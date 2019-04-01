Редкий выход: Эмили Ратаковски посетила футбольный матч со своим мужем

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Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Маклард
Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Маклард / Instagram / @emratagang

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски и ее муж Себастьян Бир-Маклард совершили редкий совместный выход. Папарацци заметили звездную пару на футбольном матче в воскресенье, 31 марта.

Несмотря на то, что 27-летняя Эмили Ратаковски на весь мир славится своими откровенными фото и часто позирует обнаженной или в нижнем белье, свою личную жизнь она старается афишировать как можно меньше. Однако накануне звезда все-таки попала в объективы папарацци вместе со своим мужем Себастьяном Бир-Маклардом.

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Знаменитости посетили баскетбольный матч, в котором сыграли команды "Майами Хит" и "Нью-Йорк Никс". Игра состоялась в Мэдисон-сквер-гарден в воскресенье, 31 марта. Эмили и ее муж Себастьян сидели в первом ряду и внимательно следили за тем, что происходило на площадке. Однако они не забывали обниматься, целоваться и не отпускали руки друг друга.

На спортивное мероприятие Эмили Ратаковски надела соблазнительный спортивный костюм, состоящий из топа и юбки, от своего бренда Inamorata. Дополнила образ кроссовками Nike и минималистичными украшениями.

Емілі Ратажковскі з чоловіком
Эмили Ратаковски с мужем Себастьяном Бир-Маклардом / Instagram / @emratagang

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски с мужем Себастьяном Бир-Маклардом / Instagram / @emratagang

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
Источник: LifeStyle 24
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