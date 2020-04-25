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Регина Тодоренко попала в скандал из-за высказывания о домашнем насилии: детали

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Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Instagram / @reginatodorenko

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко оказалась в центре скандала из-за высказывания относительно домашнего насилия. Она вспомнила о гибели мужа российской блогерши Екатерины Диденко и коснулась темы звездных разводов и насилия в семье.

Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов дали интервью Лауре Джугелии. Из-за пандемии коронавируса разговор состоялся в онлайн-режиме. Вокруг него сразу начался скандал в сети из-за высказываний относительно расставаний звезд шоу-бизнеса, хороших фотографий в сети и домашнего насилия. Да и до того она эмоционально высказывалась по поводу этих тем. Вскоре Регина поспешила извиниться за свои слова на личной странице в инстаграме.

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Недавно ведущая российского шоу "Голос. Дети" Агата Муцениеце рассталась с Павлом Притучным, после чего во время прямого эфира в инстаграме рассказала, что бывший муж поднимал на нее руку. Тогда Регина не поняла, для чего Агата обнародовала личные проблемы, и довольно жестко прокомментировала это.

Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: "Боже, мой муж меня бьет". Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?
– заявила Тодоренко.

Также отметился скандальными заявлениями и ее муж Влад Топалов.

Надо же быть идиотом, чтобы думать, что если есть хорошая картинка, значит в жизни все красиво. У всех все одинаково. Мы тоже ругаемся, и те пары, о которых мы говорим, это нормально. "Ах, он оказывается был груб с ней?" В смысле? Ну он мужик, конечно, он может быть грубым, это его природа. И женщина могла быть грубой, это естественно,
– сказал муж телеведущей.

В разговоре вспомнили и трагическую гибель мужа российской блогерши Екатерины Диденко, который решил устроить ей шикарную вечеринку в честь 29-летия и для создания праздничного антуража высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. Это повлекло его смерть и унесло жизни еще 2 человек.

Мы не полные идиоты, которые показывают, как человек умирает в сухом льду,
– заявила Тодоренко.

Также Регина стала гостьей эфира журнала Glamour, где в разговоре с редактором тоже шла речь о бытовом насилии.

"Первым пунктом в психологических исследованиях стоит то, что женщине нравится быть жертвой. Женщине, которую насиловали, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: муж ее избил, когда был пьяным, а на утро она ему и рассол принесет, и супчик. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины бьют мужчин? Каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже надо принимать во внимание. Оставаясь с таким мужем, вы его только дополнительно провоцируете. Женщина должна всем видом показывать, что она не будет жертвой. Тогда ей удастся избежать насилия", – отметила знаменитость.

Известно, что Тодоренко была "Женщиной года" по версии журнала Glamour, однако после таких слов издание лишило ее этого звания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Glamour_Russia (@glamour_russia)

После всех этих событий ведущая поспешила извиниться за свои слова. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в инстаграме.

Я прошу прощения за свои некорректные формулировки. Я против домашнего насилия. Возможно, во мне говорят детские страхи. Возможно, я не готова, как и сотни других женщин, рассказать, что со мной произошло. Возможно, я не готова выглядеть жалкой. Поэтому я прошу вас конструктивно высказаться под этим постом и сказать, чем я могу быть полезна в данной ситуации,
– обратилась к подписчикам Тодоренко.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Регина Тодоренко Скандал LifeStyle
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