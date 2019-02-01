Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома

Пицца – самое популярное блюдо итальянской кухни, которое любят во всем мире. Пицца – это отличный выбор для семейного обеда или посиделок с друзьями. Ее приготовление – настоящее искусство, которому мы хотим вас обучить.

Предлагаем три рецепта пиццы, которые готовятся разными способами и с различными начинками, которые вы можете комбинировать на свой вкус.

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Как приготовить тесто для пиццы: рецепт Джейми Оливера

Этого количества теста хватит на 6-8 блюд. Вы можете использовать все сразу для большой пиццы или лишнее тесто завернуть в пищевую пленку и положить в морозилку.

Ингредиенты:

1 кг муки высшего сорта (или 800 г муки + 200 г манной крупы);

1 чайная ложка морской соли;

14 г сухих дрожжей;

650 мл теплой воды;

1 столовая ложка сахара;

4 столовые ложки оливкового масла.

Рецепт приготовления теста для пиццы

В миске смешайте дрожжи, сахар, масло и воду, оставьте на несколько минут. Просейте муку, смешайте ее с солью и соберите горкой на чистой рабочей поверхности. Сделайте в горке ямку и влейте туда жидкую дрожжевую смесь. Замесите муку, начиная с краев горки. Вымешивайте тесто руками до того времени, пока оно не приобретет гладкую и упругую структуру.

Скатайте тесто в шар и поместите в миску, покрытую мукой. Сверху тесто тоже присыпьте мукой. Накройте миску влажным полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на час: тесто должно увеличиться в два раза.

Через час достаньте тесто, удалите лишнюю муку и помесите еще несколько минут руками.

Раскатайте тесто или растяните его руками. Примерная толщина основы пиццы – 5 мм. Снова оставьте тесто на 5-10 минут (можно прикрыть пленкой), добавьте соус и начинку и выпекайте.

Пицца на сковороде с колбасой

Пицца на сковороде готовится очень быстро – примерно 10-15 минут, и получается очень сытной. Кроме того, вам не придется раскатывать тесто.

Ингредиенты:

для теста: 1 стакан кефира;

1,5 стакана муки;

1 яйцо;

1 чайная ложка соды;

соль и черный молотый перец – по вкусу;

растительное масло – для жарки.

Для начинки:

100 г твердого сыра;

100 г копченой колбасы;

1 небольшой помидор.

Рецепт приготовления пиццы на сковороде с колбасой

Смешайте кефир и муку. Перемешайте, чтобы не было комков. Добавьте в смесь соду и разбейте яйцо. Посолите, поперчите и снова аккуратно перемешайте.

Вылейте тесто на разогретую и смазанную маслом сковороду. Когда тесто немного схватится, выложите начинку. При желании начинку можно комбинировать, однако самый простой вариант – это колбаса и помидоры. Порежьте их тонкими ломтиками и разложите на блин на сковороде. Сверху посыпьте тертым сыром.

Накройте крышкой и жарьте 10-15 минут. Когда низ подрумянится, а сыр расплавится, можно снимать с огня.

Пицца с копченым лососем

Ингредиенты:

1 пласт готового теста;

1 столовая ложка оливкового масла;

1/4 стакана тонко нарезанного красного лука;

1/2 стакана сметаны;

пол красной луковицы;

сок лайма;

180 г копченого лосося.

Рецепт приготовления пиццы с копченым лососем

Разогрейте духовку до 230 градусов. Раскатайте тесто и положите его на посыпанную мукой бумагу для выпечки. Выложите на тесто лук и оливковое масло, поставьте пиццу в духовку на 6-8 минут. Выньте и остужайте в течение 5 минут.

Смешайте сметану с соком лайма и луком. Распределите сметанный крем по пицце, разложите по всей поверхности тонко нарезанный лосось. Можно подавать.

Картофельная пицца с розмарином

Ингредиенты:

250 г пшеничной муки;

5 г сухих дрожжей;

щепотка соли и сахара;

330 мл воды комнатной температуры и 950 мл теплой воды;

1 кг очищенного молодого картофеля;

80 мл оливкового масла;

1 столовая ложка свежих листьев розмарина;

соль, перец.

Рецепт приготовления картофельной пиццы

Смешайте в большой миске муку, дрожжи, соль и сахар. Добавьте 330 миллилитров воды комнатной температуры, замесите руками или ложкой гладкое тесто. Накройте миску и оставьте при комнатной температуре, пока тесто не увеличится вдвое, примерно на 1-2 часа.

Выложите тесто на посыпанную мукой поверхность, сформируйте из него шар и накройте влажным полотенцем на 30 минут. Затем переложите тесто на промасленную бумагу, разложите его по периметру противня.

Для начинки смешайте теплую воду и соль в миске, положите в нее очень тонко нарезанный картофель и оставьте на полтора часа. После этого обсушите ломтики, сильно сжимая между бумажными полотенцами. Смешайте картофель и лук, черный перец и оливковое масло.

Разогрейте духовку до 240 градусов, распределите картофельную массу по тесту. Посыпьте пиццу розмарином и выпекайте 35 минут, пока поверхность не станет золотисто-коричневой.