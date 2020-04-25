Регина Тодоренко попала в скандал из-за высказывания о домашнем насилии: детали

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко оказалась в центре скандала из-за высказывания относительно домашнего насилия. Она вспомнила о гибели мужа российской блогерши Екатерины Диденко и коснулась темы звездных разводов и насилия в семье.

Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов дали интервью Лауре Джугелии. Из-за пандемии коронавируса разговор состоялся в онлайн-режиме. Вокруг него сразу начался скандал в сети из-за высказываний относительно расставаний звезд шоу-бизнеса, хороших фотографий в сети и домашнего насилия. Да и до того она эмоционально высказывалась по поводу этих тем. Вскоре Регина поспешила извиниться за свои слова на личной странице в инстаграме.

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Недавно ведущая российского шоу "Голос. Дети" Агата Муцениеце рассталась с Павлом Притучным, после чего во время прямого эфира в инстаграме рассказала, что бывший муж поднимал на нее руку. Тогда Регина не поняла, для чего Агата обнародовала личные проблемы, и довольно жестко прокомментировала это.

Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: "Боже, мой муж меня бьет". Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?

– заявила Тодоренко.

Также отметился скандальными заявлениями и ее муж Влад Топалов.

Надо же быть идиотом, чтобы думать, что если есть хорошая картинка, значит в жизни все красиво. У всех все одинаково. Мы тоже ругаемся, и те пары, о которых мы говорим, это нормально. "Ах, он оказывается был груб с ней?" В смысле? Ну он мужик, конечно, он может быть грубым, это его природа. И женщина могла быть грубой, это естественно,

– сказал муж телеведущей.

В разговоре вспомнили и трагическую гибель мужа российской блогерши Екатерины Диденко, который решил устроить ей шикарную вечеринку в честь 29-летия и для создания праздничного антуража высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. Это повлекло его смерть и унесло жизни еще 2 человек.

Мы не полные идиоты, которые показывают, как человек умирает в сухом льду,

– заявила Тодоренко.

Также Регина стала гостьей эфира журнала Glamour, где в разговоре с редактором тоже шла речь о бытовом насилии.

"Первым пунктом в психологических исследованиях стоит то, что женщине нравится быть жертвой. Женщине, которую насиловали, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: муж ее избил, когда был пьяным, а на утро она ему и рассол принесет, и супчик. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины бьют мужчин? Каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже надо принимать во внимание. Оставаясь с таким мужем, вы его только дополнительно провоцируете. Женщина должна всем видом показывать, что она не будет жертвой. Тогда ей удастся избежать насилия", – отметила знаменитость.

Известно, что Тодоренко была "Женщиной года" по версии журнала Glamour, однако после таких слов издание лишило ее этого звания.

После всех этих событий ведущая поспешила извиниться за свои слова. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в инстаграме.

Я прошу прощения за свои некорректные формулировки. Я против домашнего насилия. Возможно, во мне говорят детские страхи. Возможно, я не готова, как и сотни других женщин, рассказать, что со мной произошло. Возможно, я не готова выглядеть жалкой. Поэтому я прошу вас конструктивно высказаться под этим постом и сказать, чем я могу быть полезна в данной ситуации,

– обратилась к подписчикам Тодоренко.