Red Hot Chili Peppers меняют состав: возвращение легендарного Джона Фрушанте

Суперпопулярная американская рок-группа анонсировала о возвращении гитариста и вокалиста Джона Фрушанте. Он заменит мультиинструменталиста Джоша Клингхоффера, который работал с группой 10 лет. Это не первое возвращение Фрушанте в состав "Red Hot Chili Peppers".

Джон Фрушанте вошел в рейтинг лучших гитаристов мира по версии ВВС 2010 года. Он оставлял группу несколько раз. Впервые он ушел из "Red Hot Chili Peppers" в 1992 году и вернулся через шесть лет, во второй раз дороги музыкантов разошлись в 2009 году. Тогда Джон Фрушанте обосновал свое решение разногласиями в музыкальных интересах.

Новостью об изменениях в своем составе коллектив поделился на официальной странице в инстаграме.

Джош прекрасный музыкант, которого мы уважаем и любим. Мы глубоко благодарны ему за время, проведенное с нами, и многочисленные дары, которые разделили вместе,

– высказались представители "Red Hot Chili Peppers".

Джон Фрушанте пришел в "Red Hot Chili Peppers" в 1988 году. Вместе с ним группа записала свои самые известные и успешные альбомы – "Blood Sugar Sex Magik", "Californication", "By the Way" и "Stadium Arcadium", получив за последний четыре премии Грэмми.

Что известно о творчестве Джона Фрушанте?

В пятнадцать лет Фрушанте впервые попадает на концерт "Red Hot Chili Peppers" и вскоре становится их поклонником. Он идеализировал гитариста Хиллела Словака, который, по его мнению, был создателем всех гитарных и басовых партий в первых трех альбомах группы. Хиллел Словак умер от передозировки героином в 1988 году, а барабанщик Джек Айронс покидает группу, не способный принять смерть Словака. Бас-гитарист Фли и вокалист Энтони Кидис формируют новый состав. Фли предлагает провести прослушивание с Фрушанте и утверждает музыканта.

Неожиданный успех сразу же превратил "Red Hot Chili Peppers" в рок-звезд. Фрушанте был смущен этой волной популярности, ему трудно было приспособиться. Вскоре после выхода альбома у него начало развиваться негативное отношение к популярности группы. Он отказался выйти на сцену во время выступления в Токийском клубе "Quattro" в мае 1992 года заявив, что он покидает группу.



"Red Hot Chili Peppers" / Getty Images

За четыре года пребывания в группе в Фрушанте выработалась очень сильная зависимость от наркотиков. Кроме курения марихуаны, он также использовал героин и был на грани тотальной зависимости от него. По возвращению в Калифорнию летом 1992 года, Фрушанте упал в сильную депрессию, чувствуя, что его жизнь завершилась и он уже не может писать музыку или играть на гитаре.

В начале 1998 года "Red Hot Chili Peppers" уволили гитариста Дэйва Наварро и были на грани распада. Когда Фли посетил дом Фрушанте и попросил его вернуться в коллектив, то начал плакать и сказал, что "ничто в мире не сделает его счастливым".