Регина Тодоренко потеряла рекламные контракты из-за высказывания относительно домашнего насилия

Телеведущая и певица Регина Тодоренко уже несколько дней находится в центре скандала, который вызвали ее пренебрежительные высказывания в отношении домашнего насилия. После заявление ведущей известные компании, лицом которых была Регина, прекратили с ней сотрудничество.

Некоректні слова щодо домашнього насильства, які були сказані Тодоренко в одному із її недавніх інтерв'ю, неабияк вплинули на репутацію зірки та викникали хвилю обурення та осуду в мережі. Попри те, що ведуча вже публічно вибачилася та розкаялася, бренди, з якими вона мала підписані рекламні контракти, заявляють про припинення співпраці.

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Відома компанія PepsiCo розірвала з нею контракт. Телеведуча рекламувала їхню продукцію – сік J7. Представники бренду заявили, що дуже засмучені через ситуацію, яка склалася, і навіть шоковані цими словами. Твердження, сказані Регіною, не відповідають цінностям PepsiCo.

Ми виступаємо категорично проти насильства в будь-яких формах. Було ухвалене рішення про призупинення даної медіакомпанії. Ми проти насильства в будь-якій формі, і компанія прийме якісь рішення. Вони будуть озвучені пізніше. Розрив контракту – це юридична процедура, яка займає якийсь час, тому зараз передчасно говорити,

– йдеться в заяві.

Компанія P&G та її бренд підгузок Pampers також не збираються більше співпрацювати із зіркою. Вони заявили, що виступають категорично проти будь-яких проявів насильства.

Ми однаково занепокоєні як словами Регіни Тодоренко, так і спрямованою на неї агресією навіть після публічного вибачення. У цій ситуації ми не бачимо можливості продовжити співпрацю з Регіною. Частина коштів, спочатку спрямованих на рекламну кампанію за її участі, буде передана на підтримку сімей у важкій життєвій ситуації,

– йдеться в офіційній заяві.

Нагадаємо, днями Регіна Тодоренко разом із чоловіком Владом Топаловим дала онлайн-інтерв'ю. В ньому йшлося про гарні фотографії зіркових пар в мережі, розлучення та публічні заяви щодо проблем у стосунках та домашнього насильства. Тоді телеведуча сказала: "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, що він тебе вдарив?". Такі висловлення неабияк обурили коричтувачів мережі, а результаті чого виник скандал.