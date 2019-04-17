Редкие фото: Киану Ривз удивил поклонников чувствительной съемкой для глянца

Популярный голливудский актер Киану Ривз ведет одинокий образ жизни. 54-летнего красавца нельзя увидеть на светских вечеринках или роскошных торжественных мероприятиях. Поэтому появление Киану Ривза в глянце стало неожиданностью для его поклонников.

Голливудский актер, не стремится к публичности и чрезмерному вниманию от СМИ, обычно избегает общения с журналистами. Вместе с тем Киану Ривза можно с легкостью встретить в общественных парках Нью-Йорка или в метро. Но на днях актер создал фурор вокруг своей персоны: он ошеломил сторонников неожиданной съемкой для журнала GQ.

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Перед камерами Киану Ривз появился в грубых образах в стиле своего героя Джона Уика из одноименной серии фильмов. Сами фото были сделаны в черно-белых тонах, что придало им еще большей таинственности. Для стильной съемки актер примерил роскошные костюмы от мировых брендов Chester Barrie, Louis Vuitton, The Row, Saint Laurent.

Киану Ривз в новой фотосессии для глянца / GQ

Кроме этого, актер дал большое интервью журналистам, в котором рассказал секреты своего творчества. В частности, Киану Ривз заявил, что длительное время был в черном списке телекомпании Fox. В 1997 году они пригласили голливудского красавца принять участие в продолжении популярного фильма "Скорость" с Сандрой Буллок, однако Киану Ривз отказался от этого предложения в пользу участия в спектакле в Канаде. С тех пор Fox прекратила сотрудничество с актером на 10 лет.

Я не сотрудничал с ними вплоть до 2008 года, когда меня пригласили на роль в фильме "День, когда земля остановилась",

– признался Киану Ривз.

Но вот участие в съемках боевика "Джон Уик", видимо, нравится актеру, ведь из года в год он соглашается на предложения продюсеров и неизменно возникает там в главной роли. В то же время Киану Ривз уверяет, что не прекратит свою карьеру "пока ноги его носят, а зрители идут в кинотеатр".

"Я не задумывался о развитии своей карьеры и о том, куда стоит двигаться. Но совсем недавно все изменилось", – добавил Киану Ривз, не рассекретив причин.