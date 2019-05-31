Регина Тодоренко примерила свадебное платье: фото невесты

Украинская ведущая и певица, проживающая в России, активно готовится к одному из самых важных дней в ее жизни. В социальной сети Регина Тодоренко обнародовала снимки с примерки первого свадебного платья.

Несколько дней назад Регина Тодоренко ошеломила новостью о браке со своим бойфрендом и отцом сына Владом Топаловым. А уже сегодня опубликовала первые фото свадебных платьев на своей странице в Instagram.

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Украинская ведущая, которая проживает и работает в России, рассказала фанатам, что всегда мечтала о пышной свадьбе, как у Золушки. Однако знакомые убеждали ее в том, что это пустая трата денег, да и сама она не задумывалась о масштабном праздновании, ведь была занята беременностью, работой, а теперь много времени уделяет новорожденному сыну. Однако, как призналась артистка, ее будущий муж, Влад Топалов, проявил мужество и взял организацию на себя.

Скажу вам по секрету, мой муж – настоящий рыцарь! Он настоял на свадьбе и договорился со своей сестрой Алиной Топаловой об организации свадьбы. Потому что знает, хотя внешне я вся такая сильная-независимая, но внутри меня живет хрупкая Золушка, которая мечтает о магии,

– призналась Регина.

Также ведущая показала поклонникам, как проходит ее подготовка к свадебной церемонии. Она даже обнародовала первое свадебное платье, которое примерила на днях в салоне.



Регина Тодоренко в свадебном платье / Instagram / @reginatodorenko