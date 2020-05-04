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Регина Тодоренко представила фильм о домашнем насилии: А что я сделала, чтобы помочь?

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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Instagram / @reginatodorenko

Певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая попала в скандал из-за пренебрежительных высказываний о проблеме домашнего насилия, представила документальный фильм на эту тему.

Регина Тодоренко стала объектом осуждения и травли в сети из-за некорректных формулировок в интервью, в котором говорилось о домашнем насилии. Сотрудничество с телеведущей уже прекратили известные бренды, продукцию которых она рекламировала. Для того, чтобы исправить ситуацию Регина начала работу над новым проектом, касающегося темы насилия и уже успела презентовать фильм. Премьера ленты состоялась на ее официальном ютуб-канале.

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Фильм под названием "А что я сделала, чтобы помочь?" появился в сети вчера, 3 мая. За сутки лента набрала более миллиона просмотров. В съемках приняли участие адвокаты, психологи и правозащитники. Все они дали советы жертвам насилия в семье.

Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от заблуждений в этом вопросе. А самое главное – он расскажет, что делать, если это случилось с вами или с кем-то из ваших знакомых. Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, которые нуждаются в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря,
– написала Тодоренко в инстаграм-публикации.

Она отметила, что даже те, кто занимаются проблемой домашнего насилия, рассказали, что высказанная нею точка зрения не только распространена в обществе, но и многие из них также так считали, пока не столкнулись с этой темой.

Фильм Регины Тодоренко "А что я сделала, чтобы помочь?": Смотрите видео онлайн

Напомним, Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым дала онлайн-интервью, где речь шла о хороших фотографиях звездных пар в сети, разводах и публичных заявлениях о проблемах в отношениях и домашнем насилии. В прямом эфире знаменитость сказала: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, что он тебя ударил?". Такие высказывания очень возмутили пользователей сети, в результате чего возник скандал.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Семья Психология семьи Кино Регина Тодоренко LifeStyle
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