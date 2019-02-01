Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома
Пицца – самое популярное блюдо итальянской кухни, которое любят во всем мире. Пицца – это отличный выбор для семейного обеда или посиделок с друзьями. Ее приготовление – настоящее искусство, которому мы хотим вас обучить.
Предлагаем три рецепта пиццы, которые готовятся разными способами и с различными начинками, которые вы можете комбинировать на свой вкус.
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Как приготовить тесто для пиццы: рецепт Джейми Оливера
Этого количества теста хватит на 6-8 блюд. Вы можете использовать все сразу для большой пиццы или лишнее тесто завернуть в пищевую пленку и положить в морозилку.
Ингредиенты:
1 кг муки высшего сорта (или 800 г муки + 200 г манной крупы);
1 чайная ложка морской соли;
14 г сухих дрожжей;
650 мл теплой воды;
1 столовая ложка сахара;
4 столовые ложки оливкового масла.
Рецепт приготовления теста для пиццы
В миске смешайте дрожжи, сахар, масло и воду, оставьте на несколько минут. Просейте муку, смешайте ее с солью и соберите горкой на чистой рабочей поверхности. Сделайте в горке ямку и влейте туда жидкую дрожжевую смесь. Замесите муку, начиная с краев горки. Вымешивайте тесто руками до того времени, пока оно не приобретет гладкую и упругую структуру.
Скатайте тесто в шар и поместите в миску, покрытую мукой. Сверху тесто тоже присыпьте мукой. Накройте миску влажным полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на час: тесто должно увеличиться в два раза.
Через час достаньте тесто, удалите лишнюю муку и помесите еще несколько минут руками.
Раскатайте тесто или растяните его руками. Примерная толщина основы пиццы – 5 мм. Снова оставьте тесто на 5-10 минут (можно прикрыть пленкой), добавьте соус и начинку и выпекайте.
Пицца на сковороде с колбасой
Пицца на сковороде готовится очень быстро – примерно 10-15 минут, и получается очень сытной. Кроме того, вам не придется раскатывать тесто.
Ингредиенты:
для теста: 1 стакан кефира;
1,5 стакана муки;
1 яйцо;
1 чайная ложка соды;
соль и черный молотый перец – по вкусу;
растительное масло – для жарки.
Для начинки:
100 г твердого сыра;
100 г копченой колбасы;
1 небольшой помидор.
Рецепт приготовления пиццы на сковороде с колбасой
Смешайте кефир и муку. Перемешайте, чтобы не было комков. Добавьте в смесь соду и разбейте яйцо. Посолите, поперчите и снова аккуратно перемешайте.
Вылейте тесто на разогретую и смазанную маслом сковороду. Когда тесто немного схватится, выложите начинку. При желании начинку можно комбинировать, однако самый простой вариант – это колбаса и помидоры. Порежьте их тонкими ломтиками и разложите на блин на сковороде. Сверху посыпьте тертым сыром.
Накройте крышкой и жарьте 10-15 минут. Когда низ подрумянится, а сыр расплавится, можно снимать с огня.
Пицца с копченым лососем
Ингредиенты:
1 пласт готового теста;
1 столовая ложка оливкового масла;
1/4 стакана тонко нарезанного красного лука;
1/2 стакана сметаны;
пол красной луковицы;
сок лайма;
180 г копченого лосося.
Рецепт приготовления пиццы с копченым лососем
Разогрейте духовку до 230 градусов. Раскатайте тесто и положите его на посыпанную мукой бумагу для выпечки. Выложите на тесто лук и оливковое масло, поставьте пиццу в духовку на 6-8 минут. Выньте и остужайте в течение 5 минут.
Смешайте сметану с соком лайма и луком. Распределите сметанный крем по пицце, разложите по всей поверхности тонко нарезанный лосось. Можно подавать.
Картофельная пицца с розмарином
Ингредиенты:
250 г пшеничной муки;
5 г сухих дрожжей;
щепотка соли и сахара;
330 мл воды комнатной температуры и 950 мл теплой воды;
1 кг очищенного молодого картофеля;
80 мл оливкового масла;
1 столовая ложка свежих листьев розмарина;
соль, перец.
Рецепт приготовления картофельной пиццы
Смешайте в большой миске муку, дрожжи, соль и сахар. Добавьте 330 миллилитров воды комнатной температуры, замесите руками или ложкой гладкое тесто. Накройте миску и оставьте при комнатной температуре, пока тесто не увеличится вдвое, примерно на 1-2 часа.
Выложите тесто на посыпанную мукой поверхность, сформируйте из него шар и накройте влажным полотенцем на 30 минут. Затем переложите тесто на промасленную бумагу, разложите его по периметру противня.
Для начинки смешайте теплую воду и соль в миске, положите в нее очень тонко нарезанный картофель и оставьте на полтора часа. После этого обсушите ломтики, сильно сжимая между бумажными полотенцами. Смешайте картофель и лук, черный перец и оливковое масло.
Разогрейте духовку до 240 градусов, распределите картофельную массу по тесту. Посыпьте пиццу розмарином и выпекайте 35 минут, пока поверхность не станет золотисто-коричневой.