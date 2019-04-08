Редкий выход: 45-летняя Кейт Мосс пришла на мероприятие с 16-летней дочерью Лилой

Британская супермодель Кейт Мосс и ее дочь, которая пошла по стопам матери, Лила Грейс, стали почетными гостями на свадьбе знаменитого дизайнера. Их общее появление на публике сильно взбудоражило Сеть, так как они крайне редко вместе выходят в свет.

На днях дизайнер Марк Джейкобс и его возлюбленный Чарли Дефранческо узаконили свои отношения и официально стали супругами. На важное событие модельер пригласил немало почетных гостей, среди которых супермодель Кейт Мосс и ее дочь Лила Грейс Мосс.

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Их появление на свадьбе знаменитости было очевидным, так как они обе тесно связаны с собственным брендом Марка Джейкобса. 45-летняя Кейт Мосс начинала карьеру с его показов, а 16-летняя Лила впервые вышла на подиум в его нарядах осенью 2018 года.

После их совместного выхода таблоиды заблестели заголовками об их сходстве и отличном внешнем виде 45-летней Кейт. Для светского события звездная мама надела длинное свободное платье цвета марсала с бархатными вставками возле плечей и манжетами. Волосы Кейт Мосс собрала в аккуратный пучок, а образ дополнила босоножками в цвет к наряду и черным клатчем.

Ее дочь решила акцентировать внимание на роскошной модельной фигуре. Она надела мини-платье золотистого оттенка с открытыми плечами и массивным бантом на поясе. Прическа 16-летней Лилы Грейс Мосс была еще проще, чем у ее мамы – она решила распустить волосы, не прибегая к укладке. Образ юной модели дополнили черные босоножки на каблуке и сумка в тон.



Кейт Мосс с дочкой Лилой / Getty Images



Кейт Мосс с дочкой Лилой / Getty Images