Редкий выход: Мелания Трамп надела платье, которое подойдет на любые случаи жизни

Американская первая леди Мелания Трамп, как и весь остальной политикум, теперь редко появляется на публике из-за пандемии коронавируса. Ее новый выход, в котором она побывала в Космическом центре Кеннеди, поразил простотой и элегантностью одновременно.

Вместе с Дональдом Трампом Мелания побывала на мысе Канаверал в США, откуда планировался запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании ЅрасеХ на Международную космическую станцию. И хоть запуск отменился всего за 16 минут до старта, но президентская чета все же прибыла в Космический центр, чтобы стать свидетелями события. Об этом сообщают на Foot Wear News.

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Для официального выхода первая леди США выбрала лаконичное платье от Azzedine Alaïa, которое может подойти на все случаи жизни: на вечеринку, в офис, на официальное мероприятие, в ресторан или даже на шопинг. Удобный и простой крой, длина миди и вышитые орнаменты прекрасно гармонировали между собой. Свое черное платье Мелания дополнила солнцезащитными очками и бежевыми туфлями-лодочками от Manolo Blahnik. Ни Дональд Трамп, ни Мелания не имели защитных масок или перчаток.



Мелания Трамп с Дональдом Трампом отправляют в Космический центр Кеннеди / Getty Images

Добавим, что на важное для космической индустрии США мероприятие прибыла еще и дочь Дональда Трампа – Иванка вместе с мужем Джаредом Кушнером и детьми. Женщина надела не менее эффектный образ – белое платье на бретелях с крупным принтом в форме цветка желтого цвета. Свой look она завершила бежевыми туфлями-лодочками, большой белой сумкой и маской на лице. В противовес своей мачехе, она все же отдала предпочтение индивидуальным средствам защиты на массовом мероприятии.