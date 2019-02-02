Редкий выход: Хайден Панеттьери со своим бойфрендом засветилась на светском событии

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Хайден Панеттьери засветилась на кинопремьере
Хайден Панеттьери засветилась на кинопремьере / www.gettyimages.com

Экс-невеста Владимира Кличко продолжает крутить роман с начинающим актером Брайаном Хикерсоном, который моложе ее на год. На днях Хайден Панеттьери засветилась с ним на светском мероприятии.

Влюбленная пара пришла в концертный зал ArcLight, что в Лос-Анджелесе. Именно там состоялась премьера документального фильма о вымирании акул.

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Перед камерой Хайден Панеттьери предстала в широких синих брюках, прозрачной кофте с топом и кожаной куртке. Как можно увидеть на фото со светского мероприятия, актриса сильно поправилась. Однако для публичного выхода она сделала стильную укладку волос и выглядела гораздо аккуратнее, чем на домашних кадрах Брайана Хикерсона.

Хайден Панеттьєрі у Лос-Анджелесі
Хайден Панеттьери в Лос-Анджелесе / Getty Images

Екс-наречена Володимира Кличка

Экс-невеста Владимира Кличко / Getty Images

Стоит отметить, что пару подловили только у выхода со светского мероприятия. На самой премьере Хайден позировала перед камерами сама или же со своими голливудскими коллегами. Она выглядела очень счастливой и смущала чрезмерной эмоциональностью.

Хайден Панеттьєрі здивувала своєю емоційністю
Хайден Панеттьери удивила своей эмоциональностью / Getty Images

Голлівудські актори на прем'єрі фільму
Голливудские актеры на премьере фильма / Getty Images

Хайден Панеттьєрі на світському заході
Хайден Панеттьери на светском мероприятии / Getty Images

Что известно о новых отношениях Хайден Панеттьери?

В августе 2018 года Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили разорвать помолвку. Пара не рассказала деталей завершения отношений и не комментировала резонансную новость. Известно, что их совместная дочь Кайя-Евдокия осталась жить со звездным папой, а вот актриса вернулась в Лос-Анджелес.

Уже в течение месяца Хайден Панеттьери засветилась с новым бойфрендом. Им оказался 28-летний актер Брайан Хикерсон. Новый роман Хайден Панеттьери стал едва ли не самой обсуждаемой новостью в Голливуде. Друзья и родственники звезды признавались, что отношения с Брайаном Хикерсоном пагубно на нее влияют, ведь актриса начала злоупотреблять алкоголем и удивляет поклонников внешним видом. 

Теги: LifeStyle Голливуд Звездные романы Хайден Панеттьери
Источник: 24 Канал
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