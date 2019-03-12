Редкий выход: Анджелина Джоли с детьми пришла на кинопремьеру

Голливудская актриса Анджелина Джоли все больше времени проводит со своими 6 детьми. Знаменитая американка не избегает совместных публичных выходов с потомками, во время которых демонстрирует семейную идиллию.

Так, на днях в Лос-Анджелесе отгремела премьера фильма "Дамбо" (Dumbo), на которую пришло немало голливудских звезд. Среди приглашенных гостей показа была и Анджелина Джоли, которая посетила светское событие в сопровождении 4 младших детей.

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На красной дорожке актриса появилась в роскошном белом платье с обнаженной спиной, благодаря которой участники мероприятия могли разглядеть стильные татуировки звезды. Анджелина Джоли дополнила свой образ лаконичными украшениями и счастливой улыбкой.

Звездная мамочка не отходила от своих потомков: 14-летней Захары, 12-летней Шайло, 10-летних Вивьен и Нокс. И хоть Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма с тремя дочерьми, однако только Захара согласилась примерить черное платье. Все остальные дети предстали перед камерами в штанных костюмах.

А вот старшие усыновленные дети актрисы отказались идти на кинопремьеру "Дамбо". Видимо, для 17-летнего Мэддокса и 15-летнего Пакса сюжет фильма был слишком детским.

Что известно о фильме Дамбо?

Увлекательная кинолента рассказывает историю о цирковом слоненке Дамбо. Животным занимается бывшая звезда цирка Холт Ферриер и его дети Милли и Джо. Слоненок родился с большими ушами, что часто вызывало улыбку у людей. Однако такой недостаток Дамбо сумел превратить в свое преимущество: благодаря ушам он научился летать и стал любимцем публики.

Главные роли в фильме "Дамбо" сыграли известные актеры, среди которых – Колин Фаррелл, Ева Грин, Дэнни Девито, Майкл Китон, Алан Аркин, Джозеф Гатт, Сэнди Мартин. Воплотить неординарную историю взялся режиссер Тим Бертон, который недавно экранизировал "Алису в стране чудес". Премьера фильма в мире состоялась 11 марта, а вот украинские киноманы увидят фильм с 28 марта.

Смотрите трейлер фильма "Дамбо": видео