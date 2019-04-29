Рецепты шашлыка из свинины, баранины и курицы, которые можно приготовить на природе

Шашлык – это главное блюдо многих пикников на природе или в парке. Вкусное, сочное и нежное мясо, которое тает во рту, точно не оставит никого равнодушным. Как приготовить вкусный шашлык из свинины, баранины или курицы – читайте в материале.

В выходные на майские праздники украинцы любят устроить замечательный отдых на свежем воздухе, с костром и конечно же с вкусными блюдами.

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Если вы собираетесь на пикник – то у нас есть для вас несколько рецептов шашлыка, которые сделают ваш отдых еще вкуснее.

Универсальный совет: выбирайте для отдыха только свежее мясо – охлажденное. Чтобы не остаться голодными после отдыха, берите 300-400 г мяса на взрослого человека. Мясо для шашлыка должно быть с минимальным количеством жира – в этом случае оно "легче" для желудка и не будет так сильно пригорать.

Шашлык из свинины

Каждый, кто любит мясо и умеет его готовить, точно имеет свой собственный секрет вкусного шашлыка или особого маринада с добавлением кефира, йогурта, с томатной пастой, минеральной водой... Но есть одно правило, которого придерживаются почти все, – жарить шашлык нужно на углях из дуба или бука. Тогда его аромат становится еще лучше!



Шашлык из свинины

Ингридиенты:

× 2 кг свиной шеи средней жирности

× 2-3 ст. л. не слишком острой аджики

× 2 зубчика чеснока

× оливковое масло

× 1 ст. л. душистого перца горошком

× 1 ч. л. черного перца горошком

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Для подачи:

× свежие овощи и зелень

× тонкий лаваш

× соус по вкусу



Рецепт приготовления шашлыка из свинины:



1. Для маринада перетрите в ступке чеснок и перец горошком до состояния пасты. Добавьте аджику, перемешайте и влейте около 1/3 стакана растительного масла. Перемешайте вилкой.

2. Мясо нарежьте кубиками (толщина примерно 5 см), выложите в миску или кастрюлю, влейте маринад и тщательно перемешайте, слегка втирая маринад в куски мяса. Если вам кажется, что маринада мало, влейте еще немного масла и снова тщательно перемешайте. Накройте и оставьте в прохладном месте на 6 часов.

3. За 30-40 минут до жарки достаньте мясо из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Приготовьте уголь – он должен выгореть, чтобы, когда вы положите на мангал шашлыки, уголь был белого цвета.

4. Если аджика не слишком соленая, то добавьте еще соли перед жаркой. Нанижите мясо на шампуры и готовьте на углях, все время поворачивая. Подавайте горячими, с зеленью, овощами, лавашем и любимым соусом.

Совет: на дно кастрюли, в которой маринуется мясо, можно положить пару пучков вашей любимой зелени (скажем, кинзы или розмарина), предварительно разобранной на веточки и размятой между пальцами. Затем выложите мясо и положите сверху несколько веточек зелени. Если класть зелень так, то у мяса появляется очень нежный аромат.

Шашлык из баранины

Баранина – мясо с характером. Чтобы убрать характерный запах, нужно приготовить насыщенный маринад с коньяком и ароматными травами.



Нежный шашалык из баранины

Ингредиенты:

× 1,5 кг баранины без костей

× 300 г куриного жира



Для маринада:

× 4 луковицы

× небольшой пучок кинзы

× небольшой пучок петрушки

× 50 мл коньяка

× 1 ст.л. винного уксуса

× 3 ст.л. растительного масла

× 1 ст.л. соли

× 1 ч.л. черного перца

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Для подачи:

× свежая зелень

× 2 луковицы

× лаваш

Классический рецепт приготовления шашлыка из баранины:



1. Мясо нарежьте на средние куски, курдючный жир – на более мелкие, и переложите все в миску.

2. Приготовьте маринад – лук очистите и нарежьте как хотите, сложите в чашу блендера, добавьте зелень, коньяк, уксус и масло, измельчите до однородности и залейте мясо. Добавьте соль и перец, перемешайте и поставьте мясо мариноваться в холодильник на 3-5 часов.

3. Нанижите мясо на шампуры и жарьте шашлык на углях до готовности, примерно 15-20 минут – если проколоть мясо, то сок должен быть прозрачным. Подавайте с зеленью, луком и лавашом.

Шашлык из курицы в маринаде из пива и меда

Благодаря невероятно удачному сочетанию пива и меда, этот маринад получается очень ароматным. Он особенно подходит для куриного мяса. Для филе достаточно двух часов, а ножки можно оставить в маринаде на сутки.



Куриный шашлык в маринаде

Ингредиенты:

× 4 больших филе куриной грудки

× 3 зубчика чеснока

× 3/4 стакана пива

× 1/4 стакана соевого соуса

× 1/3 стакана жидкого меда

× 1 ч. л. сушеных хлопьев чили

× 1 ч. л. дижонской горчицы

× 1 ст. л. оливкового масла

× кинза для подачи

Рецепт приготовления шашлыка из курицы:



1. Нарежьте куриное филе кусочками (если жарите на деревянных шпажках, то небольшим кусками, если на обычных шампурах, то толщина должна быть не менее 5 сантиметров).

2. Очистите и мелко нарежьте чеснок. В миске смешайте мед, горчицу, оливковое масло и соевый соус, добавьте хлопья чили, чеснок и влейте пиво. Размешайте маринад.

3. Залейте маринадом куриное филе, перемешайте. Накройте миску пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа.

4. Нанижите мясо на шампуры и жарьте до готовности. Во время жарки поливайте шашлык маринадом, который останется. Посыпьте мясо кинзой и сразу же подавайте.



Вкусного шашлыка! Делитесь в комментариях своими секретами идеального шашлыка!