Как приготовить вкусную паску: 5 рецептов ароматной выпечки из Западной Украины

Приближается светлый праздник – Пасха, поэтому каждая хозяйка хочет приготовить самый важный рецепт этого праздника – кулич. К главному кулинарному атрибуту очень ответственно относятся на Западной Украине, где хозяйки тщательно готовятся к приготовлению, и пользуются приметами, чтобы паска получилась удачной и пышной. Самые важные и вкусные рецепты кулича – читайте в материале.

Пасха – самый важный христианский праздник. Его с нетерпением ждет и празднует каждая семья. Особенно приготовления пасхальной корзинки ждет детвора, которая очень любит красить и разрисовывать писанки. А вот у наших мамочек или бабушек миссия сложнее – приготовить вкусный кулич для всей семьи. LifeStyle 24 собрал для вас самые популярные рецепты куличей на Западной Украине.

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Рецепты пасок из Западной Украины:

Паска обычная



Рецепт обычного кулича

Ингредиенты:

– 7 стаканов муки;

– 1/2 стакана молока;

– 100 граммов дрожжей;

– 20 желтков;

– 1 стакан сахара;

– 2 стакана разрыхленного масла;

– соль.

Рецепт приготовления кулича обычного:

1. Муку смешать с 1/2 стакана молока, залить дрожжами, разведенными в небольшом количестве молока, размешать и поставить в теплое место.

2. Когда опара поднимется, добавить 20 растертых яичных желтков со стаканом сахара и двумя стаканами молока.

3. Добавьте немного соли и муки до надлежащей густоты теста, после чего замесите и дайте подняться.

4. Выбейте тесто, положите в форму, заполнив ее до половины, дайте тесту подняться в форме, после чего выпекайте.

Маленькие куличи массой меньше 1 кг выпекают 30 минут, средние массой 1 кг – 45 минут, большие массой 1,5 кг – 1 час, огромные массой 2 кг – 1,5 часа.

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Паска домашняя



Рецепт кулича домашнего

Ингредиенты:

– 1 кг муки;

– 50 граммов дрожжей;

– 1,5 стакана молока;

– 10 желтков;

– 3 белка;

– 250 граммов сахара;

– 200 граммов сливочного масла;

– 100 граммов изюма;

– 3 ч. ложки ванильного сахара;

– 1 граммов соли.

Рецепт приготовления кулича домашнего:

1. В 1/2 стакана кипящего молока заварить 100 г муки, быстро размешав до получения эластичной массы.

2. Дрожжи развести в 1/2 стакана теплого молока и смешать со 100 граммами муки, оставив на 10 минут.

3. Соединить первые две смеси, накрыть и оставить на 1 час.

4. Желтки, сахар и соль стереть в однородную массу, взбить добела.

5. В дрожжевую смесь добавить эту однородную массу, 750 граммов муки, вымесить тесто и поставить на 2 часа для подъема, предварительно влив небольшими порциями теплое жидкое сливочное масло. После этого дать тесту подойти вторично.

6. После вторичного подъема теста осадить его, добавить 2/3 стакана изюма, предварительно обваляв их в муке, и дать тесту в третий раз подойти. Выпекать в формах 45 минут.

Кулич с сахарной глазурью



Рецепт паски с сахарной глазурью

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 3 желтка ;

– 350 граммов сахара;

– 1/2 стакана сахара;

– 90 граммов масла сливочного;

– 1/2 стакана растительного масла;

– 50 граммов сметаны;

– 2 стакана молока;

– 100 грамм свежих дрожжей или 30 граммов сухих;

– 700 граммов муки;

– 100 граммов изюма;

– 50 граммов цукатов;

– 50 граммов орехов;

– 2 пакетика ванильного сахара;

– соль по вкусу;

Глазурь:

– 2 яйца (белок);

– 140 граммов сахарной пудры;

– лимонный сок и пищевые красители.

Рецепт приготовления кулича с сахарной глазурью:

1. Яйца и желтки взбить с сахаром, добавить сметану, растопленное сливочное масло, масло, соль, ванильный сахар.

2. Молоко теплое растереть с дрожжами сырыми (если дрожжи сухие, их надо смешать с мукой) влить молоко в яйца, всыпать муку. Месить тесто до тех пор, пока оно не будет отставать от рук. После чего поставить в теплое место.

3. Форму смазать маслом, выложить тесто, чтобы оно заполнило 1/3 объема формы и поставить в теплое место. Когда тесто поднимется, поставьте в разогретую до температуры 170-180 градусов духовку. Выпекайте 40 минут.

4. Приготовить глазурь, покрасив в разные цвета. Смазать верх кулича белой глазурью и посыпать конфитюром пищевым. Можно написать в центре ХВ и сделать любой рисунок. Также можно залить кулич шоколадной глазурью.

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Паска с цукатами



Рецепт кулича с цукатами

Ингредиенты:

– 4 стакана пшеничной муки;

– 70 граммов свежих дрожжей;

– 1 стакан молока;

– 200 граммов сливочного масла;

– 6 яиц;

– 0,5 стакана сахара;

– 0,5 стакана апельсиновых цукатов;

– 0,5 стакана мелкого изюма;

– 0,5 порошка ванильного сахара;

– 1 ч. л. соли.

Рецепт приготовления паски с цукатами:

1. Приготовьте тесто опарным способом: разведите дрожжи в небольшом количестве молока, половину муки соедините с теплым молоком, добавьте дрожжи.

2. Когда тесто поднимется, положите в него оставшуюся муку, яйца, сахар, цукаты и изюм, ванильный сахар и соль. Все тщательно вымесите.

3. Дайте тесту подняться 2-3 раза. Готовое тесто выложить (1/3 по высоте) в форму для кулича или кастрюлю с высокими стенками, выстланную промасленной бумагой, и поставьте на некоторое время до увеличения объема примерно до середины высоты формы.

4. После этого поставьте форму в нагретую духовку, выпекайте при температуре 200-210 градусов. Готовую пасху покройте глазурью.

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Кулич с изюмом



Как приготовить кулич с изюмом

Ингредиенты:

– 1 килограмм пшеничной муки ;

– 50 граммов дрожжей;

– 100 граммов сахарного песка;

– 3 яйца;

– 125 граммов сливочного масла;

– 100 граммов изюма;

– 50 граммов цукатов;

– толченый кардамон;

– корица;

– 3 ст. ложки молока.

Рецепт приготовления кулича с изюмом:

1. Замесите с вечера тесто: мука, 1,5 стакана теплой воды, дрожжи, 2 яйца, сливочное масло, сахарный песок. Добавьте промытый изюм, мелко нарезанные кубиками цукаты, толченый кардамон и корицу.

2. Все тщательно вымесите, накройте полотенцем и оставьте до утра подниматься.

3. Затем выложите тесто на стол и разделите на две части.

4. Поставьте в смазанные маслом невысокие формы и дайте подняться.

5. Когда куличи поднимутся, разотрите одно яйцо, смешайте с молоком, смазать куличи и поставьте в духовку выпекать около 40 минут.