приготовления пасхальной корзинки ждет детвора, которая очень любит красить и разрисовывать писанки. А вот у наших мамочек или бабушек миссия сложнее – приготовить вкусный кулич для всей семьи. LifeStyle 24 собрал для вас самые популярные рецепты куличей на Западной Украине.
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Рецепты пасок из Западной Украины:
Паска обычная
Рецепт обычного кулича
Ингредиенты:
– 7 стаканов муки;
– 1/2 стакана молока;
– 100 граммов дрожжей;
– 20 желтков;
– 1 стакан сахара;
– 2 стакана разрыхленного масла;
– соль.
Рецепт приготовления кулича обычного:
1. Муку смешать с 1/2 стакана молока, залить дрожжами, разведенными в небольшом количестве молока, размешать и поставить в теплое место.
2. Когда опара поднимется, добавить 20 растертых яичных желтков со стаканом сахара и двумя стаканами молока.
3. Добавьте немного соли и муки до надлежащей густоты теста, после чего замесите и дайте подняться.
4. Выбейте тесто, положите в форму, заполнив ее до половины, дайте тесту подняться в форме, после чего выпекайте.
Маленькие куличи массой меньше 1 кг выпекают 30 минут, средние массой 1 кг – 45 минут, большие массой 1,5 кг – 1 час, огромные массой 2 кг – 1,5 часа.
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Паска домашняя
Рецепт кулича домашнего
Ингредиенты:
– 1 кг муки;
– 50 граммов дрожжей;
– 1,5 стакана молока;
– 10 желтков;
– 3 белка;
– 250 граммов сахара;
– 200 граммов сливочного масла;
– 100 граммов изюма;
– 3 ч. ложки ванильного сахара;
– 1 граммов соли.
Рецепт приготовления кулича домашнего:
1. В 1/2 стакана кипящего молока заварить 100 г муки, быстро размешав до получения эластичной массы.
2. Дрожжи развести в 1/2 стакана теплого молока и смешать со 100 граммами муки, оставив на 10 минут.
3. Соединить первые две смеси, накрыть и оставить на 1 час.
4. Желтки, сахар и соль стереть в однородную массу, взбить добела.
5. В дрожжевую смесь добавить эту однородную массу, 750 граммов муки, вымесить тесто и поставить на 2 часа для подъема, предварительно влив небольшими порциями теплое жидкое сливочное масло. После этого дать тесту подойти вторично.
6. После вторичного подъема теста осадить его, добавить 2/3 стакана изюма, предварительно обваляв их в муке, и дать тесту в третий раз подойти. Выпекать в формах 45 минут.
Кулич с сахарной глазурью
Рецепт паски с сахарной глазурью
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 3 желтка ;
– 350 граммов сахара;
– 1/2 стакана сахара;
– 90 граммов масла сливочного;
– 1/2 стакана растительного масла;
– 50 граммов сметаны;
– 2 стакана молока;
– 100 грамм свежих дрожжей или 30 граммов сухих;
– 700 граммов муки;
– 100 граммов изюма;
– 50 граммов цукатов;
– 50 граммов орехов;
– 2 пакетика ванильного сахара;
– соль по вкусу;
Глазурь:
– 2 яйца (белок);
– 140 граммов сахарной пудры;
– лимонный сок и пищевые красители.
Рецепт приготовления кулича с сахарной глазурью:
1. Яйца и желтки взбить с сахаром, добавить сметану, растопленное сливочное масло, масло, соль, ванильный сахар.
2. Молоко теплое растереть с дрожжами сырыми (если дрожжи сухие, их надо смешать с мукой) влить молоко в яйца, всыпать муку. Месить тесто до тех пор, пока оно не будет отставать от рук. После чего поставить в теплое место.
3. Форму смазать маслом, выложить тесто, чтобы оно заполнило 1/3 объема формы и поставить в теплое место. Когда тесто поднимется, поставьте в разогретую до температуры 170-180 градусов духовку. Выпекайте 40 минут.
4. Приготовить глазурь, покрасив в разные цвета. Смазать верх кулича белой глазурью и посыпать конфитюром пищевым. Можно написать в центре ХВ и сделать любой рисунок. Также можно залить кулич шоколадной глазурью.
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Паска с цукатами
Рецепт кулича с цукатами
Ингредиенты:
– 4 стакана пшеничной муки;
– 70 граммов свежих дрожжей;
– 1 стакан молока;
– 200 граммов сливочного масла;
– 6 яиц;
– 0,5 стакана сахара;
– 0,5 стакана апельсиновых цукатов;
– 0,5 стакана мелкого изюма;
– 0,5 порошка ванильного сахара;
– 1 ч. л. соли.
Рецепт приготовления паски с цукатами:
1. Приготовьте тесто опарным способом: разведите дрожжи в небольшом количестве молока, половину муки соедините с теплым молоком, добавьте дрожжи.
2. Когда тесто поднимется, положите в него оставшуюся муку, яйца, сахар, цукаты и изюм, ванильный сахар и соль. Все тщательно вымесите.
3. Дайте тесту подняться 2-3 раза. Готовое тесто выложить (1/3 по высоте) в форму для кулича или кастрюлю с высокими стенками, выстланную промасленной бумагой, и поставьте на некоторое время до увеличения объема примерно до середины высоты формы.
4. После этого поставьте форму в нагретую духовку, выпекайте при температуре 200-210 градусов. Готовую пасху покройте глазурью.
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Кулич с изюмом
Как приготовить кулич с изюмом
Ингредиенты:
– 1 килограмм пшеничной муки ;
– 50 граммов дрожжей;
– 100 граммов сахарного песка;
– 3 яйца;
– 125 граммов сливочного масла;
– 100 граммов изюма;
– 50 граммов цукатов;
– толченый кардамон;
– корица;
– 3 ст. ложки молока.
Рецепт приготовления кулича с изюмом:
1. Замесите с вечера тесто: мука, 1,5 стакана теплой воды, дрожжи, 2 яйца, сливочное масло, сахарный песок. Добавьте промытый изюм, мелко нарезанные кубиками цукаты, толченый кардамон и корицу.
2. Все тщательно вымесите, накройте полотенцем и оставьте до утра подниматься.
3. Затем выложите тесто на стол и разделите на две части.
4. Поставьте в смазанные маслом невысокие формы и дайте подняться.
5. Когда куличи поднимутся, разотрите одно яйцо, смешайте с молоком, смазать куличи и поставьте в духовку выпекать около 40 минут.