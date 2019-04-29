Рецепты шашлыка из свинины, баранины и курицы, которые можно приготовить на природе

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Рецепты шашлыка из свинины, баранины и курицы, рецепты маринада
Рецепты шашлыка из свинины, баранины и курицы, рецепты маринада / 24 Канал

Шашлык – это главное блюдо многих пикников на природе или в парке. Вкусное, сочное и нежное мясо, которое тает во рту, точно не оставит никого равнодушным. Как приготовить вкусный шашлык из свинины, баранины или курицы – читайте в материале.

В выходные на майские праздники украинцы любят устроить замечательный отдых на свежем воздухе, с костром и конечно же с вкусными блюдами.

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Если вы собираетесь на пикник – то у нас есть для вас несколько рецептов шашлыка, которые сделают ваш отдых еще вкуснее.

Универсальный совет: выбирайте для отдыха только свежее мясо – охлажденное. Чтобы не остаться голодными после отдыха, берите 300-400 г мяса на взрослого человека. Мясо для шашлыка должно быть с минимальным количеством жира – в этом случае оно "легче" для желудка и не будет так сильно пригорать.

Шашлык из свинины

Каждый, кто любит мясо и умеет его готовить, точно имеет свой собственный секрет вкусного шашлыка или особого маринада с добавлением кефира, йогурта, с томатной пастой, минеральной водой... Но есть одно правило, которого придерживаются почти все, жарить шашлык нужно на углях из дуба или бука. Тогда его аромат становится еще лучше!

Рецепт шашлику із свинини
Шашлык из свинины

Ингридиенты:
× 2 кг свиной шеи средней жирности
× 2-3 ст. л. не слишком острой аджики
× 2 зубчика чеснока
× оливковое масло
× 1 ст. л. душистого перца горошком
× 1 ч. л. черного перца горошком

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Для подачи:
× свежие овощи и зелень
× тонкий лаваш
× соус по вкусу

Рецепт приготовления шашлыка из свинины:

1. Для маринада перетрите в ступке чеснок и перец горошком до состояния пасты. Добавьте аджику, перемешайте и влейте около 1/3 стакана растительного масла. Перемешайте вилкой.

2. Мясо нарежьте кубиками (толщина примерно 5 см), выложите в миску или кастрюлю, влейте маринад и тщательно перемешайте, слегка втирая маринад в куски мяса. Если вам кажется, что маринада мало, влейте еще немного масла и снова тщательно перемешайте. Накройте и оставьте в прохладном месте на 6 часов.

3. За 30-40 минут до жарки достаньте мясо из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Приготовьте уголь – он должен выгореть, чтобы, когда вы положите на мангал шашлыки, уголь был белого цвета.

4. Если аджика не слишком соленая, то добавьте еще соли перед жаркой. Нанижите мясо на шампуры и готовьте на углях, все время поворачивая. Подавайте горячими, с зеленью, овощами, лавашем и любимым соусом.

Совет: на дно кастрюли, в которой маринуется мясо, можно положить пару пучков вашей любимой зелени (скажем, кинзы или розмарина), предварительно разобранной на веточки и размятой между пальцами. Затем выложите мясо и положите сверху несколько веточек зелени. Если класть зелень так, то у мяса появляется очень нежный аромат.

Шашлык из баранины

Баранина мясо с характером. Чтобы убрать характерный запах, нужно приготовить насыщенный маринад с коньяком и ароматными травами.

Рецепт шашлику з баранини
Нежный шашалык из баранины

Ингредиенты:
× 1,5 кг баранины без костей
× 300 г куриного жира

Для маринада:
× 4 луковицы
× небольшой пучок кинзы
× небольшой пучок петрушки
× 50 мл коньяка
× 1 ст.л. винного уксуса
× 3 ст.л. растительного масла
× 1 ст.л. соли
× 1 ч.л. черного перца

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Для подачи:
× свежая зелень
× 2 луковицы
× лаваш

Классический рецепт приготовления шашлыка из баранины:

1. Мясо нарежьте на средние куски, курдючный жир – на более мелкие, и переложите все в миску.

2. Приготовьте маринад лук очистите и нарежьте как хотите, сложите в чашу блендера, добавьте зелень, коньяк, уксус и масло, измельчите до однородности и залейте мясо. Добавьте соль и перец, перемешайте и поставьте мясо мариноваться в холодильник на 3-5 часов.

3. Нанижите мясо на шампуры и жарьте шашлык на углях до готовности, примерно 15-20 минут если проколоть мясо, то сок должен быть прозрачным. Подавайте с зеленью, луком и лавашом.

Шашлык из курицы в маринаде из пива и меда

Благодаря невероятно удачному сочетанию пива и меда, этот маринад получается очень ароматным. Он особенно подходит для куриного мяса. Для филе достаточно двух часов, а ножки можно оставить в маринаде на сутки.

Рецепт шашлику із курки
Куриный шашлык в маринаде

Ингредиенты:
× 4 больших филе куриной грудки
× 3 зубчика чеснока
× 3/4 стакана пива
× 1/4 стакана соевого соуса
× 1/3 стакана жидкого меда
× 1 ч. л. сушеных хлопьев чили
× 1 ч. л. дижонской горчицы
× 1 ст. л. оливкового масла
× кинза для подачи

Рецепт приготовления шашлыка из курицы:

1. Нарежьте куриное филе кусочками (если жарите на деревянных шпажках, то небольшим кусками, если на обычных шампурах, то толщина должна быть не менее 5 сантиметров).

2. Очистите и мелко нарежьте чеснок. В миске смешайте мед, горчицу, оливковое масло и соевый соус, добавьте хлопья чили, чеснок и влейте пиво. Размешайте маринад.

3. Залейте маринадом куриное филе, перемешайте. Накройте миску пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа.

4. Нанижите мясо на шампуры и жарьте до готовности. Во время жарки поливайте шашлык маринадом, который останется. Посыпьте мясо кинзой и сразу же подавайте.

Вкусного шашлыка! Делитесь в комментариях своими секретами идеального шашлыка!

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Теги: Новости Украины LifeStyle Майские праздники Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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